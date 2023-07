El PP quita al PSOE un escaño por Madrid por el voto exterior y obliga a Pedro Sánchez al sí de Junts

El PP está a punto de sumar un escaño más a sus 136 a costa de quitárselo a los que tenía el PSOE en Madrid, lo que hace que los socialistas se queden con 121 diputados, informaron fuentes del PP y han confirmado fuentes del PSOE.

Con este nuevo resultado el PSOE se pueda ver obligado a buscar el sí de Junts de cara a una nueva investidura de Pedro Sánchez ya que solo con su abstención no sería suficiente.

Las fuentes del PP han pedido, no obstante, ser todavía prudentes con este nuevo resultado porque aún queda el escrutinio general y repasar los votos nulos.

El PSOE da por hecho también la pérdida de ese escaño por Madrid, según han dicho a EFE fuentes del partido. Las fuentes socialistas han subrayado que "a falta de confirmación oficial", el posible cambio de un escaño en Madrid por el recuento del voto CERA "no modifica la situación para formar mayorías" "Junts -ha añadido- tendrá que decidir si une sus fuerzas a PP y VOX, y abre la puerta a un gobierno de la derecha con la ultraderecha o se une al resto de fuerzas políticas para evitarlo exactamente igual que ayer".

Según los primeros resultados de escrutinio del voto de los españoles residentes en el extranjero, el voto CERA, y a falta de que finalice el resultado final en otras juntas provinciales, el PP habría conseguido el último escaño del PSOE por Madrid y el ex diputado de UPN Carlos García Adanero habría entrado en el Congreso, a costa del ex alcalde socialista de Alcalá de Henares, que ya no sería diputado.

Con este nuevo escaño el PP podría lograr 137 diputados y el PSOE retrocedería a los 121, lo que haría que el bloque que puede apoyar la investidura del presidente popular, Alberto Núñez Feijóo -(Vox 33), (UPN 1) y (CC 1)- alcanzara los 172 escaños, frente a los 171 del bloque que tendría Sánchez con Sumar (31), ERC (7), EH Bildu (6), PNV (5), y BNG (1) .

Según esta aritmética, el presidente del Gobierno en funciones necesitaría el apoyo afirmativo de Junts para poder lograr una investidura, ya que la abstención de los 7 diputados independentistas catalanes no sería suficiente según este primer resultado.

Igual en Tarragona y Gerona

Junts mantiene los escaños que tenía en la demarcación de Gerona, donde se disputaba uno con el PP, y en la de Tarragona, donde se disputaba otro con el PSC, tras el recuento de los votos de los residentes en el extranjero, conocido como CERA.

En Tarragona, los socialistas se quedaron a 1.298 votos de conseguir el escaño que estaba en juego, que finalmente ha mantenido Junts.

Sin cambios en Andalucía, Galicia y Baleares

El PSOE-A ha ganado con el voto CERA en todas las provincias andaluzas, salvo en la Cádiz y Málaga, donde el PP ha logrado más votos desde el extranjero. En este sentido, se mantienen intactos los escaños logrados por los cuatro partidos que contarán con representación en el Congreso por Andalucía: PP 25; PSOE 21; Vox 9 y Sumar 6.

Por otro lado, el PP se ha impuesto en las cuatro provincias gallegas. El partido de Feijóo ha logrado en toda Galicia un total de 13.245 votos, aunque tampoco ha habido cambio de escaños: El PP 13 escaños; PSOE 7; Sumar 2; y el BNG 1.

Tampoco ha habido sorpresas en Baleares. el PSOE sigue como el partido más votado sin que se haya producido cambio alguno de escaños.

En La Rioja tampoco hay alteraciones al contabilizarse el voto exterior, con el PP como la formación más votada. Los populares han obtenido un porcentaje del 45 por ciento, casi 10 puntos por encima del PSOE.

Castilla-La Mancha, Cantabria y Asturias

En Castilla-La Mancha, el PSOE se ha impuesto en las cinco provincias, por encima del PP. Sumar ha sido la tercera fuerza, por encima de Vox y superándole en todas las provincias.

En Cantabria, Vox mantendrá el escaño logrado, ya que los votos de los ciudadanos residentes en el extranjero no modifican el reparto de diputados.

Por otro lado, el PP fue la fuerza más votada en Asturias y obtuvo tres diputados por dos del PSOE y uno de Sumar y de Vox, además de tres senadores frente a un solo escaño de los socialistas en la Cámara Alta. Tampoco cambian los escaños en esta comunidad

Proclamación de resultados

Una vez resueltos todos los recursos, que en último término pueden llegar a la Junta Electoral Central, o bien cuando ha transcurrido el plazo para su presentación sin que se haya presentado ninguno, se efectuará la proclamación de los candidatos que han resultados electos.

Ese acta de proclamación se extiende por triplicado: uno para quedar archivado en la Junta Electoral correspondiente, otro para el Congreso o el Senado, y el tercero a la Junta Electoral Central, quien en el plazo de cuarenta días ha de publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los resultados generales y por circunscripciones. Además, los representantes de las candidaturas que lo soliciten pueden obtener una copia.

Además, la Junta Electoral Central (JEC) ha recordado a estas juntas encargadas del escrutinio general que para ese trámite se deben consultar las actas enviadas por las medas electorales en las que se hace constar el primer recuento llevado a cabo en los colegios y no los resultados provinciales difundidos la noche electoral por el Ministerio del Interior.