Pymes espejo donde mirarse

Los XIV Premios a la Excelencia en las Pymes Andaluzas, un certamen organizado por Caixabank y Grupo Joly, han recaído en Ecoinver Bio (sector agroalimentario), CoverManager (turismo), Q Hotels (Turismo), Aurora Intelligent Nutrition (salud y biotecnología) Media Interactiva (servicios empresariales) y Liderkit (industria). El acto de entrega tendrá lugar este lunes en el Museo del Enganche de Jerez y así son las empresas.

Liderkit

Camino de Despeñaperros, en la localidad jiennense de Guarromán, tiene su sede Liderkit, líder europeo de la fabricación de carrocerías en kits para vehículos industriales. Su director adjunto, Manuel Soria, explica que hacen algo parecido a Ikea con los muebles: "Distribuimos las piezas preensambladas con un manual de instrucciones para su montaje. Nuestro cliente es el carrocero, homologado por la Unidad de Certificación del Automóvil", afirma.

Liderkit es la única empresa de España de este tipo. Sus competidores son por tanto solo internacionales. Su fábrica de Jaén tiene 79.000 metros cuadrados de superficie y está a la vanguardia en estándares de calidad, con una potente inversión en I+D que le permite estar en constante evolución. "Nos diferenciamos de nuestros competidores en que fabricamos trajes a medida y, al mismo tiempo, al tener una planta semiautomatizada, podemos producir más y reducir plazos de entrega y costes", afirma Soria.

En la empresa trabajan 250 empleados. Una parte de ellos están en Tetuán (Marruecos), donde se sitúa el otro centro de producción de la empresa. Éste es más artesanal, y se dedica a la materia prima: la fabricación de poliéster en plancha y en rollo.

De ella está muy pendiente el fundador de la empresa, Miguel Peragón Espinosa, de 77 años. Aunque la segunda generación de la familia ya se encuentra activa en la empresa, él no se ha jubilado. Pasa dos semanas al mes en Marruecos, dirigiendo y controlando la producción.

Peragón es un ejemplo de impecable evolución empresarial: comenzó como aprendiz de ebanistería y fundó su propia empresa de muebles a medida en 1962. En 1968, un cliente le pidió una carrocería de madera para un camión, y la hizo.

Corrió el rumor de que lo hacía bien, y dejó de lado el sector del mueble para dedicarse a ello. El contacto con un cliente alemán le hizo conocer el modelo de producción en kits, que hizo suyo, y poco a poco fue creciendo: hoy Liderkit factura el 63% de su negocio en el mercado exterior y tiene presencia en 60 países.

Entre sus proyectos inmediatos está la creación en Guarromán de una planta de reciclaje de los materiales procedentes del despiece de paneles para reincorporarlos al proceso de producción. Es un proyecto de economía circular sufragado con fondos Next Generation y la idea de Liderkit es convertirse en gestor autorizado de residuos para tratar materiales de terceros.

Aurora Intelligent Nutrition

Aurora Intelligent Nutrition es un ejemplo de reconversión total hacia el éxito. Lo que era, desde 1939, una empresa tradicional de dulces navideños de Estepa se transformó a partir de 2006 en fabricante de productos de alimentación funcional y complementos alimenticios. Comenzó con barritas proteicas, pero ya abarca una amplísima variedad: productos 100% naturales, energéticos, potenciadores de salud y bienestar, veganos, sustitutivos, etc. Y todo ello en múltiples formatos, desde barritas hasta geles, gominolas, cremas, polvos, suplementos, etc. Lo que comenzó ciñéndose estrictamente al deporte ha acabado abarcando campos como el bienestar, la nutricosmética, la relajación, la concentración o, simplemente, la indulgencia (comer rico y saludable).

Tres fábricas especializadas, más de 300 trabajadores, más de 10.000 fórmulas, 20 millones de facturación y clientes en más de 39 países son datos que ejemplifican el éxito de esta firma. Aurora trabaja con el modelo tailor-made: desarrolla productos de formulación exclusiva para terceros, pero es protagonista de todas las fases, desde la idea inicial de la fórmula hasta la fabricación. "No solo nos quedamos en el desarrollo de fórmulas. Queremos que el cliente no se preocupe por nada, ni siquiera por el packaging (que también diseña y controla Aurora con criterios medioambientales), el etiquetado, los estudios de mercado o la propia fabricación", asegura el CEO de la empresa, Fernando Moreno, que añade que el "corazón" de Aurora es el departamento de I+D+i, donde están empleadas 12 personas.

