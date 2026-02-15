Así queda la clasificación del grupo II de la Primera Federación tras la 24ª jornada

La 24ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación aprieta la puja por el liderato entre el Sabadell y el Atlético Madrileño, igualados a puntos. El Eldense no pudo aspirar a unirse a la cabeza porque su partido con el Villarreal B tuvo que ser aplazado por los avisos meteorológicos en el levante español. Segunda semana seguida que las borrascas afectan a la competición de bronce. El Algeciras aprovechó la ocasión para recuperar su plaza en la zona del playoff de ascenso, una posición que ansían el Antequera, el Ibiza y hasta el Teruel. Y por abajo, jornada pírrica en el mejor de los casos para los cinco equipos que tratan de eludir el descenso.

Victoria a la insistencia del Atlético Madrileño en El Palmar de Sanlúcar. Los niños de Fernando Torres se reconciliaron con un triunfo que se venía resistiendo y lo hicieron con una remontada en un partido en el que les anularon dos goles y rectificaron un penalti. El Atlético Sanluqueño prolongó su chute de moral de los puntos sumados en Tarazona con un comienzo esperanzador en el que se adelantó en un balón filtrado que Luis Simón cedió en bandeja a Rodri a los veinte minutos. El filial reaccionó y encontró el gol, que fue anulado por falta de Cubo en la recuperación. Poco después, otro tanto anulado a la salida de un córner por fuera de juego y en el tiempo añadido más madera: un remate al palo del debutante Rafa Llorente y un centro de Boñar que tocó Cubo para empatar por fin. Tras el frenesí vino una segunda mitad más pausada pero también de dominio colchonero. El árbitro pitó un penalti sobre Rafa Llorente y después lo anuló en la revisión por fuera de juego. Los rojiblancos culminaron la remontada en el minuto 88 por medio de su pichichi Arnau Ortiz. El Madrileño de Torres zanja un bache de cuatro jornadas sin ganar y vuelve a meter presión al líder con 43 puntos. El Sanluqueño de Pedro Mateos pincha en su intento de escapar del descenso y se queda con 21 puntos.

El Europa echa de menos el Nou Sardenya. El equipo barcelonés se tuvo que contentar con un empate ante el Tarazona y gracias en un partido que se puso muy cuesta arriba en Can Dragó. Tras un penalti que fue despitado con el VAR, el primer tiempo dejó más peligro en las filas visitantes, sobre todo con ocasiones de Busi, Agüero y Armero. Los locales asomaron con un remate cruzado de Jordi Cano, pero Imanol replicó desde el otro lado. El segundo tiempo se adentraba en su último tramo cuando Julián Delmás apareció para culminar una buena jugada del Tarazona. La irrupción de Gallastegi fue crucial con un zapatazo desde fuera del área para igualar rápido y devolver la máxima tensión al duelo. Los visitantes tuvieron el triunfo en la mano con una contra en la que anularon el gol a Soto por un ajustado fuera de juego. Con el tiempo cumplido, los aragoneses reclamaron un penalti, pero el videoarbitraje no cambió la decisión del colegiado principal. Sexto empate en siete partidos para el Europa de Aday Benítez, que sigue en la zona de privilegio con 38 puntos aunque a menor ritmo de puntuación que en la primera vuelta. Valiosa igualada para el Tarazona de Juanma Barrero, que alcanza los 30 puntos aunque acumula cuatro encuentros sin vencer.

Intratable Nuevo Mirador. El Algeciras CF se impuso por la mínima al Juventud Torremolinos en un fortín inexpugnable. Los albirrojos siguen en estado de gracia y suman 23 de los últimos 27 puntos en casa en los últimos nueve partidos como local. Además, la racha actual es de siete duelos sin perder. Tras un comienzo espeso, los de Javi Vázquez tuvieron las ocasiones más claras en una primera mitad que desatascó al filo del descanso Paris Adot con un disparo de calidad. El Torremolinos viró las tornas y se apoderó del segundo tiempo. Los malagueños, faltos de chispa arriba, rondaron el área rival y pusieron a prueba a Iván Moreno con una falta de Sergio Díaz que el portero sacó abajo con un brazo. Los anfitriones se defendieron de maravilla con una inercia que también empuja mucho en estos momentos. El Algeciras de Javi Vázquez regresa a la quinta plaza y a los puestos de playoff de ascenso con 36 puntos y un partido pendiente. Los del Mirador se distancia a nueve puntos más el golaveraje del descenso. El Juventud Torremolinos de Antonio Calderón se queda con 27 puntos y un encuentro pendiente en esa frontera entre el abismo y la salvación.

