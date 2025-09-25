Algeciras, ¿Y con el número 1?

Los aficionados del Algeciras CF va teniendo más o menos una idea de un once reconocible para la nueva temporada. Después de las cuatro primeras jornadas en el grupo II de la Primera Federación, Javi Vázquez ha armado una alineación que repitió en los dos primeros partidos y que, salvo matices, se ha sostenido hasta el momento. Una de las variaciones tuvo lugar en la portería, un puesto que ya ha visto jugar a Iván Moreno y Samu Casado, dos encuentros cada uno. La pregunta que muchos seguidores se hacen ahora es si el Algeciras 2025/26 tiene a un '1' claro o si el entrenador está dispuesto a alternar entre sus dos guardametas principales.

El duelo del próximo domingo ante el Real Murcia en el Nuevo Mirador (18:30) puede ser muy esclarecedor. La quinta jornada llega como solución, al menos, a esta interrogante: ¿Seguirá Samu Casado ya establecido como el portero titular? ¿O volverá Iván Moreno y el míster apostará por una alternancia? No es una cuestión baladí.

Iván Moreno arrancó la temporada como titular en la derrota en Tarragona y en el empate en casa ante el Marbella. El malagueño encajó dos tantos en el Nou Estadi -muy evitable el segundo- y mantuvo el portal intacto en el debut en el Nuevo Mirador. El Algeciras, sin embargo, cambió de meta en la visita al Hércules de Alicante, donde logró su primera victoria y Samu Casado dejó la meta a cero. El de Guadix encajó sus dos primeras dianas del curso contra el Sabadell -una de penalti cometido por él- e igualó los registros de su compañero.

Casado arrastró problemas físicos durante la pretemporada que le impidieron llegar al cien por cien al inicio liguero, por eso Iván Moreno tuvo mayor protagonismo durante el verano. En el momento que los dos cancerberos se han ejercitado en las mismas condiciones se puede decir que se ha reabierto el debate de la portería. Por lo pronto y aunque los dos ya han conseguido dejar la portería a cero una vez cada uno, ninguno ha tenido una actuación despampanante que le acredite como el indiscutible entre los tres palos.

El Algeciras ha pasado de contar con un titularísimo como Lucho García (ahora en el Cartagena) a apostar por dos metas más equilibrados que sostengan la pugna por la portería viva todo el curso. Los dos guardavallas están contrastados en la categoría aunque la pasada temporada Samu Casado dispuso de más minutos que Iván Moreno. De hecho, Casado se erigió en el cancerbero titular del Intercity y Moreno se convirtió en el suplente habitual del Antequera. Bajo esta última experiencia, hay aficionados que catalogaron este verano a Casado como el '1' rojiblanco aunque curiosamente el de Guadix lleva el '13' en la espalda. El '1' se lo quedó Moreno.

En las próximas jornadas (seguramente en la décima se puede hacer un balance con más fundamento) veremos si el Algeciras tiene un '1' claro o si Javi Vázquez se decanta por una alternancia que no suele ser habitual en el fútbol de hoy en día aunque a algunos clubes les ha venido de maravilla, como por ejemplo al Ceuta de José Juan Romero, que subió a Segunda División la pasada andadura repartiendo protagonismo entre sus dos guardametas: Tomás y el exrojiblanco Guille Vallejo. La fórmula ya está inventada.