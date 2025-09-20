Javi Vázquez: "Pecamos de exceso de ilusión. Esta derrota debe servirnos de aprendizaje"

Javi Vázquez entiende que el Algeciras CF no supo gestionar que el Sabadell se pusiese tan pronto en ventaja en el Nuevo Mirador. "Creo que hemos pecado de exceso de ilusión", expresó. "Incluso yo el primero tengo que rebajar un poco la expectativa porque cuando tienes tantas ganas y ves el equipo tan bien parece que no aceptas en algunos momentos poder estar por detrás del marcador", reflexionó. "Creo que nos regala la vida un partido para entender contextos que van a ser vitales para entenderlos mejor en los próximos partidos", agregó.

"Es evidente que durante el año va a haber muchos momentos, días y partidos, incluso dentro de los partidos, de diferentes sensaciones. Muy pronto hemos encajado un gol y de repente nos hemos encontrado con ese 0-2. Con las sensaciones con las que estábamos, yo creo que ha habido un rato donde nos ha costado gestionar que no estuviéramos al nivel de estos tres partidos", analizó en rueda de prensa.

"Sin duda que en la primera parte no hemos estado al nivel de estos tres partidos atrás, eso es una realidad. Sin ser un desastre nos han penalizado bastante las acciones que ellos han tenido. Nosotros no hemos sido capaces de materializar algunas de las que hemos tenido. Y bueno, al final la parte más positiva dentro de eso es habernos levantado, ser capaces de cambiar la segunda parte. Los últimos minutos no los hemos gestionado bien. Cuando ya teníamos una superioridad clara debíamos haber tenido algo más de paciencia", manifestó.

"Esa ansiedad buena de querer rápidamente empatar y ganar no nos ha venido bien", prosiguió. "Vamos a mirar la parte positiva de lo que hemos conseguido cambiar al descanso, de dar la vuelta al partido y cosas que tenemos que seguir mejorando".

Vázquez cree que el Sabadell "hizo lo que tenía que hacer" en ese tramo final: "Era lógico perder tiempo, parar el partido. Ellos han hecho lo que tenían que hacer, pero al final nosotros teníamos que haber gestionado mejor la situación. Hemos estado precipitados".

El técnico del Algeciras insiste en asumir que "a veces el rival es mejor que tú y tienes que sufrir, a veces puedes ir por detrás del marcador". "Creo que es un magnífico aprendizaje, todos los equipos pasamos por partidos así y al final la estabilidad es la de hace dos días, no éramos el mejor equipo del mundo y hoy no somos el peor. Creo que tenemos una magnífica oportunidad para gestionar bien esta derrota, para seguir creciendo, para estar estables y para aprender de lo que no hemos hecho bien para intentar no repetirlo", insistió.

El míster rojiblanco ve con buenos ojos la llegada del VAR aunque entiende que debe ir ajustándose con el paso de las jornadas.