La empresa está continuamente innovando. Ha trabajado, por ejemplo, en prototipos que integran "hidrolizados proteicos de origen vegetal", como el garbanzo, y en el aprovechamiento de los subproductos de uva y aceituna para alimentación funcional y nutracética. En 2022 fue la primera empresa española que lanzó al mercado productos con la proteína de un insecto, el gusano de la harina (Tenebrio molitor), que fueron premiados en la feria internacional Vitafoods. Además, han conseguido grandes avances en el campo de las proteínas alternativas y los probióticos.

Media Interactiva

Sam Brocal y Laura Morillo dirigen Media Interactiva, una empresa sevillana que nació en 2011 con el objetivo de formar a estudiantes para las certificaciones oficiales de gigantes tecnológicos como Microsoft, Amazon y Cisco, entre otros. En 2014 compró la marca norteamericana MeasureUp y pasó a comercializar su propio catálogo de productos de preparación para este tipo de pruebas.

MeasureUp ha ido evolucionando con el tiempo. Recientemente ha anunciado productos para empresas, que incluyen desde planes para equipos hasta la posibilidad de convertirse en partners o distribuidores de la marca. En breve lanzará, además, ItalentUp, plataforma que permite a los departamentos de recursos humanos evaluar competencias técnicas para aspirantes a un puesto TIC sin necesidad de tener conocimientos técnicos.

Media Interactiva cuenta con otros dos productos, también vinculados a la formación. Pedagoo permite a los clientes generar su propio contenido educativo, con la posibilidad de crear test prácticos, realizar evaluaciones y obtener informes del desempeño de los estudiantes. Y el sello Media Interactiva posibilita a las empresas la creación y mantenimiento de su propio software educativo. Actualmente, la empresa trabaja en un proyecto de este tipo con Pearson.

La empresa sevillana entrena cada año, con estos productos, a más de un millón de personas en todo el mundo, en campos que van desde la alfabetización digital en la escuela hasta la formación en los últimos desarrollos de software. Solo MeasureUp, su principal línea de negocio, cuenta con un catálogo de más de 400 materiales de formación y 37.000 preguntas. Media Interactiva vende sus productos en más de 150 países y cuenta con un equipo de elaboración de contenidos con el que colaboran expertos de todo el mundo.

Sam Brocal y Laura Morillo no se han quedado aquí. En los últimos años han apostado por el turismo con la creación de la marca Hoteles Desconecta2. Su primer establecimiento es un hotel boutique rural de 5 estrellas situado en Monesterio y pensado para directivos que no quieren saber nada por un tiempo del mundo digital. También se han aventurado en el sector de los apartamentos turísticos a través de Brocmor Homes, con propiedades en Sevilla, Tomares y Chiclana. Una de ellas, situado en el centro de Sevilla, es una antigua casa palacio cuyo edificio al completo se convertirá en apartamentos orientados al turismo. Su último proyecto, lanzado hace pocos meses, es Huore Studio, una iniciativa muy personal de Laura Morillo centrada en la formación en metafísica china y feng shui.

Q Hotels

Luis Chabrera es el iniciador de una aventura que comenzó a finales de los 70 como estudio de arquitectura y siguió como la promotora inmobiliaria Grupo Q, ya muy consolidada. Tiene su base en Sevilla pero con presencia en Málaga, Huelva y Cádiz.

Fue con la compra del complejo hotelero El Cortijo de Zahara -un antiguo cortijo en la costa, algo poco común, que data de 1833- cuando el grupo entró en este mercado. "Cuando vimos esa maravilla pensamos que había que mantenerlo y ahí empezó la andadura de Q Hotels; era de dos estrellas y tenía dos habitaciones. Lo reclasificamos a cuatro y ampliamos a 78", afirma Raquel Chabrera, CEO de la filial hotelera de Grupo Q.

Poco a poco Q Hotels ha ido configurando un catálogo muy apreciable. En Zahara está, también, el Zahara Beach, de cinco estrellas; en Tarifa, el Tarifa Lances, de cuatro, y en Cádiz el de mayor dimensión, el Cádiz Bahía, inaugurado en diciembre de 2022 tras la reforma de un edificio emblemático al pie de la Playa de la Victoria, la antigua Residencia de Tiempo Libre. Además, cuenta con complejos de apartamentos en Zahara (Zahara Sol), Tarifa (Tarifa Suites), Sevilla (Sevilla Este Apartamentos) y Gelves (Aljarafe Suites). En estos dos últimos casos los clientes son normalmente profesionales que acuden a eventos o teletrabajadores con largas estancias.

El concepto de Q Hotels es que el mismo hotel pueda ser el destino. "Son espacios con encanto, en los que cada habitación es diferente, con una decoración inspirada en Bali", señala Cabrera, que, destaca, además, la apuesta por la sostenibilidad: en Cádiz Bahía hay una instalación de geotermia basada en bombas de calor y casi todos los establecimientos tienen placas solares.

