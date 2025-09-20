El Algeciras se frustra en el Nuevo Mirador (1-2)

El Algeciras CF tardó en hacer clic y lo pagó con una derrota ante el Sabadell. Los rojiblancos vieron frustrado su buen momento con la primera claudicación en el Nuevo Mirador, la segunda de la temporada en cuatro partidos. El equipo de Javi Vázquez vio lastrado por una primera parte en la que quedó desarmado por un Sabadell que impuso sus reglas y se mostró determinante cuando pisó el área contraria. Cuando los algeciristas se entonaron, ya en la segunda mitad con un 0-2 en contra, hubo pie a la reacción agarrados a un VAR que dinamitó el tramo final en el estadio de La Menacha con hasta tres expulsiones y un carrusel de revisiones que estiraron la tarde con hasta 18 minutos de tiempo añadido. El Algeciras no supo esta vez jugar con la superioridad numérica ante un rival que se vio con nueve, pero gestionó de maravilla el alargue. A los de rojo y blanco les volvió a faltar pegada, ese punch en los metros finales, ese instinto que sí demostró tener un ex de la casa como Rodri Escudero, uno de los verdugos arlequinados.

El Algeciras volvió a dejar escapar puntos de su templo. No es para preocuparse aún, pero la afición tendrá que esperar para celebrar un triunfo en casa. Lo bueno es que esa espera podría tener solución la semana que viene porque los rojiblancos recibirán al Real Murcia el domingo (18:30) en la quinta jornada. Otra miura, pero no se admiten excusas. No obstante, antes de mirar hacia adelante, toca repasar los detalles de una derrota en un partido que se complicó demasiado pronto y desembocó en una desenlace muy caótico.

El Sabadell desmontó al Algeciras a las primeras de cambio. Mordió muy arriba desde primera hora y desarboló por las bandas como en esa acción del primer gol en la que Toni Ripoll hizo diabluras por la derecha y dejó que Joel Priego encañonase por el centro casi sin oposición. El gol hizo pupa a un conjunto local que se vio superado cuando los catalanes buscaban incisivos a Escudero, a Javi López-Pinto y compañía. José Carlos sufrió horrores aunque no fue el único en una retaguardia imprecisa. En el otro lado del campo, Rastrojo tuvo el acercamiento más prometedor con un disparo que no cogió puerta y Tomás -de los más acertados- puso algún centro cargado de veneno al que solo le faltó rematador.

Ficha técnica Algeciras CF (1): Samu Casado; José Carlos (Paris, 74'), Mayorga, Víctor Ruiz (Javi Avilés, 95'), Tomás, Óscar Castro (Riley, 80'), Dani Garrido (Manín, 74'), Iván Turrillo, Isaac Obeng, Juanma y Rastrojo. CE Sabadell (2): Diego Fuoli; Ripoll (Cortés, 66'), Bonaldo, Kaíser, Astals, Quadri, Urri, Joel Priego (Carlos García, 85'), Coscia (Segura, 46'), Escudero (Utgés, 81') y Javi López-Pinto (Mguelete, 66'). Árbitro: Daniel Miranda (Mérida). Expulsó por doble amonestación al local Paris Adot (83' y 97') y a los visitantes Káiser (53' y 82') y Sergio Cortés (76' y 86'). Amonestó a Samu Casado (29'), Coscia (34'), Bonaldo (64'), Manín (78'), Castro (84'), Utgés (100') e Iván Turrillo (106'). Goles: 0-1 (7') Joel Priego. 0-2 (30') Escudero, de penalti. 1-2 (66') Juanma, de penalti. Incidencias: Encuentro correspondiente a la 4ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, disputado en el estadio Nuevo Mirador de Algeciras.

Al filo de la media hora el Sabadell asestó el segundo puyazo en otro balón que rompió el orden algecirista. Escudero se escapó con la pelota, Samu Casado salió al corte y se produjo lo que a simple vista pareció un penalti. El árbitro se tomó su tiempo para revisarlo en el VAR y lo ratificó. El que fuera pichichi rojiblanco el pasado curso ejecutó con precisión para poner el 0-2.

El Algeciras intentó reengancharse al marcador antes del descanso, pero le faltaba una pizca de casi todo para anticiparse a un Sabadell que ya venía de otro 0-2 a domicilio, en Sanlúcar, aunque con el recuerdo de como el Sanluqueño salvó un punto in extremis. A eso se podían agarrar también los albirrojos, pero necesitaban subir el pistón.

El once del Algeciras ante el Sabadell. / Andrés Carrasco

Los de Javi Vázquez salieron pronto de la caseta para la reanudación. La charla debió ser gratificante porque el Algeciras se pareció más al Algeciras que habíamos visto en las tres primeras semanas. El Sabadell siguió a lo suyo y mandó otro recadito en una oportunidad de Segura que desbarató Samu Casado. Los de casa replicaban con un centro buenísimo de Tomás desde la izquierda al que Juanma no llegó. En la grada miraban a la banda en busca de Manín, esa torre a la que ponerle balones por alto.

El reloj se acercaba al minuto 60 cuando un ataque algecirista con Rastrojo de protagonista acabó en una reclamación por posible penalti a Juanma. De nuevo, tras una larga espera, el árbitro corrigió y decretó la pena máxima que no había visto en vivo, un pisotón de Bonaldo a Juanma. El sevillano transformó el penalti y reactivó las calderas del Nuevo Mirador. "Shira, shira", rugía las gradas.

Con el 1-2 comenzaba otro minipartido. El Sabadell movió ficha y retomó sus acometidas. Escudero puso a prueba a Casado a la media vuelta y a falta de un cuarto de hora los arlequinados reclamaron un posible penalti de José Carlos vía VAR, pero el árbitro dijo que nada.

Dani Garrido, titular, pugna con Quadri. / Andrés Carrasco

Vázquez metió a Manín e hizo debutar a Paris Adot. El partido saltó por los aires a partir del minuto 82 cuando Káiser vio la segunda amarilla y dejó al Sabadell con diez. El defensa no quería abandonar el césped. El otro fútbol estaba en marcha. El Algeciras se lanzó en tromba y subieron los decibelios más aún cuando Sergio Cortés fue expulsado en el 86 también por doble amonestación. Los visitantes se quedaban con nueve y se echaban las manos a la cabeza. Los rojiblancos rondaron el empate en un par de acciones y el duelo alcanzó el descuento: 13 minutos de tiempo añadido que acabaron por ser 18.

El Algeciras no pudo ni supo como sacar partido a esa doble ventaja. Los rojiblancos se equivocaron reclamando un penalti sobre Paris Adot que no era y que detuvo el juego y cortó el momentum. El árbitro confirmó que nanai. El Sabadell apenas permitió que se jugase y para colmo forzó la segunda amarilla de Paris Adot, que igualó algo más las fuerzas. JJ Riley, que también debutaba con los algeciristas, dejó una intentona y poco más ocurrió para desesperación local y alegría de un Sabadell que amarraba su primera victoria de la temporada en plan épico.