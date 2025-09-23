Lackey reafirma su compromiso con el Algeciras CF y comparte su experiencia con el cáncer

El máximo accionista del Algeciras CF, Mac Lackey, se ha dirigido a los aficionados del club para explicar su situación tras varios meses de ausencia en España. En un mensaje en vídeo difundido a través de los canales oficiales del club, Lackey relató con detalle los últimos meses de su vida, marcados por un difícil diagnóstico médico y un tratamiento que ha su presencia tanto en la ciudad como en el día a día del equipo en los últimos meses.

“No he perdido ningún entusiasmo por Algeciras como ciudad, nuestros seguidores y nuestro equipo. Estoy increíblemente emocionado de asistir a un partido y ni siquiera he conocido a algunos de nuestros increíbles jugadores y al cuerpo técnico. Estoy emocionado de poder hacerlo en las próximas semanas, cuando pueda regresar a España y bajar a Algeciras”, indica el propietario del club.

Hace poco más de un mes, Lackey fue diagnosticado con un tipo de cáncer agresivo, que requería una intervención quirúrgica compleja. “La cirugía que tenía que realizarme es realmente difícil, requiere tiempo en el hospital, meses de recuperación y volver a aprender a digerir los alimentos, explicó el propietario. “Este periodo fue muy desafiante para mí y para mi familia. Cada pocos días estaba en el hospital para pruebas y resonancias, y esto me obligó a cancelar mi regreso a España”, añadió.

El diagnóstico inicial, muy preocupante, marcó un tiempo de incertidumbre y ansiedad. Lackey reconoció que la noticia fue difícil de asimilar: “Hemos estado pasando literalmente cada pocos días por revisiones médicas, pruebas y resonancias magnéticas, y realmente tuve que cancelar mi regreso a España. Fue un periodo complicado y frustrante, pero siempre con la esperanza de poder volver a estar con nuestro equipo y nuestra afición”.

Afortunadamente, la situación médica ha experimentado un giro positivo en las últimas semanas. Tras una biopsia adicional realizada para evaluar mejor el tumor, los resultados fueron alentadores: el tumor resultó benigno o mucho menos agresivo de lo inicialmente diagnosticado. Esto ha permitido que Lackey programe su regreso a España, que será inminente. “Esto me permite reservar mi regreso a España, lo cual me emociona mucho y me ayuda a reenfocarme en la vida y en el futuro, declaró, visiblemente aliviado. “Puedo volver a concentrarme en nuestro proyecto, en nuestro equipo y en los aficionados que siempre nos apoyan”, añadió.

En su mensaje, Lackey también quiso reflejar la importancia de la paciencia y la resiliencia, tanto a nivel personal como colectivo. “Solo quería compartir este mensaje con todos ustedes y espero tener la oportunidad de verles pronto. Estoy apoyando a nuestro equipo, estoy apoyando a todos nuestros seguidores”, concluyó, transmitiendo su cercanía y la intención de implicarse de nuevo de forma directa en la vida del club.

Lackey es máximo accionista del Algeciras desde junio de 2023, con la venta de las acciones de Félix Sancho y al grupo Fútbol Coalition. El empresario estadounidense entró en escena en el verano de 2022 con la llegada de Ramón Robert como director general, avalado por su experiencia en el Espanyol.

La entrada en escena del estadounidense Mac Lackey como inversor y accionista fue el preámbulo al movimiento del grupo que Robert y Lackey para adquirir todo el paquete accionarial del burgalés. Sin embargo, fue un proceso con Robert como bisagra. Sancho y Lackey rubricaron una alianza en marzo de 2023 para expandir la marca Algeciras CF y varios proyectos internacionales, la mayoría evaporados por el camino.