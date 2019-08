“Septiembre será inolvidable”

Lola García Garrido tiene 19 años y este curso concluirá un grado superior de Integración Social en Sevilla (Fundación CEU San Pablo). Dentro de cinco años, nos cuenta, "me veo terminando Psicología, algo que me ha gustado desde siempre".

Entre sus aficiones se encuentran jugar al pádel, pasar el máximo tiempo posible cuando está en casa con su familia y hacer planes con sus amigas que se alegraron, al igual que ella misma, cuando se enteró de su elección como reina juvenil. "Sinceramente –reconoce–, tenía muy asumido que no iba a salir y fue un momento de shock, alegría y muchas emociones, y mi familia igual. La devoción y el amor que tengo por nuestras fiestas y nuestra Patrona me la han inculcado desde que nací, por lo que tanto para ellos como para mí es un orgullo y será un septiembre inolvidable e intenso”. También, con las damas, no ha podido tener más suerte, reconoce, "porque aunque no las conocía mucho a todas, hemos conectado muy bien desde el primer momento".

En estos días de preparativos se han hecho las fotos oficiales para mostrarlas por todo el pueblo y han detallado los últimos preparativos. "La corte debe asistir a todos los actos de cada caseta y de la Patrona", apunta la joven para quien, sin duda, la feria de Tarifa "hay que visitarla porque es muy familiar, acogedora y tiene muy buen ambiente".

La reina tiene palabras para los que estén dudosos: "Desde aquí me gustaría invitar a toda la comarca a disfrutar y conocer nuestra Real Feria y, sobre todo, nuestro pueblo. ¡Un beso para todos los tarifeños!”.