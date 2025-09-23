El ranking de los abonados del grupo II de la Primera Federación: ¿Dónde está el Algeciras?

Las gradas también juegan. Aunque haya quien sostenga que el fútbol depende solo de lo que ocurra dentro del terreno de juego, los estadios y sus aficiones también marcan la diferencia. Y la Primera Federación no es una excepción. Con la competición ya echada a rodar, la temporada 2025/26 puede establecer un ranking del poderío de los clubes según su respaldo de abonados, su músculo social. ¿En qué situación se encuentra el Algeciras CF en el grupo II? ¿Ha perdido empuje, como se intuía en verano, o se mantiene en esa clase media?

El Algeciras enfila la recta final de septiembre en torno a los 3.500 fieles. Los rojiblancos ofrecieron su último conteo oficial antes del pasado partido contra el Sabadell cuando desvelaron que habían rebasado los 3.400 abonos. Asumiendo que el pasado sábado en el Nuevo Mirador pudieron caer algunos carnets más, la entidad tiene la oportunidad de pegar otro empujón el próximo domingo en la quinta jornada ante el Real Murcia (18:30), de nuevo en el coliseo algecirista.

Con estas cifras, el Algeciras se mueve más o menos en los números de hace un año cuando alcanzó finales de agosto con 3.700 abonados. Aunque se rumoreó después que el club había llegado a los 4.000 socios, no hubo más comunicación oficial al respecto y las entradas de público durante la temporada tampoco indicaron un incremento notable en la presencia de seguidores en las gradas. Los precios en taquilla, prohibitivos para la mayoría, han hecho que los encuentros en casa del Algeciras sean habitualmente para sus abonados, una decisión que, dicho sea de paso, cuenta con el beneplácito de un sector amplio del algecirismo. En este sentido existe debate entre los que abogan por entradas más accesibles y lo que priorizan la figura del abonado.

Es evidente que el Algeciras ha perdido músculo social en los últimos años, desde lo vivido en Almendralejo en 2021 hasta la actualidad por diferentes razones que Europa Sur ya analizó en este reportaje mediado el verano. No obstante, los del Nuevo Mirador se sostienen en esa clase media de la categoría, entre esos clubes que aspiran a rondar los 4.000 fieles.

El líder absoluto del grupo II y de la Primera Federación en respaldo social es, curiosamente, el próximo rival: el Real Murcia. Nadie duda de que los pimentoneros son de superior categoría por historia, afición, estadio, presupuesto... El Murcia lo ha vuelto a refrendar esta campaña con más de 17.500 abonados. Es decir, la hinchada grana podría llenar dos veces el Nuevo Mirador y todavía habría que hacer a unos cuantos. Al Murcia solo se le puede acercar otro gigante de la categoría, el CD Tenerife, que rondaba los 14.000 fieles en el último recuento. Los chicharreros son los favoritísimos del grupo I.

Algeciristas en la Preferencia. / Andrés Carrasco

En el grupo del Algeciras, el único junto al Murcia que ha superado la barrera de los 10.000 abonos es el Hércules CF, el equipo contra el que Javi Vázquez sumó su primera y única victoria hasta el momento. Los del Rico Pérez han batido los 11.000 carnets, unas cifras más propias de un conjunto de la categoría de plata.

Por detrás de estos dos gigantes hay varios clubes de peso como el Nàstic de Tarragona (más de 7.000), el FC Cartagena (cerca de los 6.000) y el Sabadell (por encima de los 5.500). Los arlequinados seguramente den un empujón tras su victoria en el feudo del Algeciras.

En esa clase media en la que se mueve el Algeciras se puede encuadrar a equipos como el Eldense, el Alcorcón o el recién ascendido Europa. Todos ellos andan por encima de los 3.000 abonados. El histórico Europa de Barcelona se ha postulado en el inicio de la temporada como la revelación con 8 puntos de 12 posibles.

A ese último grupo aspira a sumarse el Ibiza, que por presupuesto sí se encuentra entre los tops de la categoría. Los de la isla llevan años tratando de aumentar su músculo social, pero Can Misses de momento está lejos de llenarse.

Entre los modestos del grupo se puede enumerar al Atlético Sanluqueño, el Antequera, el Teruel, el Juventud Torremolinos o el Teruel, clubes que aspiran a moverse por encima de los 1.500 abonados hasta los 2.000 largos, con entradas que varían en función de la racha o el rival que haga la visita.

Fuera de este ranking social se debe dejar a los filiales, equipos atractivos de ver pero que dependen enteramente del club nodriza y están muy condicionados por las instalaciones que usen. AAfortunadamentela mayoría ya juega en ciudades deportivas modernas con unas gradas aceptables y con aforo para los seguidores foráneos. Villarreal B, Atlético Madrileño, Sevilla Atlético y Betis Deportivo son los cuatro filiales del grupo II este curso. Pueden que no tengan las hinchadas más ruidosas, pero sí disponen del capital para fichar a dedo a casi cualquier jugador que destaque en la categoría.