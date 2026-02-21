El Algeciras visitará al Alcorcón el domingo 15 de marzo a las 12:00
Los albirrojos cerrarán la 28ª jornada en el Santo Domingo una semana maratoniana de tres partidos
El Algeciras CF rendirá visita a la AD Alcorcón el domingo 15 de marzo a las 12:00 en la 28ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación.
La Real Federación Española de Fútbol ha dado a conocer las fechas de una jornada que cerrará la maratoniana semana con tres partidos para los algeciristas. Tras la visita a Marbella de este próximo domingo 22 de febrero (12:00) de la 25ª cita liguera, los albirrojos abrirán marzo el día 1 en el Nuevo Mirador contra el Teruel (18:15) en la 26ª jornada. El ajetreo se producirá entre el 7 y el 15 de marzo, ya que los de Javi Vázquez afrontarán tres salidas consecutivas: el sábado 7 en Sabadell (14:00) con la 26ª jornada, el miércoles 11 en Antequera (19:00) con el partido aplazado de la 23ª fecha y el domingo 15 en Alcorcón (12:00) para rematar la paliza.
La 28ª jornada liguera del grupo II comenzará el viernes 13 de marzo con el Nàstic de Tarragona-Sabadell (20:30). El sábado 14 se disputarán los encuentros Europa-Betis Deportivo (14:00), Villarreal B-Juventud Torremolinos (16:15), Cartagena-Teruel (18:30) y Atlético Sanluqueño-Eldense (18:30). El domingo 15 de marzo se celebrarán los partidos Sevilla Atlético-Antequera (12:00), Alcorcón-Algeciras (12:00), Tarazona-Atlético Madrileño (16:00), Ibiza-Marbella (18:30) y Hércules-Real Murcia (18:15).
