"Hay que paliar el abandono de Juan Franco a las barriadas de La Línea"

-¿Qué es lo primero que haría si llega a la Alcaldía?

-Los vecinos nos están pidiendo a gritos una actuación preferente en las barriadas. Quiero que estén como el centro y eso solo se puede hacer con un plan específico en materia de servicios municipales, que en estos últimos ocho años están en un absoluto estado de abandono.

-Proponen la instalación de alcaldías de barrio. ¿Cómo se articularían?

-La idea es poder acercar la administración local a cada una de las barriadas. Es una idea factible porque en ellas hay centros municipales que se podrían destinar para ello. En estos centros también habría un policía local y se podría hacer una atención más directa. Es necesario acercar la administración a la ciudadanía.

-¿Cómo califica la gestión de Juan Franco en estos últimos cuatro años?

-De absoluto abandono. Juan Franco se ha centrado solo en el centro. Los últimos años ha sido cuando la administración local ha recibido más dinero, 45 millones de euros. Y eso no ha repercutido ni en la tasa de desempleo, que se ha incrementado por encima de todos los municipios del Campo de Gibraltar, ni tampoco en una mejora de los servicios municipales en las barriadas. Se ha centrado en cuatro o cinco proyectos estrella de los que suele hablar, pero no habla de la calle Crespo o del retraso de la obra del mercado. Hay que paliar ese abandono, aunque a él no le agrade que se le haga esa crítica. En los últimos días estamos viendo a un alcalde faltón que cuando se le hace un poco de oposición enseña la peor de sus caras.

-Una de sus principales propuestas es trasladar el Ayuntamiento al antiguo hospital. ¿Cuánto costaría?

-Sabemos que no es una medida fácil. En las últimas gestiones que estuve haciendo con el INSS (propietario del inmueble) estábamos pendientes de que la Junta de Andalucía emitiera un certificado sobre la descontaminación que se haya producido del edificio. Los fondos europeos que están viniendo a todos los ayuntamientos, incluido el de La Línea, permitirían a medio plazo que pudieran conseguirse subvenciones para su rehabilitación y para poder empezar el traslado. La idea sería poder hacerlo con fondos europeos y que se hiciera de manera paulatina. San Bernardo es casi el centro geográfico de la ciudad y es unas de las barriadas más desfavorecidas desde que el hospital nuevo se inauguró. Qué mejor que poder dotar a San Bernardo de una infraestructura administrativa que revitalice de nuevo el barrio.

-¿Y qué haría con el actual edificio del Ayuntamiento?

-Tenemos muchas ideas. La del albergar el Conservatorio podría ser una de ellas, o dedicarlo a un museo para exposiciones itinerantes. No hay una idea preconcebida de primeras, me gusta que estas decisiones puedan ser consensuadas. Cuando ese edificio se estaba acabando, se hablaba de que pudiera albergar el Conservatorio para evitar que estuviera disperso en los edificios.

-Proponen la Carta Económica Especial como alternativa a la ciudad autónoma. ¿Ha avanzo algo como diputada o habría que empezar de cero?

-Se ha descubierto que el asunto de la ciudad autónoma era una gran mentira. Para ponerle un nombre al hospital, se hace una consulta popular. Pero si tú lo que quieres salirte de Andalucía, eso es un referéndum. Y el mayor ejemplo lo hemos tenido en Cataluña. No es serio resolver los problemas de La Línea a golpe de moción y no es serio plantear que con eso se resolverían todos los problemas de la ciudad. Además, el contexto en el que Franco lo hizo fue desde el punto de vista victimista, generando una imagen de la ciudad que todavía nos pesa. Yo creo que ha sido el alcalde que más veces ha hablado del narcotráfico y que más veces ha explicado que los jóvenes no saben hacer la O con un canuto. Esa imagen fue la que él provocó para justificar que necesitábamos una ciudad autónoma que legalmente él, licenciado en Derecho, sabía que no era factible. El planteamiento que hemos hecho es que a través de la Ley de Autonomía Local de Andalucía, con el consenso del Pleno del Ayuntamiento, del Pleno del Parlamento Andaluz y del Pleno del Congreso de los Diputados, se pueda empezar a trabajar desde la unidad y el consenso de todos los grupos políticos en una carta de municipalidad, como la tienen ciudades como Madrid o Zaragoza. Se tiene que hablar de unidad y no de enfrentamiento, aunque es complicado.

