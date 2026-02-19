Tres entrenadores en apenas unos días en el Cartagena: Iñigo Vélez llega por el fallido Federico Arias

Tres entrenadores en apenas unos días. El FC Cartagena ha puesto fin a un culebrón que han removido aún más las aguas institucionales. El club ha cerrado la contratación de Iñigo Vélez como su nuevo entrenador después de haber tenido que prescindir del fichaje del argentino Federico Arias para suplir al interino Raúl Guillén. Todo esto, en la semana previa a un derbi crucial ante el Real Murcia en la 25ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, el grupo del Algeciras CF.

El Efesé se encomienda a Iñigo Vélez, que tuvo su última experiencia en la categoría con el Recreativo de Huelva, un histórico que acabó por descender el pasado curso. Después de la victoria del pasado domingo ante el Marbella, según explica La Opinión de Murcia, "todo apuntaba a que Raúl Guillén continuaría al menos una semana más al frente del equipo. Sin embargo, pocas horas después, pasadas las once de la noche de ese mismo domingo, el club sorprendía anunciando la incorporación del técnico argentino Federico Arias como nuevo entrenador. La operación se desmoronó tan rápido como se había construido: Arias carecía de la licencia UEFA preceptiva para ejercer en Primera Federación. Tras su fallido fichaje, el Cartagena confirmó que desestimaba su contratación", relata.

El Cartagena zanjó este cacao con el anuncio del fichaje exprés de Iñigo Vélez de Mendizábal Fernández de Garaialde (Vitoria, 43 años). "El vitoriano es un entrenador con mucha experiencia en la tercera categoría del fútbol español, a pesar de su juventud. En las últimas siete temporadas ha dirigido casi 200 partidos oficiales, desde su llegada en la 18/19 al Amorebieta hasta el año pasado con el Recreativo de Huelva", subraya su nuevo equipo.

"Canterano del Aurrerá de Vitoria, con el que debutó con 17 años en 2ªB, Vélez se marcho al Espanyol donde tras dos campañas en el filial, dio el salto a la 2ª División fichando por la SD Eibar. Descendió a 2ªB con el conjunto armero, y logró el ascenso a la temporada siguiente con el Eibar, en su tercera y última temporada en Ipurúa. Con Murcia y Athletic Club alcanzó la 1ª División, y concluyó su carrera con 4 temporadas en 2ªA, 2 en el Numancia y 2 en el Xerez. En 2012 y con 30 años disputó su último partido como profesional, y las lesiones le obligaron a colgar las botas de forma prematura", rememora.

"Comenzó su carrera como entrenador en el mismo equipo en el que se formó como jugador, el Aurrerá de Vitoria. Tras entrenar en sus bases, Vélez tomó las riendas en 2016 del Aretxabaleta de regional, hasta que un par de años mas tarde, el Amorebieta le dio la oportunidad de entrenar en 2ªB. Cuatro temporadas brillantes en un conjunto vasco al que logró ascender tras la pandemia, con un recordado triunfo en la final de ascenso contra el Badajoz, en el Nuevo Vivero pacense. Tras dirigir al Amore en LaLiga Hypermotion, el vitoriano pasó en esa misma categoría por el CD Lugo, en el tramo final de la 22/23. Al siguiente año, tomó las riendas de la SD Ponferradina, ya en 1RFEF, y el año pasado del Recreativo, también en la misma categoría", resume el Cartagena.

El Cartagena comenzó la presente andadura 2025/26 con Javi Rey, destituido el pasado 27 de enero por no llevar al equipo albinegro dentro de los objetivos marcados, es decir, en la lucha por los puestos de playoff de ascenso.

Este es el 13º cambio de entrenador en el grupo II de la Primera Federación este curso. Hasta la fecha, han perdido su puesto Javi Cabello (Eldense), sustituido por Claudio Barragán; Paco Jémez (Ibiza), relevado por Miguel Álvarez; Joseba Etxeberria (Real Murcia), que ha sido cambiado por Adrián Colunga; Luis César Sampedro (Nàstic), cuyo puesto ha sido ocupado por Cristóbal Parralo; Jesús Galván (Sevilla Atlético), sustituido por Luci Martín tras marcharse al Mirandés para relevar al exalgecirista Fran Justo; Carlos de Lerma (Marbella), relevado por David Movilla; Rubén Torrecilla (Hércules), sustituido por Beto Company; Abel Gómez (Antequera), cesado para contratar a Abraham Paz, Javi Medina (Betis Deportivo), destituido para situar en el banquillo del filial verdiblanco por Dani Fragoso; José Pérez Herrera (Sanluqueño), por un hombre de la casa como Dani Casado; David Movilla, que ha sido relevado por David Cabello; Javi Rey, relevado de manera interina por Raúl Guillén y ahora, de forma definitiva, por Iñigo Vélez.