Andalucía registra la mayor caída del paro en noviembre desde 2015

Andalucía registró buenos datos de paro y afiliación a la Seguridad Social en noviembre, incluso mejores que los de España.

El número de desempleados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo se situó en 749.377, tras reducirse su número en 11.169 personas.

La comunidad se sitúa así como la segunda en reducción del paro (tras la Comunidad Valenciana) y concentra un tercio de la caída total a nivel nacional (-33.512). El nivel de desempleo, además, es el más bajo desde enero de 2009 y estamos ante la mayor caída de este indicador en un mes de noviembre desde 2015.

La región, además, deja de ser una de las que sufre sufre una menor caída interanual del paro (estuvo a la cola de España en reducción de desempleados en agosto y en septiembre solo fue superada por Murcia).

En noviembre redujo el desempleo en los últimos doce meses en 50.871 personas, un 6,36%, a solo tres puntos de la media nacional (-9,47%). En agosto, la caída era de algo más de 23.000 personas, un 3% (frente a un 12% de descenso a nivel nacional).

Esta aceleración del descenso del paro no tiene tanto que ver con la creación de empleo como con un ajuste estadístico: la salida de los fijos discontinuos no ocupados de las listas del desempleo. Presumiblemente, esto se produjo en octubre, cuando la estadística registró 18.736 parados menos en Andalucía. Se trató algo muy anormal, ya que en ese mes siempre sube el paro por el fin de los contratos de verano, y no en proporciones pequeñas.

Volviendo al mes de noviembre, en lo que se refiere a la afiliación, los datos también son buenos, aunque siempre en desaceleración. La comunidad suma 12.881 nuevos afiliados, hasta 3.287.374, todavía a alguna distancia del récord alcanzado este mismo mes de mayo (3.320.667) y un dato mucho mejor que el español, que es plano. El ascenso es inferior a los de 2020 y 2021 (beneficiados por el efecto rebote tras el 'shock' del Covid) pero muy superior al de los años previos a la pandemia. Hay que remontarse a 2015 para encontrar un incremento superior (21.604).

En términos interanuales, la subida es todavía significativa, 74.197, pero aquí, a diferencia de lo que sucede con el paro, sí se observa una desaceleración lineal. Mes a mes la cifra va siendo inferior: en octubre se creaban 79.193 empleos, en términos de afiliación en un plazo de doce meses; en septiembre 92,330; en agosto 98.758, y así mes a mes hasta llegar a abril, con 160.424, aunque en este pico tenga que ver el efecto de recuperación de algunos sectores tras el Covid.

En la referida desaceleración de la creación de empleo tiene mucho que ver la agricultura. Es verdad que en noviembre, con respecto a octubre, suma 5.851 nuevos afiliados, pero se trata (en un momento de recolección en muchas actividades, sobre todo el olivar) de la menor alza desde 2016 en el penúltimo mes del año. Y en términos interanuales estamos ante el sector -la sequía tiene mucho que ver- que más empleo pierde: 26.306 afiliados menos a la Seguridad Social en un año, el mayor bajón desde 2013.

Comercio muy bien, hostelería muy mal

Por sectores, los que mejor se comportan en noviembre con respecto a octubre son el comercio, que anticipa la campaña de Navidad con 8.781 afiliados más; la educación, con 6.110 y la propia agricultura, con algo más de 5.800. También suben de forma significativa administración pública (+3.638), industria manufacturera (+1.841) y sanidad y servicios sociales (-1.216). Solo hay un sector en el que la caída es muy fuerte, la hostelería, que pierde 17.583 afiliados, y en ello tiene bastante que ver que Málaga sea la única provincia donde sube el paro y donde más baja la afiliación (-7.167), seguida por Cádiz (-3.168) y Huelva (-1.205).

Sigue fuerte la contratación indefinida

En lo que respecta a la contratación, el número total de contratos registrados en noviembre en Andalucía ha sido de 329.011, 7.277 contratos más que en octubre pero 166.867 menos que en el mismo mes del año pasado, algo motivado por la fuerte reducción de la temporalidad.

La contratación indefinida sigue copando un porcentaje muy alto del total tras la generalización de los contratos fijos discontinuos (y la eliminación del de obra y servicio). En total, fueron 147.292 contratos de este tipo en noviembre, el 44,76% del total.