El CD Utrera ha superado todas las expectativas. Es cierto que comenzó la campaña con el cartel de aspirante, pero la realidad es que este domingo (17:30) llega al San Rafael de Los Barrios como líder indiscutible del grupo X de Tercera. Suceda lo que suceda en la Villa tanto su entorno como sus competidores más directos le consideran prácticamente clasificado.

Dos derrotas en todo lo que va de curso, una ante el Algeciras en la cuarta jornada y otra en su visita al Xerez DFC el siete de enero, hablan de la trayectoria de los mostachones, que sin embargo recelan de su visita a una UD Los Barrios anclada en la sexta plaza y necesitada de puntos para reengancharse a los puestos de liguilla.

“Cuando estás en nuestra situación no gusta jugar con rivales directos”, admite el preparador de los sevillanos, Jesús Galván, que subraya una y otra vez la mejora experimentada en el grupo X en la presente andadura.

“De todas formas, al final todos los partidos son complicados y más cuando vas como líder, porque todo el mundo te quiere ganar y la competición es más dura, más exigente de lo que me imaginaba”, recalca. “La prueba es que son ocho los equipos los que aspiran a jugar la fase de ascenso”.

“A nosotros nos mantiene primeros la ilusión, el compromiso que hay en el vestuario. al margen de que por supuesto tengo un buen equipo, con dos jugadores por puestos muy competitivos y hubo un momento de inflexión en el que enlazamos seis victorias y a partir de ahí creíamos más en el proyecto, mantuvimos la regularidad y sabemos defender bien y aprovechamos las ocasiones”, detalla el preparador.

El míster entiende que la presión añadida que tiene la Unión después de sus últimos resultados no jugará contra los de la Villa. “La experiencia me dice que todo lo contrario. De hecho nosotros solo hemos perdido en la segunda vuelta con el Xerez DFC y era una situación muy similar y esa necesidad de engancharse, de no descolgarse, supone un plus añadido”, desmenuza.

“Se traduce en más concentración, más actitud... aunque también es cierto que a medida que van pasando los minutos si no llega el gol mientras que a nosotros el empate nos puede beneficiar, a ellos no les vale y es cierto que en ese tramo final puede favorecernos a nosotros, pero antes, no”, abunda.

Galván rompe una lanza en defensa de Carlos Ríos, a quien cree que avalan “la experiencia, sus números, la trayectoria y lo que hizo el año pasado en Los Barrios, al que salvó después de cogerlo muerto”.

“Entiendo que si se ha producido un ligero bajón de resultados en Los Barrios es más que nada producto de la casualidad”, abunda. “Igual es que Escobar los exprimió al máximo y fue justo cuando se marchó cuando ya no podía seguir a ese nivel, pero es solo un bajón y seguro que volverá a ser igual de competitivo”.

“Yo me espero a una Unión que va a salir muy fuerte, me espero un equipo muy poderoso en el juego directo, en segundas jugadas, centros laterales, con jugadores tan buenos como expertos... tanto Rafa [Escobar] como Carlos [Ríos] han conseguido hacer un buen bloque de muchas buenas individualidades”, explica. “Si queremos puntuar vamos a tener que salir muy concentrados”.

El Utrera, que este sábado resolverá varias dudas, no puede contar con Esteban Orozco, que se encuentra con la selección de Guinea Ecuatorial.