"El trabajo ya está hecho y ahora solo queda jugarlo e ir a por todas. Es un partido importantísimo para todos". Con el rostro muy sereno, Salva Ballesta, el entrenador del Algeciras CF, ha comparecido este viernes en el Nuevo Mirador, después del entrenamiento, en la última rueda de prensa de la temporada, la previa a la final por el ascenso a Segunda que su equipo disputará ante la Real Sociedad B el sábado en el Francisco de la Hera de Almendralejo (20:00).

"Yo creo que lo hemos preparado muy bien y la gente va con mucha ilusión. Los jugadores tienen ganas ya de partido como es lógico. Lo trabajaremos como lo venimos haciendo y ojalá que tengamos esa suerte y que todo nos ilumine y contemos también con la bendición de personas que han estado aquí como el mismo José Luis Montes, que es un emblema en Algeciras. Ojalá se pueda repetir", ha expresado Ballesta, poco antes de que la expedición algecirista pusiese rumbo al hotel de concentración en Mérida.

"Estamos ante un partido importantísimo para la ciudad, para el club, para seguir haciendo historia, un encuentro de los que se presentan pocos en la vida, una auténtica final", ha subrayado el míster, consciente del "momento histórico" que vive todo el algecirismo.

¿Se veía Salva en esta situación cuando aterrizó en La Menacha en enero de 2020? "Imaginártelo te lo imaginas o lo sueñas porque en los sueños cabe todo, pero siendo realista no era el objetivo y creo que hemos conseguido un tema muy importante que era ascender a la siguiente categoría (Primera RFEF). Así que imagínate lo que supone jugar el partido que nos puede llevar a la Segunda A".

El Algeciras va al completo con toda la tropa, incluido el delantero Canillas. "Jorge ha entrenado con normalidad hoy y ha hecho un grandísimo entrenamiento, así que sí es verdad que ya están todos disponibles, algunos mejor que otros en el sentido físico, pero tenemos la plantilla al cien por cien", ha avanzado.

Canillas se recupera y el técnico podrá contar con todos

Ballesta ha analizado al oponente, la Real Sociedad B, sin dar demasiadas pistas sobre el plan: "No voy a decir cómo tengo pensado meterles mano porque lo mismo es una señal para el rival, pero es un equipo con mucha calidad, tiene un buen trato de balón, muchos movimientos, gente rápida, con técnica, verticalidad... lo que es un filial, con jugadores con mucha ilusión por llegar al primer equipo y encima la camada es importante porque son jugadores que están participando mucho con el primer equipo. Tiene un desorden desordenado dentro de campo".

El técnico entiende que muchas de sus opciones el sábado pasan por "la intensidad, sobre todo en las fases defensivas y sin balón". "Con balón queremos generar y jugar, como siempre intentamos hacer, pero habrá partidillos dentro del partido que intentaremos dominar", ha explicado.

"Estoy muy contento por la semana, de las mejores en cuanto a entrenamientos y ojalá se vea reflejado en el campo", ha proseguido Ballesta.

El factor afición es clave para el míster: "Tener el calor de nuestra gente siempre te motiva y además puede hacer resurgir al equipo si el partido no se está desarrollando como tú quieres. Para un futbolista es importantísima la afición y es algo de lo que me apena de este año, que no se haya podido disfrutar de esta temporada como se merecía con las gradas llenas".

Preguntado por su tono de tranquilidad, Ballesta ha respondido: "Cuando lo das todo y está el trabajo hecho, hay que transmitir tranquilidad. Nos jugamos muchísimo a todos los niveles, lo vamos a dar todo y si lo conseguimos somos los más grandes del mundo y si no, hemos conseguido otra cosa que es muy importante porque el Algeciras está entre los ocho mejores de los 104 clubes de la Segunda B, es un exitazo", ha destacado.

"La mayoría de los futbolistas no han vivido esto, ellos se hablan en el vestuario durante la semana. Hoy, después del entrenamiento, nos hemos reunido y se te ponen los pelos de punta porque transmiten lo que puede ser para ellos en el futuro. En la vida hay ocasiones en la que te pasa el tren y todo te puede cambiar. Sabemos que esta es una de esas ocasiones".