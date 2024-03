Aragonès convoca elecciones anticipadas en Cataluña para el 12 de mayo

Lamenta que "las líneas rojas y el bloqueo" hayan tumbado los Presupuestos 2024

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciado este miércoles la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña para el 12 de mayo, después de que el Parlament haya rechazado el proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat 2024."Hoy las líneas rojas y el bloqueo entre unos y otros han comportado que el presupuesto con más recursos de la historia de la Generalitat de Cataluña haya sido rechazado", ha dicho en una declaración institucional desde el Palau de la Generalitat tras una reunión del Consell Executiu extraordinaria.

Para Aragonès, el 'no' de los grupos a los Presupuestos es una "irresponsabilidad", y ha afirmado que estos vetos cruzados no han sido contra el Govern, sino contra los ciudadanos de Cataluña, contra sus intereses y contra los servicios públicos.

Ha asegurado que el adelanto electoral permitirá que Cataluña se pueda dotar de un Govern "con mucha más fuerza" para continuar avanzando y acelerar las transformaciones sin depender de los inmovilistas.

El presidente toma esta decisión con el objetivo de asumir "la responsabilidad ante el bloqueo" y ante la irresponsabilidad de quienes anteponen los intereses de partido a los de Cataluña, según ha dicho textualmente en alusión a los grupos que no han apoyado las cuentas."UNOS BUENOS PRESUPUESTOS"

Aragonès ha lamentado que, con el rechazo a las cuentas, los grupos parlamentarios "han dicho que no a 1.000 millones de euros para combatir la grave sequía", así como a incrementar un 10% el presupuesto de Educación, a 1.400 millones de euros para el sistema de salud y a 1.200 euros para políticas de vivienda.

También ha advertido de que se rechaza el presupuesto "más alto de cultura y lengua de toda la historia", así como más de 1.000 millones para investigación, desarrollo e innovación, y 700 para industria.

UNA "IRRESPONSABILIDAD" RECHAZARLOS"Estos son unos buenos presupuestos y, si han dicho que no y han tenido la irresponsabilidad de decir que no, no me quiero imaginar qué responsabilidad podríamos esperar ante unos presupuestos diferentes", y ha avisado de que las cuentas de los próximos años no podrán ser tan expansivas como las actuales.

Ha recordado que esta legislatura comenzó tras la pandemia, y ha defendido que actualmente hay "más maestros, más sanitarios, más Mossos d'Esquadra que nunca" y que Cataluña tiene la tasa de paro más baja de los últimos años."Donde había represión, era imprescindible abrir caminos de libertad, a través de la negociación y el diálogo para liberar a los presos políticos, como así ha sido, y para alcanzar la amnistía, como así será", ha subrayado Aragonès, que ha añadido que esto es el prólogo para que Cataluña decida libremente su futuro.

DOS PROYECTOS POLÍTICOS

Para Aragonès, el 12 de mayo la ciudadanía deberá escoger entre "aquellos que defienden un modelo del pasado" y los que como ERC, según él, defienden una Cataluña que mira al futuro y no a modelos superados."Hoy en Cataluña hay dos proyectos políticos, dos formas de entender el país: una que es una visión conformista, anclada en el pasado, que están cómodos con la dependencia del Gobierno del Estado y que propone soluciones antiguas a problemas nuevos", ha criticado Aragonès.

Ha reivindicado que su modelo apuesta por una Cataluña "republicana, que mira al futuro con ambición y con el horizonte inequívoco de decidir en libertad" su futuro como pueblo.

RETIRA LA LEY DE ACOMPAÑAMIENTO

También ha dicho que el Govern ha retirado el proyecto de ley de medidas fiscales y financieras (ley de acompañamiento de los Presupuestos) tras el rechazo de las cuentas.

El Govern firmó un pacto presupuestario con el PSC, pero no ha logrado reunir los apoyos suficientes --solo tenía 66 de los 68 votos necesarios-- para sacar las cuentas adelante, después de intentar negociar con los Comuns, Junts y la CUP.