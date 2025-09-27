Algeciras - Real Murcia: entre las ganas y la realidad

El Algeciras CF busca la estabilidad en esa montaña rusa de sensaciones llamada Primera Federación. Tras el subidón por la victoria en Alicante y el bajón por la derrota ante el Sabadell en el Nuevo Mirador, los rojiblancos vuelven a citarse este domingo (18:15) en su templo para recibir al Real Murcia CF. El equipo de Javi Vázquez afronta un desafío gigante ante el gran favorito al ascenso del grupo II. El técnico recupera tras sanción a Jony Álamo, quien presumiblemente volverá al once en un equipo que pierde a Paris Adot por la expulsión de la pasada semana.

El Algeciras llega a la quinta jornada con cuatro puntos (uno menos que el Murcia) y la cuenta pendiente de celebrar su primer triunfo del curso delante de su afición. Tras dos oportunidades desaprovechadas (Marbella y Sabadell), los del Nuevo Mirador deberán gestionar esas ganas de agradar que pasaron factura en el último partido, cuando los de casa se vieron por detrás en el marcador muy pronto. Javi Vázquez hizo hincapié en esa gestión mental y anímica, empezando por él mismo. "Soy el primero que tengo ganas de la primera victoria en el Nuevo Mirador. Esta semana me ha tocado a mí bajarme de la burra un poco y reducir la ilusión personal para entender que a veces en la vida las cosas tardan un poquito más", reflexionó el entrenador en la previa.

"El otro día, como ya hablamos, nos pudo la precipitación en todas las fases del juego y no fuimos lo que realmente veníamos siendo", aceptó el técnico, que redunda en la importancia de saber manejarse en situaciones adversas. "Tenemos que ser estables en momentos de los partidos en los que puedas ir por detrás. Mantener la estabilidad y asumir esa parte, creo que ese fue el gran aprendizaje del otro día", insistió Vázquez.

Los algeciristas recuperan a Jony Álamo para el centro del campo, que se postula para volver por Dani Garrido. La cuestión es si el míster tocará algo arriba para fijar a Manín en punta o introducirá alguna sorpresa. Las miradas también se fijarán en una portería en la que los dos porteros han disputado dos partidos. Se romperá el desempate entre Iván Moreno y Samu Casado. De momento, el Algeciras se ha venido mostrando sólido (acumula dos porterías a cero), pero está batallando a la hora de encontrar la portería contraria. De hecho, los tres goles rojiblancos han llegado a balón parado.

Alineaciones probables Algeciras CF: Samu Casado; José Carlos, Mayorga, Víctor Ruiz, Tomás, Óscar Castro, Jony Álamo, Iván Turrillo, Manín, Juanma y Obeng. Real Murcia CF: Gazzaniga; David Vicente, Alberto, Héctor Pérez, Cristo Romero, Sekou, Moyita, Pedro Benito, Ekain, Sarabia y David Flakus. Árbitro: Ruipérez Marín (Albacete). Hora: 18:15 (5ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, en directo por LaLiga+, FC Play, TV Cat y en el directo a directo de Europa Sur). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Precedentes: Los rojiblancos no han vencido nunca al Murcia en casa. Las dos últimas visitas, ambas en Primera Federación, se saldaron con empate (1-1) en la 2024/25 y una derrota (0-1) en la 2023/24.

"Estamos creando una familia, así que iremos haciendo cambios", avanzó el entrenador. "Creemos mucho en eso y estamos ajustando cosas y probando también. Al final también son momentos de saber el nivel de rendimiento", aclaró el madrileño.

El Algeciras aguarda al Murcia "sin miedo" y con "respeto máximo". "Creo que nosotros ya hemos demostrado en estas cuatro semanas que somos un equipo que va a competir muy bien, que se puede ganar, perder o empatar, aunque parezca una obviedad, y que en ese sentido, confianza máxima a nosotros, sabiendo que creo que merecemos algo más de puntos de los que tenemos", expresó Vázquez.

El rojiblanco cree que "a veces de las carencias se hacen fortalezas", en referencia a las bajas que el Murcia acumula en defensa. "Es un rival con una muy buena plantilla, que puede suplir las bajas. Nosotros a lo nuestro, a competir al máximo, con el respeto máximo y la confianza de saber que podemos ganar", remarcó.

Preguntado por la aparición entre semana de Mac Lackey, el máximo accionista del club, y la revelación de la enfermedad que le ha mantenido al margen en los últimos meses, Javi Vázquez expresó los mejores deseos de la plantilla para que el norteamericano se recupere cuanto antes y pueda visitar la ciudad. "Para mí, como entrenador, es muy importante sentir que los dueños están implicados, que están a muerte con el equipo y que sentimos ese respaldo. Desearle lo mejor y que ellos tengan la tranquilidad de que todos los que aquí forman este vestuario protegen al club y van a muerte. Los que estamos aquí nos estamos dejando la vida y creo que eso es una de las cosas más loables".