Se acabó la espera. Llegó la hora. El partido más importante de las dos últimas décadas ya está aquí. El Algeciras CF se juega, a todo o nada, ser de Segunda ante la Real Sociedad B este sábado (20:00) en Almendralejo, donde el algecirismo trasladará a sus legiones para que el Francisco de la Hera parezca el Nuevo Mirador. Como en la primera eliminatoria ante el Sanse madrileño, a los albirrojos solo les vale una victoria en la ronda final, que premiaría al campeón vasco en caso de empate tras la prórroga. No habrá tanda de penaltis. No habrá vueltas atrás.

La primera de las cuatro finales del playoff de ascenso a LaLiga SmartBank decidirá el futuro más inmediato del Algeciras CF, una de las grandes revelaciones de la temporada en Segunda B, uno de los primeros clubes que se garantizó una plaza en la nueva Primera RFEF. La escuadra de Salva Ballesta ha agotado todos los calificativos hasta presentarse en la traca final, donde solo los ocho elegidos -con algunos auténticos titanes- pugnarán por los cuatro pasaportes hacia el fútbol profesional. Impensable para los albirrojos el pasado verano como indrescriptible es todo lo vivido por el algecirismo en una campaña sobresaliente, especialmente en las últimas semanas, pase lo que pase con el epílogo.

Alineaciones probables Real Sociedad B: Ayesa; Pechorroman, Arambarri, Pacheco, Ezkurdia, Urko, Turrientes, Alkain, Robert Navarro, Lobete y Karrikaburu. Algeciras CF: Vallejo; Almenara, Dani Espejo, Robin, Jordi Figueras, Armando, Alcázar, Iván, Romero, Raúl Hernández y Llinares. Árbitro: Mateo Busquets Ferrar (Palma de Mallorca). Hora: 20:00 (eliminatoria final del playoff de ascenso a Segunda, en directo por Footters). Estadio: Francisco de la Hera de Almendralejo (provincia de Badajoz).

El Algeciras ha llegado a la final de las finales por derecho propio, tras haber superado infinidad de obstáculos y en una andadura marcada por el Covid-19, que, todo hay que decirlo, ha respetado al vestuario del Nuevo Mirador. El Algeciras va a pelear por el ascenso a Segunda gracias a una plantilla de jugadores que hicieron una piña indestructible; gracias a un cuerpo técnico encabezado por Salva Ballesta, el comandante; gracias a una directiva entregada que hizo compatible humildad y ambición; gracias a los abnegados trabajadores del club, esas personas anónimas del día a día; gracias también al empresario burgalés Félix Sancho, que puso los dineros por delante en Navidad para invertir en el proyecto algecirista; y gracias, por supuesto, a una afición que se abonó generosamente sin saber si quiera si iba a poder ir al estadio a ver a los suyos. Fe ciega se llama eso. Toda esa familia ha hecho posible lo que vaya a ocurrir este sábado 22 de mayo que ya forma parte de la centenaria historia del club.

La tropa de Salva Ballesta tiene la oportunidad única de lograr un ascenso de plata para el Algeciras 18 años después de la legendaria liguilla con José Luis Montes. Mucho ha pasado esta institución entre medias con descensos, ascensos, altibajos de todos los colores y un conato de desaparición en 2008 que llevó los huesos de la entidad a los campos de barro de la regional. Nunca se rindió el Algeciras, aferrado a un espíritu de supervivencia que tiene mucho que ver con el carácter del actual equipo.

La expedición algecirista se desplazó este viernes al completo, como viene haciendo desde la última jornada liguera en la que obró la clasificación para el playoff en Murcia. Salva Ballesta podrá echar mano de todos sus efectivos aunque algunos de ellos no están al cien por cien y Canillas llega muy justito. El delantero malagueño ha seguido tratándose en la cámara hiperbárica. A buen seguro querrá estar en el banquillo, pero ya será decisión del míster, que ha ganado una semana más con gente como Yago, Melchor o Edu Ubis, más armas para el banquillo.

El once del Algeciras no debería variar mucho con respecto al que sorprendió al Sanse en los inicios fulgurantes de cada mitad: Guille Vallejo defenderá la portería; con una línea de cuatro por delante compuesta por Almenara, Dani Espejo, Robin y Jordi Figueras; con Armando y el capitán Iván en el centro del campo; Alcázar y Llinares por las bandas; el inspirado Raúl Hernández de enganche; y arriba con Alvarito Romero. Cabe la opción de que Salva quiera modificar el plan ante un filial jugón y con pegada como la Real para reforzar el centro del campo con Yago o Barrera. Puede que guarde algún as en la manga el excompañero de Xabi Alonso en La Roja.

Salva Ballesta, muy tranquilo en la rueda de prensa previa a la final, mostró su orgullo por tener la ocasión de seguir haciendo historia para el club. Aquí, las declaraciones al completo del entrenador.

La presencia masiva de algeciristas está garantizada en Almendralejo, donde las peñas han preparado una quedada en la Plaza de la Constitución desde el mediodía para convivir antes de brindar un recibimiento por todo lo alto al autocar del equipo. Los hinchas agotaron en apenas unas horas las 1.500 entradas de las que dispuso el club de primera mano y este viernes la Federación abrió la venta online de más localidades, por lo que se espera que más de 2.000 gargantas albirrojos den su aliento al cuadro del Nuevo Mirador. La superioridad en las gradas será roja y blanca.

La ciudad se ha engalanado con los colores algeciristas, desde los balcones hasta el Ayuntamiento pasando por los monumentos de Miguelín y Paco de Lucía. Los colegios y sus escolares se han volcado también para brindar un último aliento de ánimo antes de la hora decisiva. Algeciras entera empujará a partir de las 20:00 en Almendralejo.