La Unión Deportiva Los Barrios afronta este domingo (17:30) uno de los partidos de más peso que restan a los de la Villa en este final de temporada. Los barreños reciben al CD Utrera, el actual líder (un rival de grato recuerdo), en una gran oportunidad para reengancharse a la lucha por la liguilla. La Unión, sexta con 61 puntos en el grupo X de Tercera a sólo dos de las cuatro primeras plazas, necesita sacar pecho tras caer a manos del Sevilla C la semana pasada para volver a meterse en la pelea. Carlos Ríos, que recupera a Mario y Hedrera pero pierde a Biri, asegura que para ellos “no es una final”.

Alineaciones probables UD Los Barrios: Zamora; Gonzalo, Álex Vázquez, Bonaque, Gustavo, Mario, Juanma, Goma, Ayala, Forján y Alan.

CD Utrera: Ayala; Sergio Ortiz, Cachana, Álex Del Río, Toni, Marrufo, Barranco, Javi Medina; Pablo Haro, Plusco y David Segura.

Árbitro: Paradas Mazuela (Málaga).

Hora: 17:30 (35ª jornada).

Campo: Polideportivo San Rafael.

Antecedentes: Cuatro visitas utreranas a la Villa con saldo de otros tantos triunfos barreños. El último 1-0, en la 2017/18.

Los barreños llegan a la cita inmersos en una racha de dos triunfos en las últimas siete jornadas, las mismas que llevan con Carlos Ríos. Los gualdiverdes se han descabalgado de los cuatro primeros, aunque todavía tienen opciones reales de asaltar los puestos de liguilla. La Unión está a dos puntos del cuarto. La jornada 35 depara, además, otro duelo directo por la zona alta, el Betis Deportivo-Xerez DFC al que los gualdiverdes deberán echar un ojo.

La Unión busca parapetarse en el San Rafael, donde no pierde desde la segunda jornada de liga en el ya lejano mes de agosto. Los barreños se han blindado en casa, una de las claves del éxito de los gualdiverdes, primero con Rafael Escobar y ahora con Carlos Ríos al frente.

Los de la Villa encaran el choque con buenas vibraciones. El Utrera trae buenos recuerdos al San Rafael, porque los de Carlos Ríos lograron la permanencia en Tercera la pasada temporada precisamente ante los mostachones. Por aquel entonces la Unión se impuso a los utreranos de Jesús Galván por 1-0. Un rival que tenía más la mente en la presente campaña.

En cuestión de disponibilidad de jugadores Carlos Ríos recupera efectivos. El técnico sanluqueño tiene la plantilla casi al completo para la cita al recobrar a Mario Pérez y Dani Hedrera, después de sanción. La única ausencia es la de Biri, lesionado para seis semanas.

“Pase lo que pase van a quedar siete jornadas después, ganemos o perdamos”, argumenta Ríos. “A mí no me gusta catalogarlos como finales. Si ganas supone un golpe de moral para el vestuario, indudablemente, porque ganarle al líder siempre insufla mayor motivación, pero que si perdemos no va a suponer nada definitivo”, asegura.

“Nosotros seguimos teniendo la ilusión, porque ya apenas queda tiempo para que nos desanimemos. Este encuentro es importante porque siempre vamos partido a partido. Es el último arreón”, añade Ríos