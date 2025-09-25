El Murcia se arenga para tomar Algeciras: "Es un rival difícil, pero podemos sacar los tres puntos"

El Real Murcia prepara la visita de este domingo al Nuevo Mirador con la convicción de que el Algeciras CF será "un rival difícil", aunque los pimentoneros asumen que su objetivo pasa por arrancar los tres puntos para engancharse en la pelea por la primera plaza del grupo II de la Primera Federación.

Jorge Mier y Joao Palmberg han pasado por rueda de prensa esta semana y ambos jugadores coinciden en las claves del compromiso de la quinta jornada que se disputará en el estadio de La Menacha. Tras dos empates consecutivos, el Murcia precisa un impulso para conectar con el pelotón cabecero.

“Es un rival difícil, lo sabemos, porque ellos son fuertes en su casa", manifestó Jorge Mier al ser preguntado por el Algeciras. "Nosotros tenemos que intentar maximizar nuestras virtudes, trabajarlas durante la semana que las estamos trabajando y llegar allí con las máximas garantías de sacar los tres puntos”.

El lateral derecho asturiano cree que su equipo está en la línea para conectar victorias: "El partido del domingo va a ser un partido difícil como todos los de fuera de casa. Es verdad que en Marbella empezamos bien y luego se nos complicó un poco, pero estuvimos a punto de llevarnos los 3 puntos. Yo creo que el domingo si hacemos las cosas bien tenemos muchas opciones de llevarnos los 3 puntos”.

En el recuerdo está el 1-1 del pasado curso entre Algeciras y Murcia: “Te diría que sirve como aprendizaje al igual que el último partido como visitante en Liga esta temporada ante el Atleti. Tenemos que hacernos fuertes en las áreas y más si vamos ganando y amarrar el resultado como sea. Puede servirnos como aprendizaje y estoy seguro de que aprenderemos de ello”.

Mier pide confianza para el nuevo proyecto y el cuerpo técnico liderado por Joseba Etxeberria: “Estamos entrenando bien y estamos trabajando los conceptos del míster muy bien. Y sí que es verdad que falta un poco plasmarlo en el verde el día de competición, pero yo creo que si seguimos por esta línea va a llegar más pronto que tarde”.

"Todavía no hay un favorito"

Joao Palmberg está en la línea de su compañero sobre lo que les espera en el Nuevo Mirador: “Será un partido duro como siempre, es un rival que es muy difícil de ganar en su casa, pero tenemos confianza para conseguir los tres puntos”.

El atacante asume que el Murcia debe dar un paso al frente: “Creo que hicimos dos partidos un poco por debajo de nuestro nivel; ahora vamos con todo para conseguir los tres puntos como siempre y espero que las cosas salgan como planteamos durante la semana”.

El brasileño entiende que todavía los equipos están en proceso de dar con la tecla: “No creo que tengamos un equipo titular aún, estamos todos trabajando bien en el medio, hay muchos centrocampistas muy buenos en nuestro equipo y creo que va a ser una buena competencia por los puestos”.

Palmberg tampoco mira demasiado la clasificación. Tras cuatro jornadas, el murcianista sabe que queda mucho recorrido: "Yo creo que aún es pronto para saberlo, claro que veo algunos equipos que están jugando muy bien, pero creo que todavía no hay un favorito para la primera plaza”.