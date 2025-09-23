El Algeciras lanza una promoción de entradas para recibir al Real Murcia el domingo

El Algeciras CF quiere dar un empujón al ambiente en el Nuevo Mirador con vistas al próximo domingo. Los rojiblancos recibirán al Real Murcia (18:30 horas) en la quinta jornada liguera del grupo II de la Primera Federación y el club ha puesto en marcha una promoción de entradas para tratar de enganchar a más público a través de sus abonados.

El Algeciras ha comunicado este martes que los abonados podrán adquirir una entrada al 50% de su precio. Eso sí, los abonados tienen hasta este miércoles para sacar provecho de esta promoción, cuya venta es "exclusiva en taquilla", subraya la entidad.

Los precios de las localidades para el partido ante el Real Murcia serán de 30 euros en la Tribuna, 20 euros en la Preferencia y 15 euros en los Fondos. Con esta promoción, quienes quieran asistir a través de un abonado conocido podrán hacerlo por 15, 10 y 7,5 euros, según el sector del estadio.

Los horarios de oficina son de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. El viernes, la taquilla solo abrirá de 9:00 a 14:00.