El objetivo es seguir creciendo y ya hay proyectos en marcha, como el Hotel Even Tarifa, que estará especializado en eventos, y la ampliación del Zahara Beach, que pasará de 143 a 192 habitaciones. La empresa no descarta entrar en la provincia de Málaga y también quiere abordar algún proyecto en el centro de Sevilla.

Ecoinver BIO

En un pequeño pueblo del Poniente almeriense, Las Norias de Daza, tiene su sede Ecoinver BIO, un ejemplo de que la agricultura de esta provincia no para de innovar y avanzar. La empresa es muy joven -nació a finales de 2021- pero aúna dos experiencias contrastadas: la del productor Diego Oller -con tradición en la agricultura ecológica y biodinámica- y de Ecoinver Export, referente en especialidades hortofrutícolas.

Ambas se unieron para crear Ecoinver BIO, que en su corta vida ya exporta 16 referencias de pimiento, calabacín, berenjena o tomate a diez países, cuenta con más de 100 hectáreas (la mayoría de invernadero), tiene a 90 agricultores asociados en Almería y Granada.

Su mayor valor reside en que solo produce y comercializa productos ecológicos y biodinámicos. Diego Oller explica que la agricultura biodinámica, menos conocida para el gran público, "es el escalón siguiente a la ecológica: pierde fuerza el concepto de finca y aparece el de granja; en la ecológica es importante el cuidado del suelo y en la biodinámica el cuidado de la biodiversidad. Casi la totalidad de los insumos proceden de la propia explotación, por lo que suele haber granjas de animales anexas". Además, no se usan productos químicos, y se tiende a introducir en los invernaderos especies vegetales que atraigan "insectos beneficiosos".

Ahora mismo, entre el 15 y el 20% de la producción es de este tipo y la idea es seguir creciendo de forma acompasada con la demanda. Lógicamente, este tipo de productos son más caros y ahora, con la inflación por las nubes, es un momento complicado para una empresa premium. Pero Diego Oller está convencido de que en el largo plazo "la tendencia del producto sano y ecológico viene para quedarse y va seguir creciendo".

CoverManager

CoverManager es el ejemplo de 'startup' que ha despegado con éxito y ya vuela. Nació en 2015 con una herramienta tecnológica para eliminar los 'no shows' en los restaurantes, esas reservas que luego no se materializan. Y poco a poco se ha convertido en un proveedor total de tecnología para estos establecimientos. Sus soluciones van desde la gestión de reservas (que incluye el 'no show') hasta un asistente virtual que anota las reservas telefónicas de manera automática, incluso cuando el restaurante está cerrado. También ofrece CoveratTable, la solución para pedir y pagar en la mesa, y tiene otras para pedidos a domicilio, para hacer marketing digital, para gestionar los canales de venta del restaurante o para las colas.

En definitiva, se trata de la gestión de la vida de un restaurante en una interfaz. El objetivo, al final, es mejorar la demanda y la rentabilidad, y fidelizar a los clientes, y no depender de terceros para promocionar y vender el producto.

El crecimiento de CoverManager ha sido espectacular. Como afirma José Antonio Gómez del Moral, el CEO y uno de sus fundadores, "hasta ahora hemos multiplicado por dos el número de restaurantes partners cada año. CoverManager se inició a finales de 2015, y hoy un grupo de 185 personas, que acompañamos a 13.000 restaurantes. CoverManager es líder en Europa y Latinoamérica. Opera en 8 mercados en el mundo (es líder en España, Chile y Colombia) y gestiona más de 16 millones de comensales cada mes". En mayo de 2022 la empresa fue valorada en 140 millones de euros tras entrar en el 25% del capital varios inversores; y en octubre del mismo año adquirió la compañía alemana de reservas Seatris.ai.

Del Moral cree que, pese al espectacular crecimiento, la aventura acaba de comenzar. "En realidad sentimos que nacemos porque entre ambos continentes hay más de un millón de restaurantes", afirma.

El jurado

De izquierda a derecha, Jorge Segura, consultor de empresas y miembro del consejo de Insur y Ayesa, entre otros; Pablo Pérez, director del programa Pymex y del Centro de Excelencia para la Pyme de San Telmo Business School; Francisco Ferraro, catedrático de Economía y miembro del Consejo Editorial del Grupo Joly (secretario); Guillermo Martín, director comercial de Banca de Empresas de Caixabank; Luis Fernández Palacios, secretario general de la CEA, y David Moreno, abogado, doctor enDerecho y profesor de San Telmo Business School. También formó parte Rocío Mesa, directora de Transformación Digital de Grupo Joly.