-¿Por qué no se ha hecho eso antes?

-Cuando yo llegué al Ayuntamiento en 2011 sí conseguimos que todos los grupos políticos pudiéramos llevar al Gobierno de España un documento donde se nos hiciera ese reconocimiento de la singularidad. Eso fue antes de que entrara a gobernar Mariano Rajoy, en torno a octubre o noviembre de ese año, y a partir de ahí aquello se paralizó. Es necesario volver a recuperar ese espíritu de consenso, porque si no, al final la actitud victimista nos lleva al populismo que ha estado vendiendo Juan Franco, pero eso no soluciona los problemas de La Línea.

-Pretende eliminar la zona azul. ¿Cómo lo haría?

-Evidentemente no haría esta propuesta si estuviéramos en el 2011, que fue la etapa que a mí me tocó vivir. Las circunstancias económicas en aquel momento eran distintas, aunque jamás La Línea ha tenido 11 nóminas y jamás conmigo la Policía Local ha patrullado en autobús. A mí me tocó hacerle frente a una situación económica grave, pero a los dos años estábamos al día en el pago de las nóminas y con un plan de ajuste aprobado por parte del Ministerio de Hacienda. Ahora creo que hay mecanismos suficientes para municipalizar la zona azul. Igual que se ha rescatado la gestión de la estación de autobuses, ¿por qué no se puede remunicipalizar otro servicio? ¿Y por qué no se pueden plantear excepciones al pago a aquellos desempleados, jóvenes o trabajadores españoles en Gibraltar que necesitan aparcar? Aparcar en el centro de La Línea es una auténtica odisea. Hay que diseñar un una planificación específica para ver qué zonas deben de ser zona azul y cuáles no, y que esa gestión sea municipal.

-También plantean inversiones en vivienda pública.

-El Ayuntamiento tiene ahora mismo en sus cuentas municipales de venta de Patrimonio Municipal del Suelo en torno a 20 millones de euros. Planteamos que Emusvil sea la encargada no solo de comprar terrenos para construir vivienda pública, sino que se haga un estudio de aquellas viviendas que son propiedad de bancos como la Sareb para promover vivienda pública de alquiler social. También promover que aquellos solares que están vacíos puedan destinarse a la construcción de vivienda pública. Los alquileres en La Línea están algo más caros que en el resto de municipios por nuestra cercanía con Gibraltar. También llevamos en nuestro programa electoral la aprobación de una ordenanza para que se le ponga un límite de tiempo a aquellos propietarios de solares que se pegan años y años abandonados para que, si no se construye, pueda ser el Ayuntamiento el que le inste a ejecutarlo.

-La creación de un plan de empleo es uno de los pilares de su programa.

-Estos años ha habido mucha obra, pero no se han creado puestos de trabajo en La Línea, ciudad en la que más se ha incrementado la tasa de desempleo en el Campo de Gibraltar. Nosotros planteamos destinar un 2% del presupuesto municipal a planes de empleo con tres líneas contratación: desempleados mayores de 45 años, jóvenes en paro y a jóvenes que aún teniendo una alta cualificación, no encuentran empleo. Podríamos contratar en torno a 100 personas cada seis meses. Alguno dirá que son paguitas, pero a un joven que nunca ha accedido al mercado laboral le permitiría aportar en su currículum que ha estado seis meses o un año contratado por una administración local.