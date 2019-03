El que fue a Sevilla... (1-0)

Dice el dicho que quien fue a Sevilla, perdió su silla. Un poco así fue lo que le sucedió este domingo a la Unión Deportiva Los Barrios en su visita al Sevilla C. Los barreños cayeron por la mínima ante el segundo filial nervionense y pierden una buena oportunidad para volver a meter baza en los puestos de liguilla en el grupo X de Tercera, de la ahora se distancian a dos puntos. Los gualdiverdes, anclados a la sexta plaza con 61 puntos, acusaron su desacierto frente al marco y prolongan su mala racha fuera, donde no ganan desde el pasado diciembre.

Un solitario tanto del Sevilla C al filo del descanso, con polémica incluida por una falta previa no señalada sobre Manzano, fue suficiente para que la Unión claudicara en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios y se complique así su lucha por los playoffs de ascenso. Pese a que en la segunda mitad los de Carlos Ríos se volcaron, no lograron traer de vuelta a la Villa algo positivo. Todo hay que decirlo, los barreños acaban la jornada a sólo dos puntos de la liguilla, uno más que la semana pasada, pero continúan a tiro de piedra de esa cuarta plaza, favorecidos por el empate entre el Córdoba B y el Ceuta.

El encuentro tuvo un inicio prometedor, con llegadas a ambas áreas y dos conjuntos buscando el triunfo. Los barreños salieron achuchones. La primera llegada la firmó el gualdiverde Javi Forján, el killer de La Barca, que no supo aprovechar un buen centro de Alan. A renglón seguido fue Guti quien envió su disparo por encima del travesaño. Al filo del cuarto de hora llegó la primera gran oportunidad del filial sevillista, que estuvo a punto de inaugurar el marcador tras una mala entrega de Goma.

El choque fue ganando en intensidad y fue ahí cuando el colegiado tuvo que echar mano de las tarjetas. En la recta final hubo protagonismo arbitral en dos acciones: la primera, en el minuto 39 al señalar falta de Goma dentro del área cuando Guti se quedaba solo. Y en el 43’ se pusieron por delante los de Lolo Rosano justo después de que los gualdiverdes reclamaran con vehemencia una falta sobre Manzano. El colegiado no indicó nada y Diego Vargas, reciente fichaje sevillista procedente del Atlético Onubense –donde se erigió en pichichi– introdujo la pelota en la red. El gol subió al marcador y, a la postre, resultó ser definitivo.

El golpe anímico fue importante y además en un momento psicológico. En el inicio de la segunda mitad, el filial hispalense trató de dormir el choque ante los de Carlos Ríos, que buscaron encerrar al Sevilla C en su campo. Superada la hora de juego llegaron algunas buenas oportunidades para los barreños, como la que tuvo en sus botas Javi Forján primero o Guti hasta en dos ocasiones: la primera al rematar un centro de Alan y la segunda tras una jugada personal que no terminó en gol por poco. Fueron minutos de asedio de los de la Villa, que quedaron sin su recompensa en el marcador.

El Sevilla C, por su parte, corría con el cronómetro a favor y buscó aprovechar cualquier mínimo resquicio de la Unión para sentenciar el choque al contragolpe.

Los visitantes arriesgaron y Ríos metió pólvora con los cambios, y recompuso su retaguardia a una defensa de tres para volcarse sobre la meta de Adrián con dos carrileros (ÁlexVázquez y Gonzalo).

En el 77’ llegó la mejor oportunidad de la Unión con una doble ocasión que no supieron aprovechar. Los barreños tuvieron ahí el empate y que terminó por suponer la victoria del Sevilla C por la mínima.