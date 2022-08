El Algeciras inicia una alianza con el empresario norteamericano Mac Lackey

El Algeciras CF ha sellado una alianza con el empresario norteamericano Mac Lackey, un reconocido inversor deportivo y del mundo de la tecnología que quiere colaborar con los albirrojos de la mano de Félix Sancho. Lackey, que fue el organizador de las academias del FC Barcelona en los Estados Unidos, va a ayudar a Sancho y su equipo de trabajo a buscar patrocinadores internacionales y a expandir la marca Algeciras por sus diferentes mercados.

El Algeciras SAD se abre al extranjero para buscar nuevas oportunidades. Félix Sancho y su nuevo director general, Ramón Robert, han cerrado una colaboración interesante para la institución que brinda posibilidades de crecimiento inmediato y también a medio plazo.

Los albirrojos van a trabajar con Mac Lackey, quien ya ha visitado el estadio Nuevo Mirador, ha conocido de primera mano el proyecto de Sancho y ha adquirido un paquete de cien abonos para empezar a mover a empresarios de sus círculos una vez comience la temporada. El palco del estadio siempre ha sido punto de encuentro y ahora será también un lugar de negocios.

Lackey es un inversor conocido en el continente norteamericano en la esfera del deporte, el ocio y la tecnología. El emprendedor ha sido fundador e impulsor de seis compañías, una de ellas ISL Fútbol, una empresa que comenzó con proyectos de dos catalanes, Alex Isern y Marc Segarra, quienes convencieron a Lackey en Charlotte para lanzar la compañía que acabó por ser la organizadora de las academias del FC Barcelona en suelo estadounidense.

El fomento de estas academias internacionales es una de las muchas aristas que promueve Lackey, quien ya ha sentado las bases con el Algeciras para auspiciar stages (concentraciones) de futbolistas norteamericanos en el Nuevo Mirador.

Lacker, mentor de emprendedores para proyectos deportivos como el de Isern y Segarra, posee intereses en cadenas de televisión deportivas y cuenta con dos empresas tecnológicas en estos momentos. El inversor ha trabajado en su país con medios como CNN, The Wall Street Journal, Fast Company, Business North Carolina, USA Today y The New York Times.

El Algeciras quiere llevar su marca y su merchandasing al mercado extranjero de Lackey, con el convencimiento de que puede ser un nicho de posibles y potentes patrocinadores. Lackey está sondeando la posibilidad de lanzar nuevas academias en España y el sur es una de sus zonas favoritas.

El propietario albirrojo ya llevaba tiempo en conversaciones con Lackey y, tras la toma de contacto en el Nuevo Mirador junto a Ramón Robert y Nano Tobar -sus dos hombres fuertes en La Menacha-, el estadounidense ha quedado maravillado con el proyecto que Sancho tiene en mente para el Algeciras en los próximos años.

En el primer año de Félix Sancho a los mandos, el Algeciras consiguió dar un empujón importante en la parcela comercial y publicitaria en la Bahía de Algeciras, especialmente en el ámbito portuario. Nano Tobar recogió todo lo sembrado por Nicolás Andión y lo impulsó. Ahora, los algeciristas empiezan a mirar más allá del mercado nacional aprovechando las conexiones del burgalés y de su última incorporación a los despachos, un Ramón Robert que ya demostró en el Espanyol su capacidad para ayudar en la transformación de los pericos.