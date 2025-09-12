La primera conquista del Algeciras de Javi Vázquez (0-1)

Este Algeciras va a ser un dolor de muelas para todos sus rivales. Y si encima le conceden jugar en superioridad numérica, el partido puede derivar en una tortura china para los que se enfrenten a los de rojo y blanco. El Algeciras CF de la era Javi Vázquez celebró su primer triunfo de la temporada, un triunfo de muchos quilates, trabajadísimo de principio a fin y culminado por la cabeza de un defensa central que entró como un ariete a un córner después de mucho aporrear la puerta. Álvaro Mayorga puso rúbrica al gol que decantó la balanza en el Rico Pérez de Alicante, en la casa de un Hércules que se vio contra las cuerdas a los diez minutos por la expulsión de Rentero. El VAR hizo justicia y el monitor probó lo que había pasado desapercibido por los árbitros en directo. Dios bendiga el advenimiento del VAR a la Primera Federación.

Es un dicho muy antiguo, pero qué verdad es aquello de que una buena defensa puede ser el mejor ataque. El Algeciras refrendó que va a ser un equipo de pasta dura, más de lo que ya parece. Javi Vázquez ha priorizado la solidez de un conjunto con tintes guerreros, cómodo en los lances, predispuesto a los duelos y consciente de que todo empieza por cimentar desde atrás, desde la seguridad de una retaguardia que encima cuenta con un auténtico bicho a balón parado como Mayorga. Igual te pone un saque de banda en el corazón del área que te remata un frigorífico desde la esquina. Mientras los de arriba van afinando la puntería o aderezando la pólvora, los de atrás aparecieron a tiempo para romper el muro herculano.

El algecirismo tiene todo el fin de semana por delante para festejar la ansiada primera alegría. Ansiada no tanto por demora porque el Algeciras venía de una derrota en Tarragona, donde mereció sumar, y de un empate en casa ante el Marbella, un encuentro en el que hizo méritos suficientes para ganar. La tercera cita se presentaba tan bonita como difícil, en un escenario como el Rico Pérez de Alicante, donde los recuerdos de la última vez trasladaban a una victoria que dio pasa a la permanencia en la categoría. Volvió a hacerse la foto la plantilla como hace unos meses.

Ficha técnica Hércules CF (0): Carlos Abad; Samu Vázquez, Rentero, Bolo, Retu (Javi Jiménez, 46’), Mangada (Cantero, 18’), Roger Colomina, Ben Hamed, Solde (Aranda, 68’), Rojas (De León, 68’) y Fran Sol (Slavy, 68’). Algeciras CF (1): Samu Casado; Joseca, Mayorga, Víctor Ruiz, Tomás, Óscar Castro, Jony Álamo, Iván Turrillo (Dani Garrido, 64’), Isaac Obeng (Manín, 76’), Juanma (Javi Avilés, 88’) y Rastrojo. Árbitro: José David Martínez (Murcia). Muy bien. Expulsó al local Rentero (12’) y al visitante Jony Álamo (21’ y 90’). Amonestó a Roger (23’), Rojas (39’), Castro (76’), Ben Hamed (81’) y Manín (82’). Gol. 0-1 (61’) Mayorga. Incidencias: Partido correspondiente a la 3ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, disputado en el estadio Rico Pérez de Alicante ante 9.167 espectadores, con presencia de algunos seguidores algeciristas.

El Algeciras se encontró con un partido que se le puso de cara por la roja de Rentero, una expulsión que tumbó el dominio para los rojiblancos durante el resto de la primera mitad. Un control que, salvo por algunos chispazos, se sostuvo en el segundo periodo con ocasiones claras hasta que llegó el buscado gol de Mayorga con media hora por delante. Los de Javi Vázquez manejaron sin apuros y jugaron con el reloj hasta que en el minuto 90 se igualaron las fuerzas por la segunda amarilla de Jony Álamo. El Hércules se volcó con más corazón que cabeza en el tiempo añadido, pero la realidad es que el Algeciras movió la pelota de maravilla hasta aburrir al último blanquiazul dentro y fuera del campo.