Sigue el drama en Tarragona aunque el Nàstic salvó los muebles in extremis ante el Betis Deportivo. El filial dejó escapar dos puntos vitales en el tiempo añadido en un partido que tenía controlado con dos goles de ventaja. Un desafortunado despeje en el minuto 96 frustró el que habría sido el tercer triunfo consecutivo de un equipo que parecía desahuciado no hace tanto. Carlos Reina, el abrelatas bético, adelantó a los visitantes antes de la media hora en una acción de mucha clase. Los verdiblancos perdonaron el segundo, pero a los pocos minutos de la segunda mitad, Gnangoro aprovechó un balón muerto tras un córner para situar el 0-2. Tocado, pero no hundido, el Nàstic buscaba un clavo ardiendo al que agarrarse y lo encontró a falta de un cuarto de hora cuando Abdallah cazó un balón en largo para explotar el punto flaco del filial. El goleador había avisado antes. El Nàstic se lanzó en tromba y rescató el empate en el minuto 96 con un centro que N’goran metió en propia al intentar despejar. Un infortunio de los que duelen. El Nàstic suma su segundo empate en tres jornadas sin ganar y alcanza la barrera de los 30 puntos con Cristóbal Parralo muy cuestionado. El Betis Deportivo ha cobrado vida con Dani Fragoso y se sitúa con 22 puntos, todavía en descenso, pero en mejor situación que hace apenas un mes.

Paso atrás del Sevilla Atlético y paso adelante del Teruel. El filial prosigue con su hundimiento en la clasificación tras encajar una nueva derrota en el Jesús Navas, esta vez ante un correoso adversario que explotó al máximo sus virtudes. Los sevillistas tuvieron una buena ocasión al comienzo en un pase de Robert Jalade que rompía la línea defensiva y permitió a Bakary plantarse ante Gálvez en un mano a mano que el guardameta desbarató. En la segunda parte, el Teruel golpeó en su primera gran oportunidad, una acción ensayada en la que Lolo Plá adelantó a los suyos con un remate de cabeza imparable para Alberto Flores en el minuto 62. El filial buscó el empate y lo pudo encontrar con un disparo cruzado de Eric Alcaide y algún que otro balón colgado, pero el que más cerca tuvo el tanto fue de nuevo el Teruel a la contra. Tercera derrota seguida para un Sevilla Atlético que hilvana seis partidos sin ganar con Luci Martín y se estanca en los 20 puntos en la zona roja. El Teruel de Vicente Parras rompió un bache de tres encuentros sin ganar y se relanza hasta los 33 puntos, al acecho del playoff.

Golpe sobre la mesa en Can Misses. El Ibiza sometió al líder Sabadell y se reivindicó como un aspirante con capacidad de alcanzar el playoff de ascenso si sigue por esta línea. Los celestes, con una presión asfixiante, tuvieron contra las cuerdas a un Sabadell que se agarró a su portero Diego Fuoli. El meta salvó a su equipo nada más comenzar en un disparo de Izan, en un mano a mano con Davo y en un cabezazo del '9'. El Ibiza rompió el cerco al comienzo de la segunda mitad con un balón al hueco que definió Izan. Los de casa pudieron sentenciar por medio de Fran Castillo, el artífice del 2-0 en el minuto 85 tras un jugadón de Mazeya con un disparo que se estrelló en el larguero y cuyo rechace salvó Fuoli ante Svensson antes de la puntilla de Castillo. Fuoli evitó el tercero. El Ibiza de Miguel Álvarez parece otro y escala con 32 puntos, aunque todavía precisa enganchar victorias consecutivas. El Sabadell de Ferran Costa continúa de bajón con su segunda derrota seguida y su cuarta jornada sin vencer. Los arlequinados se mantienen arriba con 43 puntos, pero ahora igualados con el Atlético Madrileño.

