La Unión y su gran oportunidad ante el Utrera

Los de la Villa pretenden dar colorido al San Rafael y emular en cierta medido lo que ocurrió el pasado curso en la última jornada del campeonato cuando la Unión venció al Utrera y celebró su salvación. Bien es cierto que el rival, ya con Galván a los mandos, venía con los deberes hechos y no como ahora en plena pugna por el liderato.

Los de Carlos Ríos acrecentaron sus dificultades fuera de casa (no han ganado a domicilio en 2019) y dejaron pasar una vez más otro tren hacia el playoff, algo que la Unión ya vivió en La Granja ante el Xerez Deportivo y en el Municipal San Pablo ante el Écija.

El Guadalcacín consuma el descenso, según la Española

El CD Guadalcacín se convirtió e el primer equipo descendido de manera matemática del grupo X de Tercera a la División de Honor Andaluza, tras su empate el pasado domingo con el Coria (1-1).

Los jerezanos consumaron el descenso, según la circular de la Federación Española que entró en conflicto con la Andaluza el pasado verano, ya que unos hablan de cinco descensos y otros, de tres. Aunque la potestad está en la Española. Con 24 puntos en disputa, el Guada ya no puede alcanzar al 17º; según la Andaluza (solo tres descensos), aún podría superar al Sevilla C (19º, 34 puntos) e igualar al Coria (18º, 35 puntos), al que además gana el golaveraje particular. En cualquier caso, el club ya trabaja en su próximo proyecto en la División de Honor.