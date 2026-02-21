Marbella - Algeciras: un partido trampa frente a un derroche de ilusión

Volver a competir, volver a disfrutar y, por qué no, volver a ganar. Con este credo, el Algeciras CF se desplaza este domingo para medirse al Marbella FC (12:00) en la Dama de Noche (el renombrado Banús Center). El algecirismo arropará a su equipo en la vecina Costa del Sol en la 25ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, un partido clave para dar otro paso adelante hacia el objetivo de la permanencia y también valioso para seguir codeándose con los puestos de playoff de ascenso. Tras la goleada del Villarreal B el pasado viernes, los albirrojos han cedido la quinta plaza aunque un punto les bastaría para recuperar la posición en la que ahora igualan a 36 puntos.

El Algeciras de Javi Vázquez viene de la victoria en casa ante el Torremolinos y de una racha de siete partidos sin perder, un estado de gracia que se eleva si somos miramos los números en el Nuevo Mirador. Los albirrojos, además, tienen un cartucho extra, el partido pendiente del aplazado en Antequera que saldarán el próximo 11 de marzo. Después de haber abierto una brecha importante sobre los puestos de descenso (nueve más el golaveraje), los pupilos de Vázquez se cruzan con el colista, con un Marbella tocado pero no hundido, aferrado a su metamorfosis en el mercado de invierno (casi una decena de fichajes) y a su tercer entrenador de la temporada: un viejo conocido para el algecirismo como David Cabello.

La Dama de Noche, el exilio temporal de los marbellíes, aguarda como un campo trampa, un escenario de aforo reducido donde la afición espera hacerse notar. El algecirismo agotó en cuestión de minutos las 50 entradas cedidas por el Marbella y son muchos los que se han buscado la vida para obtener un asiento. "Seguro que van a ser muchos más de 50", augura el entrenador, que ya sabe cómo las gasta esta hinchada.

El Algeciras comparece sin sancionados y con Jorge Rastrojo entre algodones. El extremo se perdió el último encuentro y Vázquez aseguró que tiene opciones de volver a la convocatoria aunque no tomará riesgos. El atacante debería estar recuperado del todo en una o dos semanas. Por lo demás, el míster tratará de acertar de nuevo con el puzle de la alineación, de un once que va variando para no caer en la monotonía y para tener a todos enchufados. "Tenerles a un nivel muy alto dificulta el once, pero te da muchas opciones como entrenador", celebra el madrileño, "orgulloso del trabajo" y fiel a su hoja de ruta semanal: "Intentando ser mejores y mantener la estabilidad".

Con Paris Adot de vuelta a su mejor nivel, una de las grandes incógnitas es ver cómo Vázquez encaja de nuevo a Tomás en el once sin prescindir de un Joseca muy regular. "El equipo funciona y lo mejor es que lo hace con diversas posibilidades. Sé que ponga el once que ponga vamos a competir muy bien, es clave usar las piezas que mejor nos van a dar para iniciar y para terminar", explicó el técnico.

Vázquez sostiene su filosofía de preparar cada partido al mismo nivel: "Trato de transmitir que me da igual la clasificación, el nombre, el presupuesto... lo afrontamos con el máximo respeto porque sé que es otro partido muy difícil de ganar", recalca. "Con la tranquilidad de que podemos volver a ganar, empatar o perder", agrega.

El entrenador del Algeciras ve al Marbella como "un gran equipo de la categoría" aunque asume que "no ha tenido estabilidad" hasta el momento. "Va por su tercer entrenador y ha tenido muchos cambios en invierno. Meterte abajo también condiciona para sacar la mejor versión, pero tiene ese potencial y ha estado muy cerca en muchos partidos. Está abajo por pequeños detalles. Tengo claro que ahora con Cabello es un equipo distinto", señala sobre los costasoleños.

Vázquez augura "un gran ambiente" con muchos algeciristas en las gradas: "Recuerdo Torremolinos porque fue una pasada, parecíamos locales... Los que seamos, seguro que bastantes más de 50, lo vamos a notar. Sé que va a ir mucha gente y los que lo vean desde la tele nos mandarán toda la energía posible".

¿Mira el técnico de reojo a la tabla y a esos puestos de playoff? "No queremos salirnos de seguir compitiendo como estamos compitiendo, de volver a disfrutar, de intentar hacer todo lo que nos representa. El reto cuando acabes el partido es que tengamos la conciencia de haber puesto todo y haber funcionado como equipo", sentenció.

El Marbella, colista

El Marbella afronta la cita como colista con 18 puntos y un partido pendiente, a 12 puntos de la salvación que ahora marca el Tarazona. Los blanquillos ha sufrido seis derrotas en sus últimos siete partidos y se han encomendado a su tercer entrenador del curso, David Cabello, tras empezar con Carlos de Lerma y probar sin fortuna con David Movilla.

"Tenemos que seguir creyendo en que está en nuestras manos", aseguró Cabello. "Ganar este partido es fundamental, son tres puntos muy importantes ante nuestra afición", aceptó. El exfutbolista que vistió la albirroja a comienzos de siglo marca las pautas de la reacción: "Tenemos que hacer más cosas de las que hemos hecho, sobre todo con balón, someter más, generar más situaciones de gol. La Dama tiene que ser un fortín, nosotros no vamos a bajar los brazos ni vamos a permitir que nadie los baje".

Entre los muchos refuerzos llegados en invierno, el Marbella ha incorporado al defensa central Juan Rodríguez, que hace dos campañas fue de los más destacados en el equipo algecirista de Lolo Escobar.