El tridente formado por Mané, el secretario técnico, Javier Viso, el entrenador, y el directivo Miguel Ángel García es el que sustenta la gestión deportiva del Algeciras Club de Fútbol 2018/19. Estas tres patas, supervisadas siempre por el tesorero Jesús Casas, están a punto de armar el equipo que la próxima temporada competirá en el grupo X de Tercera. García, en la segunda parte de su entrevista con Europa Sur, asegura que el bloque confeccionado por Mané será "muy competitivo". El también abogado del club hace un balance de los fichajes, las bajas y las renovaciones con la confianza de que Adrián Máiquez continúe como algecirista.

"Tenemos la plantilla que queríamos, sólo nos falta la guinda", afirma el directivo del área deportiva en el Nuevo Mirador.

García detalla que el Algeciras está a la espera de renovar a Adrián Máiquez, de cerrar a un lateral izquierdo importante y de poner el broche "con ese futbolista diferente, como dice Mané, para el centro del campo".

Los albirrojos no van a firmar otro central porque entienden que con Berlanga, Fran No, Álex Oñate y Pablo de Castro están cubiertos. Además, el recién llegado Aarón puede acoplarse a la retaguardia si hace falta.

Uno de los casos candentes es el de Máiquez. "Con Adrián nos hemos demorado por varias cuestiones, pero queremos que siga y tiene nuestra oferta. Queremos al Máiquez de la segunda vuelta, implicado al cien por cien y que es pieza importante para este club. Él siente esto como nosotros y además no se merecería una mala salida de la casa. Ojalá el lunes (por hoy) podamos anunciarlo", explica García.

Sobre ese "jugador diferente", el directivo algecirista admite que la opción del canario Enrique Castaño no cuajó. "Él se lo pierde, no va a encontrar a un club como el nuestro y nosotros si vamos a encontrar a un jugador como él o mejor", dice tajante el algecireño.

García elogia a Fran No -uno de los refuerzos- y aclara su situación por la lesión que arrastraba el central. "Ojalá todos los jugadores fuesen tan honestos como Fran. Fran ha querido venir al Algeciras, lo hace cobrando menos de la mitad que en Langreo y, además, hasta que no juegue cobrará la mitad de lo que hemos firmado. Y además ha aceptado una cláusula en la que no cobraría si se lesiona. Nos tenemos que descubrir ante este futbolista por su honradez", aclara el directivo.

Sobre las bajas, García admite que alguna salida igual no se gestionó bien, caso de jugadores como Tano, Ernesto o Javi Anaya, de los que no hubo anuncio oficial de su baja. "Entiendo que han sido salidas complicadas para Mané, que fue compañero, y eso ya no ocurrirá en adelante. Hay asuntos sobre lo que no quiero entrar ya porque no nos merece la pena a ninguno, pero el cuerpo técnico tenía claro quiénes debían seguir y quiénes no".

García destaca la vuelta de tres algecireños a la casa y el hecho de que el club haya intentado otros tantos. "Las puertas siguen abiertas. Como ya dijimos, queremos pontenciar lo nuestro, jugadores de la tierra y la cantera, e insisto, vamos a mirar a la base porque todos están haciendo un trabajo sobresaliente", subraya.

"No vamos a firmar otro punta porque tenemos a Antonio, uno de los mejores, y confiamos en Moha y en Félix, como también confiamos en Guti, Nacho, Luis... y los que vienen empujando".