El mejor Paris Adot está de vuelta en el Algeciras

El mejor Paris Adot ha vuelto. El veterano lateral derecho cuajó su mejor partido de la temporada con el Algeciras CF en la victoria ante el Juventud Torremolinos y refrendó lo que se venía intuyendo en las últimas semanas, que Paris estaba más cerca de ser el Paris incombustible de la pasada campaña. El navarro, además, coronó su derroche físico con un gol que vale su peso en oro porque acerca la permanencia un poco más y con 36 puntos mantiene a los de Javi Vázquez en la zona VIP del grupo II de la Primera Federación.

El algecirismo vuelve a rendirse ante Paris Adot Barandarián, un futbolista que a sus 35 años encarna todo un ejemplo de compromiso y tesón. El navarro de Pamplona se metió a la hinchada del Nuevo Mirador en el bolsillo el pasado curso tras un campañón en el que se constituyó en uno de los pilares del equipo de Fran Justo. Más de 3.000 minutos en 36 partidos ligueros avalaron a un jugador curtido que volvía al sur tras sus últimos periplos en Ponferrada y La Coruña.

La renovación de Paris Adot supuso una alegría de cara al nuevo proyecto, de ese Algeciras que ya dependía en solitario de Jordi Figueras y apostaba por la juventud de Javi Vázquez. Cuando todavía pegaba fuerte el verano se palpaba que jugadores del calado de Paris iban a ser importantes en el vestuario. El fútbol, sin embargo, no se puede predecir y el lateral ha tenido que bregar con una temporada complicada en lo personal, muy adversa por pequeñas lesiones en forma de zancadillas que han impedido al navarro estar al nivel que se le conocía... hasta hace muy poco.

Con el partido del pasado sábado, Paris ha acumulado su sexta titularidad, la segunda consecutiva en los 13 partidos que ha podido disputar en la 2025/26. El carrilero apenas cuenta con 505 minutos, por lo que llega a este último tercio de competición con las piernas más frescas que la gran mayoría de sus compañeros.

Las mejores fotos del Algeciras - Eldense de Primera Federación / Erasmo Fenoy

Lo positivo en la ausencia de Paris es que el Algeciras ha contado con dos futbolistas muy regulares en los laterales como Joseca y Tomás. Joseca se ha reconvertido en improvisado lateral derecho (a pierna cambiada) y Tomás lo ha jugado casi todo en el otro lado, en su costado zurdo. Esta fiabilidad ha permitido al entrenador no forzar al navarro cuando no se encontraba a pleno rendimiento, más allá de que también tenía a Carlos Arauz en la recámara.

Ante la imposibilidad de recurrir al mercado de invierno el pasado mes de enero, se puede decir que el Algeciras tiene que encontrar los fichajes en el vestuario, en una plantilla en la que no todos los jugadores han podido tener el mismo protagonismo durante la primera vuelta. Uno de los grandes retos de Javi Vázquez pasa por sacar el máximo jugo a gente como Paris y otros futbolistas que han sumado pocos minutos por diferentes motivos, como Javi Avilés, Ángel Gómez, Joe Riley o André Nader.

Once de la jornada

El gran partido de Paris Adot ha sido reconocido también por la Primera Federación con la elección del algecirista en el once ideal de la 24ª jornada. El lateral comparte alineación estelar con Dani Alcover (Antequera), Yago Rodríguez (Lugo), Vadik Murria (Unionistas de Salamanca), Álex Zalaya (Racing de Ferrol), Javi Ajenjo (Cacereño), Arturo Molina (Talavera), Fran Castillo (Ibiza), Hugo González (Celta Fortuna), Iker Unzueta (Lugo) y Raúl Hernández (Ourense).

Los cuatro aspirantes al MVP (mejor jugador) son Zalaya, Fran Castillo, Hugo González y Javi Ajenjo.