Así queda la clasificación del grupo II de la Primera Federación tras la 4ª jornada

La cuarta jornada liguera del grupo II de la Primera Federación estableció un nuevo grupo cabecero con dos aspirantes claros al ascenso como el Ibiza y el Eldense y el sorprendente Europa. El Hércules y el Nàstic sufrieron dos nuevas decepciones mientras que el Tarazona, el Antequera y el Betis Deportivo continúan sin conocer la victoria esta temporada.

La jornada se puso en marcha el viernes en la Nueva Condomina. El Real Murcia salvó los muebles en el último suspiro ante el Villarreal B. El filial amarillo golpeó primero con un gol de Álex Rubio en el minuto 24, un tanto que el delantero no festejó por respeto a su antigua afición. El árbitro anuló al minisubmarino un tanto de Viveros en un fuera de juego discutible antes del descanso y los pimentoneros se toparon con el meta groguet en un par de ocasiones muy claras. El Murcia empujó y también vio anulado un gol a su favor por fuera de juego de Flakus. El cuadro grana celebró el empate en el minuto 95 tras un balón parado que Joao Palmberg enganchó de volea en el minuto 95. Segundo empate seguido de un Murcia que no termina de despegar con Joseba Etxeberria y segunda igualada también para el filial de David Albelda, que parece ir a más con los refuerzos.

El sábado, a la hora del almuerzo, hubo duelo de filiales en Heliópolis. El Atlético Madrileño asaltó la casa del Betis Deportivo. El partido se rompió al filo del cuarto de hora con un penalti sobre Omar Janneh que ejecutó el goleador colchonero y costó además la expulsión del central verdiblanco Yoan Koré. Los locales respondieron y acariciaron el empate en una acción de de gol anulada a Reina por fuera de juego de Toral. En el tramo final, con todo abierto, los rojiblancos sentenciaron a la contra con un zapatazo de Iker Luque. Primera victoria para los niños de Fernando Torres y segundo revés seguido para el filial de Javi Medina, que todavía no conoce el triunfo.

El Nuevo Mirador presenció la primera victoria de la temporada del Sabadell. El equipo arlequinado sorprendió al Algeciras y se llevó los puntos en un partido con un tramo final caótico. Los de Ferran Costa encarrilaron en la primera parte con el tanto de Priego y el penalti transformado por Escudero, que marcó en el regreso a su antigua casa. Los rojiblancos reaccionaron tras el descanso y se engancharon gracias al penalti marcado por Juanma. Dos expulsiones casi seguidas dejaron al Sabadell con nueve, pero apenas se jugó entre interrupciones y reclamaciones al VAR en un duelo que se hizo interminable. Es la segunda derrota de los de Javi Vázquez, la primera en casa.

El Juventud Torremolinos empieza a tomarle el pulso a la categoría y lo corroboró con un empate en Alcorcón, un punto que sabe a gloria a los malagueños. El Alcorcón, lanzado tras dos victorias seguidas, dominó el primer tiempo y protagonizó las mejores ocasiones. Los alfareros se adelantaron a la media hora por medio de Aparicio en un balón parado. El Torremolinos empezó a enchufarse en la segunda mitad con un par de acercamientos peligrosos aunque la oportunidad más clara se produjo en la otra área con un gol anulado por falta previa a los alfareros. Los visitantes mantuvieron el tipo y encontraron premio a falta de diez minutos cuando Peque Polo resolvió una buena acción dentro del área.

El Europa se postula como el equipo revelación en el inicio de la temporada. El histórico club de Barcelona superó al Nàstic de Tarragona y celebró su segundo triunfo en cuatro partidos invicto. Tras un primer tiempo batallado, los locales apretaron en el tiempo añadido. El Nàstic, que tardó en adaptarse a la superficie del campo, tuvo sus mejores opciones en el segundo acto, sobre todo con una llegada de Cedric en el 70. Pero el partido se rompió en la recta final con un penalti ejecutado por Jordi Cano en el minuto 81. Rota la igualdad, Cano volvió a ser el protagonista cuando en el minuto 85 se escapó y burló al portero y a un defensa del Nàstic para sentenciar. Los de casa tuvieron tiempo para un tercer tanto, anulado por fuera de juego. El Nàstic encajó su segunda derrota seguida y sigue de bajón desde que ganó al Algeciras en el debut liguero.

