Así es el próximo rival del Algeciras: el Real Murcia, el máximo favorito al ascenso contra su propia inercia

El Algeciras CF se cita este próximo domingo (18:30) con el Real Murcia CF, uno de los grandes históricos de la Primera Federación y, seguramente, el máximo favorito del grupo II al ascenso. El Nuevo Mirador recibirá al equipo que más abonados mueve en la categoría de bronce (por encima de 17.000 fieles), a uno de los presupuestos top, un Murcia que sin embargo se enfrenta a su propia inercia para tratar de revertir la suerte a la hora de la verdad.

Después de más de una década estancado en la desaparecida Segunda B y ahora en la Primera Federación, el rival del Algeciras ha vuelto a conformar un proyecto con las máximas aspiraciones y sin escatimar en la inversión. Los pimentoneros se mueven en unas cifras superiores a los 5 millones de euros (cerca de 3 en plantilla), se han hecho con un entrenador élite como Joseba Etxeberria y han firmado a un futbolista, al esloveno David Flakus, por medio millón de euros.

El Murcia ha arrancado el curso con cinco puntos de doce posibles, un inicio tibio para las pretensiones de la entidad: el nuevo proyecto se estrenó con una derrota en Marbella (2-1, con aquel gol de falta en el que falló Gazzaniga), pero a la semana siguiente los pimentoneros lograron su primera victoria tras vencer en casa al Juventud Torremolinos (1-0). El equipo grana vio volar la victoria en su visita al Atlético Madrileño en el último suspiro (1-1) aunque rescató un punto la pasada jornada de la misma manera en la Condomina ante el Villarreal B (1-1). Los murcianistas han marcado y recibido cuatro goles y han logrado una sola portería a cero.

Al margen de los números, las sensaciones en Murcia son similares a las del comienzo de hace un año cuando el conjunto entonces dirigido por Fran Fernández no empezó con el pie derecho. Luego, los pimentoneros estuvieron rondando la cabeza casi toda la campaña, haciendo la goma con el primer puesto para llegar al playoff de asenso, a una fase final en la que volvió a escurrirse el objetivo del ascenso tras caer antes el Nàstic en su feudo ante más de 30.000 almas.

Flakus, el delantero estrella del Real Murcia. / Real Murcia

La propiedad decidió dar un nuevo golpe de timón en verano: prescindió de Fran Fernández, que tenía contrato, y apostó por Joseba Etxeberria, reconocido exfutbolista y con una dilatada trayectoria en los banquillos. Etxeberria suma más de 150 partidos dirigidos en el fútbol profesional tras haber pasado por clubes como el Tenerife, el Mirandés o un Eibar con el que estuvo a punto de subir a Primera División. Además, se curtió en Primera RFEF en los banquillos del Amorebieta y el Bilbao Athletic.

El Murcia mantiene a un bloque del último vestuario con varios de los pesos pesados. Sigue el portero Gianfranco Gazzaniga, el capitán Alberto González o el incombustible Pedro León. Además renovaron o tenían contrato Jaso, David Vicente, Jorge Mier, Esteban Saveljich, Isi Gómez, Juan Carlos Real, Pedro Benito, Joao Palmberg y Cadorini.

La dirección deportiva reforzó la plantilla con el portero Diego Piñeiro (Castilla), el lateral izquierdo algecireño Cristo Romero (Villarreal B), los centrocampistas Antonio David (Albacete), Sekou (Leganés B) y Sergio Moyita (Castellón), dos extremos como Álvaro Bustos (Ponferradina) y el albano kosovar Agim Zeka (Partizani) y los delanteros Ekain Zenitagoitia (Racing de Santander), el neerlandés Alex Schalk (Den Haag holandés) y el regreso del esloveno David Flakus (Castellón).

Flakus fue la guinda del proyecto y el fichaje más deseado por una afición que vio en el internacional esloveno al gran revulsivo en la segunda vuelta del pasado curso. El club se rascó el bolsillo con un traspaso de más de medio millón de euros, una cantidad que ningún otro equipo del grupo puede afrontar, salvo un filial de máxima categoría.

De la cantera hay algunos nombres propios como Sarabia, Andrés López o Héctor Pérez. Las lesiones de Saveljich y Antxon Jaso, especialmente la del segundo, han dejado el centro de la zaga grana en cuadro. La poca confianza que tiene el técnico en Andrés López como central, ya que lo ve como lateral izquierdo y no como un central solvente, deja a Héctor Pérez como único central puro para acompañar a Alberto González con vistas al duelo del domingo en el Nuevo Mirador.