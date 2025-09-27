El Murcia de Etxeberria viaja a Algeciras con la defensa en cuadro

El Real Murcia comparece este domingo (18:30) en el Nuevo Mirador de Algeciras con la exigencia de buscar su segunda victoria de la temporada después de dos empates seguidos que han sabido a poco en el club de la Condomina. El conjunto que dirige Joseba Etxeberria se presenta con las bajas de Saveljich, Zeka, Jaso, Bustos y Schalk.

El técnico grana tendrá que recomponer una defensa muy castigada por las lesiones y sin dos centrales de la talla de Saveljich y Jaso. El Murcia puso rumbo al sur con una expedición formada por 21 futbolistas con la presencia de varios canteranos. La gran duda es quién acompañará al capitán Alberto González en el eje de la zaga.

Etxeberria asume la exigencia de un club que le ha fichado para pelear por la primera plaza: “Sabemos que es un partido exigente y que vamos a tener que hacer muchas cosas bien para ganar allí, pero veo al grupo muy mentalizado y con ese punto de necesidad de victoria que tenemos porque llevamos dos partidos seguidos sin ganar. Creo que es un buen punto de partida esa exigencia de volver a ganar porque eso te obliga a estar en tu mejor nivel con mucha concentración y vamos sabiendo que vamos a tener enfrente un buen rival. Es un equipo también muy competitivo, pero nosotros respetando evidentemente mucho al rival, lo que tenemos que exigirnos es dar nuestro mejor nivel y estamos mentalizados en hacer un buen partido, sabiendo que es un campo complicado, pero creo que estamos preparados para volver a ganar”.

Sobre el Algeciras, el técnico vasco augura un encuentro lleno de dificultades: “He visto varios partidos y estuve viendo en directo el del Rico Pérez. Es un equipo muy competitivo y que tiene peligro por fuera. Somos conscientes de que vamos a tener que hacer un buen partido para ganar allí, pero creo que nosotros también estamos en ese crecimiento y tenemos detectado cuál tiene que ser el camino para que el Murcia sea cada vez mejor sobre todo esas dos cuestiones que he comentado antes de defensa y ataque. Son un buen equipo, pero nosotros también”.

Con cinco puntos tras cuatro jornadas, la hinchada grana espera el despegue de un Murcia que ha apostado fuerte para lograr el ascenso que se resiste: “Es normal los nervios cuando no ganas en un club y un equipo con la exigencia que tiene Murcia. Es comprensible, esto es fútbol. El punto de partida en estos cuatro partidos es el tener más y mejores ocasiones que el rival, pero ahora hay que certificarlo. Creo que el equipo todavía tiene margen de mejora, es verdad que las temporadas son muy largas, pero la situación es que llevamos dos partidos sin ganar y queremos volver a ganar, pero para eso tenemos que tener las ideas muy claras, siendo un equipo y creo la mejora debe estar en esa contundencia, en esa eficacia y seguro que los resultados van a mejorar y vamos a ir colocándonos donde queremos estar que es arriba”.

Sobre la plaga de lesiones, Etxeberria dio su opinión de los posibles motivos: “Es verdad que las lesiones que tenemos, digamos que, de las cuatro, tres son de rodilla, si fueran las cuatro musculares, pues digamos que eso sería más preocupante y pondríamos un poco el foco en qué estaríamos haciendo algo mal. En ese aspecto estamos tranquilos, sabemos que las temporadas son exigentes, son largas, también va por dinámicas y yo veo a la gente trabajando muy bien. Es verdad que todavía, sobre todo a nivel de resultados, no se está plasmando en la competición, pero yo confío que vamos a volver a ganar y vamos a cambiar la dinámica y sobre todo lo que está en nuestras manos es buscar soluciones. Y ahora mismo, más allá de las lesiones, donde tenemos puesto el foco es en esa contundencia defensiva y en ese acierto de cara al gol que comentaba antes”.