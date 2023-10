Elecciones en Gibraltar: Picardo atribuye una "muy extensa" deuda a la pandemia del covid-19

El ministro principal en funciones y candidato de la coalición de laboristas y liberales en las elecciones de Gibraltar, Fabián Picardo, ha afirmado este jueves que la deuda adquirida por su Gobierno durante la pandemia del coronavirus fue "muy extensa" y que por ello decidió volver a presentarse al examen de las urnas.

Tras ejercer su derecho al voto a las 10:00 en Central Hall, Picardo ha afirmado que pensaba que las anteriores elecciones (2019) iban a ser para él las últimas como candidato de la alianza, "pero cinco meses vino el Covid y tuvimos que adquirir una deuda muy extensa para afrontar gastos con los trabajadores. También la gente que viene a trabajar a Gibraltar desde España y se quedaba sin sueldo".

"Además hemos estado negociando el tratado (entre la Comisión Europea y Reino Unido) durante 24 meses de los que seis no hemos podido negociar porque no hay gobierno en España por las elecciones. Con que yo tenía la obligación de presentarme. Habiendo cogido una deuda tan amplia que no venía en mi programa electoral y sin haber completado el tratado tenía que hacerlo para darle a los gibraltareños el derecho a echarme", ha continuado.

"No me iba a ir con el rabo entre las piernas, escapándome de haber incurrido en tal deuda, porque pienso que lo hice bien, con el acuerdo del líder de la oposición, aunque él ahora se escaquea de ese acuerdo. Hay que vestirse por los pies y si tu has hecho algo hay que ponerte delante de la gente y decirles, lo hice, pienso que por buenas razones y tenéis el derecho a echarme o a apoyarme. Por eso estoy aquí. Para aceptar el veredicto del pueblo, sea cual sea".

El ministro principal en funciones asegura que tiene una "sensación superpositiva", pero matiza: "Llevo los suficientes años en política como para saber que en elecciones que perdemos la calle está superpositiva y nos apoya muchísimo y cuando ganamos está igual. Si contara todos los apoyos que tengo cuando pierdo elecciones...".