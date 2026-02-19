El Algeciras se pone guapo para la foto oficial de la temporada 2025/26

La plantilla del Algeciras CF se ha realizado este jueves la foto oficial de la temporada 2025/26 en el estadio Nuevo Mirador. Los jugadores y cuerpo técnico de Javi Vázquez han estado arropados por el director general de la propiedad, Ramón Robert, y por la representación municipal compuesta por el alcalde, José Ignacio Landaluce; el concejal de Deportes, Jorge Juliá, y Álvaro Márquez, delegado de Emalgesa, Fomento Económico y Empleo, Formación e Industria.

El primer edil agradeció a jugadores, cuerpo técnico y dirigentes la campaña que están realizando, destacando "el esfuerzo, la dedicación y el compromiso que están demostrando jornada tras jornada". Además, Landaluce les ha trasladado sus mejores deseos de cara al encuentro que disputarán este fin de semana ante el Marbella Fútbol Club.

Landaluce ha subrayado que el Algeciras CF “es un pilar fundamental para que el nombre de nuestra ciudad suene en positivo gracias al deporte en toda la geografía española”, poniendo en valor el papel del club como embajador de Algeciras y ejemplo de superación y trabajo en equipo.

Previamente, el alcalde también pudo compartir un momento con los alumnos del IES Baelo Claudia, que se encontraban realizando la actividad Tour Mirador, enmarcada dentro de la Oferta Educativa Municipal, interesándose por el desarrollo de esta iniciativa y animando a los jóvenes a seguir participando en las propuestas formativas impulsadas por el Ayuntamiento.