El Tarazona y el Marbella firmaron un empate en un partido que milagrosamente acabó sin goles. El Tarazona tuvo ocasiones de todos los colores pero se topó con el inspirado Manu García en la meta costasoleña, sobre todo en un primer tiempo repleto de oportunidades para los de rojo y azul. El Municipal de Tarazona se desesperó cuando el árbitro anuló un gol por fuera de juego al filo del minuto 60. Los de Juanma Barrero acabaron con un lanzamiento de falta de Cubillas al larguero en la última acción del partido. Primera igualada del Tarazona y tercer empate seguido de un Marbella que se mantiene invicto.

El Eldense se bastó de una genialidad de Dioni para tumbar a un peleón Sevilla Atlético. Los de Elda encarrilaron el partido en el minuto 12 tras un gran pase interior que Dioni rentabilizó para desequilibrar la balanza. El filial sevillista encajó el golpe y se amilanó. De hecho, los de Jesús Galván tuvieron una clarísima oportunidad para igualar antes del intermedio con un disparo fuerte del algecireño Collado a la cruceta. Los del Pepico Amat y los sevillistas libraron una segunda parte de briega y escasas oportunidades y tiraron de un VAR que tampoco cambiaría el rumbo del resultado. El Eldense se sitúa en el pelotón delantero y el Sevilla Atlético se queda en ese vagón de equipos con cuatro puntos.

Victoria de peso del Cartagena frente al Hércules en un partido que deja muy tocados los alicantinos. De Blasis se vistió de héroe en el minuto 90. El argentino recibió de Ortuño y con la zurda puso el balón en la escuadra para delirio del público. El encuentro, sin embargo, comenzó muy de cara para los herculanos. El equipo visitante se adelantó a la media hora después de varias jugadas peligrosas por banda. Un córner sacado al segundo palo por Soldevila cayó en Javi Jiménez, quien centró para Sotillos dentro del área pequeña y el central no perdonó. El Cartagena respondió pronto con un disparo de Kevin que atajó Abad y sí acertó a renglón seguido con un cabezazo de Chiki para reponer las tablas antes del descanso. El Hércules se quedó con uno menos por la expulsión de Retuerta en el 82 y los de Javi Rey cantaron victoria en el último minuto con la aparición del ídolo De Blasis. Segundo triunfo para el Efesé y tercer revés seguido del Hércules de Torrecilla.

Tablas entre el Atlético Sanluqueño y el Teruel en una tarde en la que se volvió a demostrar que un partido en El Palmar es molto longo. Los verdiblancos rescataron un punto en la recta final de un duelo que se puso muy complicado. El Teruel marcó uno de los goles más rápidos de la historia de la categoría. Ni 20 segundos tardó Padilla en sorprender a los de casa para poner el 0-1. El árbitro anuló un tanto a los verdiblancos por fuera de juego y Zequi perdonó el empate. La expulsión del visitante Relu a falta de veinte minutos dio alas a un Atleti que fue con todo arriba y encontró el empate en el minuto 80 por medio de Gallastegi, refrendando una vez que el Sanluqueño no tira la toalla en casa. Sexto punto para un Sanluqueño que sigue sin perder y tercer empate de un Teruel que continúa sin ganar.

El broche de la jornada tuvo lugar en Can Misses. El Ibiza desaprovechó la ocasión para situarse líder en solitario tras ceder dos puntos ante el Antequera. El equipo de Paco Jémez puso de cara la tarde en el minuto 37 con un gol de Del Pozo en una buena incorporación del centrocampista. Sin embargo, la alegría duró muy poco en el estadio ibicenco ya que Bassele restituyó las tablas en el 39 tras rematar un centro desde la derecha. El empuje del Antequera propició un gol anulado en un remate cruzado de Biabiany que tocó en Luismi, en posición de fuera de juego. Ni los celestes ni los blanquiverdes pudieron mover el resultado en el segundo tiempo. Segundo punto del curso para el Antequera, que compitió en el feudo de un Ibiza que con ocho puntos sigue en el grupo cabecero.