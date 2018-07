Del ocaso ni hablar

Denuncian una agresión tránsfoba en El Tentaero

La Federación Orgullo y Diversidaddel Campo de Gibraltar denunció ayer un caso de transfobia en la caseta El Tentaero. Según un comunicado de la Federación, “la madrugada del miércoles dos personas trans, vecinas de La Línea, se encontraban disfrutando de nuestra feria y se encaminaron hacia la caseta El Tentaero. Estas personas se percataron de las miradas de reprobación del portero, y, aunque no les agradó querían continuar su fiesta en la mencionada caseta. Una vez frente al portero, este no quiso ni verlas y, con muy malos modos, les espetó que en ningún caso entrarían en la caseta. Ante su sorpresa, una de las chicas, pidió explicaciones a dicho portero de los motivos de su no entrada a la caseta. Su respuesta no pudo ser más concisa, no entraban porque él no quería y les exigió que se dieran media vuelta. Durante esa escena, otros clientes de la caseta se mofaron y rieron de las dos mujeres transexuales”.