Balón de oxígeno en el Cartagonova. El Cartagena logró su primera victoria de 2026 tras sobreponerse a un Marbella también muy necesitado. Los albinegros celebraron en su segundo partido a las órdenes de Raúl Guillén, el entrenador interino. El Efesé ofreció una imagen muy mejorada con respecto a semanas anteriores y se adelantó pronto, en su primer acercamiento, por mediación de Benito Ramírez tras una gran taconazo de Luismi. Manu García evitó el segundo en un disparo de Jean Jules y el Marbella reaccionó rápido para forzar la igualada al cuarto de hora gracias al olfato de Víctor, con un cabezazo implacable ante Lucho. El dominio de los cartageneros se terminó de plasmar al inicio de la segunda mitad en un centro de Dani Perejón que remató en plancha Chiki en el minuto 53. Los costasoleños lo intentaron sin acierto ante un rival que supoe hacer del ambiente un aliado más para amarrar un triunfo clave. El Cartagena deja atrás un bache de cinco encuentros sin alegrías y se recupera hasta los 31 puntos, distanciándose del peligro. El Marbella de David Cabello queda como colista en solitario con 18 puntos tras sufrir su cuarto revés en cinco partidos. Muy cuesta arriba para los blanquillos.

Zarpazo del Antequera en el Rico Pérez de Alicante. El Hércules pagó su falta de puntería en los metros finales ante un Antequera al que le sale todo desde la llegada de Abraham Paz. Destiny, el hijo pródigo de vuelta este invierno, decantó en el minuto 82 un partido que parecía destinado al cero a cero. Los alicantinos marcaron el ritmo y gozaron de hasta tres ocasiones prometedoras antes de la primera media hora, pero se toparon con Dani Alcover en la portería contraria. El portero se lució ante Andy tras un jugadón de Puch. Los blanquiazules insistieron en la segunda parte y acariciaron el gol en un latigazo al larguero de Puch. Los del Torcal, tras resistir todo lo resistible, olieron su momento y rentabilizaron su mejor ocasión para llevarse todo el botín gracias a Destiny, que controló con el pecho y superó a Blazic. Pinchazo en casa del Hércules de Beto Company, que se frena en los 32 puntos y no se engancha al tren cabecero. El Antequera de Paz vuela hasta los 34 puntos y se mantiene al acecho de la quinta posición del Algeciras, con el partido pendiente con los albirrojos en El Maulí.

El broche a la jornada se escenficó en el Santo Domingo con un partido marcado por la expulsión más rápida de la historia de la Primera Federación. El Alcorcón se dio una alegría en casa al superar por la mínima al Real Murcia, que se vio con diez jugadores por la roja directa a los 26 segundos al portero Gazzaniga por derribar a Vladys fuera del área. La expulsión obligó a los granas a sacar a un futbolista de campo para poner al meta Diego Piñeiro, que después también tendría su particular vía crucis. Ekain fue el sacrificado. Los alfareros llevaron la iniciativa en superioridad y se pudieron adelantar a la media hora con un gol anulado a Vacas. A la vuelta del descanso, el Alcorcón avisó con un balón al palo del que nació el gol olímpico de Yael Ballesteros, un córner directo que contó con el fallo garrafal de Piñeiro, al que se le escapó el balón de las manos. Los amarillos pudieron sentenciar con un chut de Omar al palo y al final acabaron defendiéndose ante un rival a la desesperada. Sonríe el Alcorcón de Pablo Álvarez tras muchos empates y salta hasta los 32 puntos para respirar con más tranquilidad. Problemas para el Real Murcia de Adrián Colunga. Ni rastro de aquella racha pletórica, cinco partidos sin ganar y atasco total con 31 puntos para un aspirante a la primera plaza.