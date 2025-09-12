Javi Vázquez: "Saboreamos mucho una victoria que no fue fácil"

El Algeciras Club de Fútbol logró este viernes una victoria de peso en su visita al Rico Pérez, donde se impuso al Hércules en un partido condicionado por la expulsión de un jugador local. Más allá de esa circunstancia, el entrenador del conjunto rojiblanco, Javi Vázquez, destacó el nivel competitivo de su equipo y la importancia del triunfo en este arranque liguero.

“Hay una parte importante que tiene que ver con su expulsión, que desde luego cambia todo y que a ellos les dificulta algo más muchas de las cosas que seguramente tenían planteadas. A pesar de ello creo que el equipo volvió a estar a un nivel alto y, por encima de las circunstancias del partido, es un resultado que merecíamos por lo que venimos haciendo en estas primeras jornadas de Liga”, valoró el técnico tras el encuentro.

El preparador reconoció estar “un poco emocionado” al tratarse de su primera victoria en Primera RFEF, y subrayó la madurez mostrada por sus futbolistas: “Saboreamos mucho una victoria que no fue fácil. Estuvimos tranquilos, sabiendo competir, sin caer en la precipitación por el hecho de jugar con uno más. Estoy muy orgulloso de nuevo de los chicos”.

El entrenador también puso en valor la profundidad de la plantilla y la necesidad de mantener el nivel a través de las rotaciones: “Un día puede jugar uno y otro día, otro. Cualquiera de los del banquillo está listo para competir. Hay que mantener el nivel competitivo con estas rotaciones”.

Por último, envió un mensaje de mesura y agradecimiento a la afición: “Tan importante es que estas semanas atrás no nos sintiéramos peores por no ganar como que ahora no nos sintamos mejores. Tenemos que seguir en la misma línea. Creemos que cada partido es ganable y perdible. Sentimos el apoyo de la afición durante esa semana, dándole un cariño enorme a los chicos”.