El Algeciras celebra su victoria en el Rico Pérez de Alicante. / ACF

El triunfo algecirista se empezó a labrar desde el once inicial, una alineación en la que el entrenador cumplió con su palabra. El técnico introdujo dos novedades: Isaac Obeng entró en ataque por Manín y hubo relevo en la portería con el debut de Samu Casado en lugar de Iván Moreno. Obeng se salió en la primera mitad y protagonizó algunas de las acciones más desequilibrantes. El ghanés demostró que estaba para ser (y seguir) titular. Casado salvó un encuentro muy limpio, con pocas intervenciones pero todas acertadas y metió la mano cuando tocaba.

Desde los primeros compases, Isaac Obeng se convirtió en un dolor de cabeza para el Hércules. El extremo cedido por el Cádiz se marchaba en el minuto 10 en una acción rápida cuando Rentero se ayudó de un brazo para controlar el balón y cortar la jugada. Los árbitros no apreciaron nada a simple vista, pero los jugadores visitantes reclamaron a su entrenador la tarjeta del VAR. La revisión no dejó lugar a las dudas: Rentero toca el balón con un brazo y José David Martínez expulsó al central del Hércules por frustrar un ataque prometedor.

Los de casa reconfiguraron el once minutos después con la entrada de Cantero por Mangada. El Algeciras fue tomando el control y comenzó a llegar con peligro. Obeng acarició el tanto tras un centro de Rastrojo con internada por la derecha. Bolo salvó el gol. Poco después, el ghanés tuvo otra oportunidad que desbarató la zaga herculana. Los de Torrecilla apenas tomaban algo de oxígeno a balón parado, como con una falta lateral que remató Samu Vázquez.

El tramo final del primer tiempo tuvo de todo. Iván Turrillo enganchó un disparo que casi coge portería y ya en el tiempo añadido el Hércules reclamó un posible penalti de Víctor Ruiz sobre Samu Vázquez. Tras acudir al VAR, el árbitro solo vio un forcejeo. El algecireño Tomás puso a prueba a Carlos Abad antes del descanso con un disparo que se envenenaba.

Segundo tiempo

El Hércules salió mordiendo del vestuario y llegando a los dominios del Algeciras, pero los rojiblancos retomaron el control tras unos minutos de gaseosa. Ya no se trataba de tener un jugador más sobre el verde (que también), sino de obligar al contrario a jugar a lo que no quiere. ¿Cuántas veces hemos visto a un equipo con uno más bloquear ante su rival? Muchas y cada temporada.

El Algeciras rondaba el gol y tuvo una clarísima oportunidad en un balón interior en el que Obeng puso un centro para empujar al que no llegó de milagro Iván Turrillo. En medio de la desesperación de la hinchada del Rico Pérez, apenas Samu Vázquez era el único capaz de asomarse al balcón contrario.

Pero el peligro era visitante. El Algeciras perdonó una doble ocasión casi rocambolesca, una doble oportunidad en la que Rastrojo y Juanma no atinaron dentro del área. Dicho lo cual, los dos atacantes estuvieron sobresalientes en el esfuerzo colectivo, en especial un Juanma que corrió hacia atrás sin complejos hasta que se vació por completo.

Y lo que es el fútbol. Tras ese doble ¡uy! llegó el saque de esquina en el que Mayorga entró casi solo para derribar la puerta de cabeza. Golazo del central que dio ese impulso tan necesario.

Javi Vázquez metió a Dani Garrido y entró en modo gestión, conscientes de que el Hércules iba a quemar las naves, como hizo al meter a Jéremy de León, Slavy y Aranda de una tacada. El Algeciras apenas sufrió aunque sí tuvo que lidiar con un par de ocasiones blanquiazules en el tramo final. Antes entraron en juego Manín y Javi Avilés. Solo hizo tres cambios el míster de los algeciristas.

El Hércules merodeó en un remate de cabeza de Jéremy de León que atajó bien Samu Casado. Se cumplió el minuto 90 y Jony Álamo vio su segunda amarilla. Se igualaban las fuerzas para los seis minutos de tiempo añadido. En ese minipartido, Samu Casado sacó una mano a un remate peinado de Slavy. No se sufrió mucho más porque el Algeciras meneó y menó el esférico hasta cantar la primera victoria. La primera de muchas.