El horario del Algeciras CF - Europa de la 7ª jornada: el sábado 11 de octubre a las 18:30

El Algeciras CF recibirá al CE Europa en el Nuevo Mirador el sábado 11 de octubre a las 18:30 horas en la 7ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación. El partido será televisado por LaLiga+, FC Play y la televisión autonómica de Cataluña.

Los rojiblancos ya conocen las tres próximas fechas de su calendario de esta primera vuelta: el equipo de Javi Vázquez repite en casa ante su afición este próximo domingo , día 28 de septiembre, para recibir al Real Murcia (18:30) en la quinta jornada. El cuadro de Algeciras rendirá visita la semana siguiente, el sábado 4 de octubre al Betis Deportivo (14:00) en la sexta cita liguera. Los de Vázquez irán de sábado a sábado ya que el 11 de octubre se las verán con el sorprendente Europa en el estadio de La Menacha (18:30).

La RFEF dio a conocer los horarios de la 7ª jornada para sus dos grupos. El balón echará a rodar en el grupo II el viernes 10 de octubre con la disputa del Hércules-Atlético Madrileño (19:00). El sábado 11 se jugarán los encuentros Villarreal B-Betis Deportivo (14:00), Marbella-Eldense (16:00), Tarazona-Real Murcia (16:15) y Algeciras-Europa (18:30). El domingo 12 de octubre la jornada acabará con los envites Sabadell-Teruel (12:00), Juventud Torremolinos-Ibiza (12:00), Sevilla Atlético-Cartagena (16:30), Atlético Sanluqueño-Antequera (18:15) y Nàstic de Tarragona-Alcorcón (18:45).