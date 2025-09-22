Los pros y las contras del VAR FVS de la Primera Federación

El VAR ha transformado la Primera Federación. El nuevo sistema de videoarbitraje FVS (Football Video Suport) ya opera a pleno rendimiento en la categoría de bronce del fútbol español. El Algeciras CF y los otros 39 inquilinos de los dos grupos han probado en sus carnes la llegada de la tecnología para intentar apoyar a los árbitros y tratar de reducir las polémicas y las injusticias que a menudo se repetían jornada tras jornada. El VAR se ha revelado como un instrumento para corregir ciertas decisiones erróneas, que se pueden escapar a simple vista, pero también está impactando como un elemento que interrumpe y alarga los partidos, en muchas ocasiones en exceso.

La cuestión que muchos profesionales de la categoría, seguidores y especialistas se hacen es si la implantación del VAR beneficia o perjudica al fútbol. ¿Son más las virtudes que los defectos o al contrario? ¿Ha venido para quedarse? ¿Contemplan la Federación y los árbitros ajustar su uso tras la experiencia de esta primera temporada piloto? Todas estas preguntas y muchas más rondan a un VAR que sin duda se está erigiendo como el gran protagonista del arranque de la temporada 2025/26.

Después de las cuatro primeras jornadas, todos los equipos han echado mano al VAR y, en muchos casos, se han visto condicionados por decisiones revisadas en el monitor. Cada club tiene una experiencia distinta. En el caso del Algeciras, los rojiblancos solicitaron revisiones en vano en las dos primeras jornadas, en la derrota en Tarragona y el empate en casa ante el Marbella, pero sí sacaron partido en Alicante, en la victoria ante el Hércules con una expulsión crucial gracias al videoarbitraje. El equipo de Javi Vázquez también rescató un penalti a favor el pasado sábado ante el Sabadell, el que transformó Juanma, en un encuentro que terminó con derrota para los locales.

En ese último Algeciras-Sabadell se pudo ver más al detalle el impacto del VAR con la revisión obligatoria de los tres goles y hasta cuatro revisiones de posibles penaltis. Esto, más otras pérdidas de tiempo más tradicionales, derivó en 7 minutos de tiempo añadido en la primera parte y otros 13 minutos que se estiraron hasta los 18. En total, más de 25 minutos de tiempo agregado que hicieron que el partido se prolongase muchísimo más allá de lo habitual.

Momento de revisión del VAR. / Andrés Carrasco

Casi todo el mundo coincide en que la revisión obligatoria de un gol es necesaria. El debate que se ha generado desde la puesta en marcha del VAR tiene que ver más con el uso de las dos cartulinas que posee cada entrenador para pedir una revisión y también con la actitud de los futbolistas a la hora de reclamar desde dentro del campo alguna acción polémica. Los jugadores no tienen la potestad de solicitar el VAR, pero sí puede dirigirse a su técnico para que emplee la tarjeta azul. Esta medida, a veces fruto de las altas pulsaciones en el verde, puede perjudicar si no se utiliza con cabeza. Al Algeciras, por ejemplo, le cortó el ritmo por completo cuando pidió revisar un posible penalti sobre Paris Adot (que no era) cuando todavía jugada con dos más y tenía acorralado al Sabadell con el 1-2. Aquel parón del juego (de cuatro a cinco minutos) frenó el momentum de los rojiblancos.

Como Javi Vázquez deslizó en una rueda de prensa, se tratará de ir ajustando el uso de un VAR que puede ser un arma de doble filo. Los mismos protagonistas deberán ir afinando a la hora de reclamar, teniendo en cuenta que una decisión interpretativa será muy difícil de revertir. El FVS, que no tira líneas en los fuera de juego, está principalmente para detectar errores flagrantes como una mano, un derribo claro, una agresión, un gol fantasma o un balón que haya salido de banda o de fondo. Difícilmente va a modificar un colegiado una acción de ligero contacto o una disputa de juego.

Cómo se usa durante un partido

Los supuestos en los que el FVS puede ser utilizado son los siguientes: gol/no gol, penalti/no penalti, tarjeta roja directa y confusión de identidad.

Para solicitar la revisión, los entrenadores deben entregar una tarjeta al cuarto árbitro en el mismo momento en el que se produzca la acción. Con este sistema la competición evita que los partidos sufran retrasos excesivos. En caso de que el juego se reanude, la jugada en cuestión no podrá ser modificada.

Cada equipo cuenta con dos solicitudes de revisión por partido y en el caso de que la decisión sea corregida, el club implicado recupera la solicitud. Cabe destacar que una vez realizada la solicitud (tarjeta de revisión entregada al cuarto árbitro), no podrá retirarse.

Las revisiones se llevarán a cabo junto al terreno de juego donde existirá un monitor desde donde los árbitros principales llevarán a cabo la verificación.