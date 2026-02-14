Esto es el Nuevo Mirador, papá (1-0)

A este equipo le gusta atacar, le encanta defender y, por encima de todo, está absolutamente enganchado a competir, competir y competir. El Algeciras CF escribió una nueva página de una maravillosa temporada que continúa in crescendo. Nadie sabe dónde nos llevará esta música ni hasta qué niveles podrá tocar esta orquesta, pero la banda de Javi Vázquez suena cada vez mejor. Hasta en los partidos menos vistosos, que no aburridos porque con esta gente resulta difícil no mantenerse en tensión los 90 y pico minutos de esa mezcla de alegría y sufrimiento. Fútbol lo llaman aunque todavía nadie ha sido capaz de encontrar su raíz científica. El Algeciras volvió a ganar y lo hizo en un Nuevo Mirador bunkerizado, donde ningún foráneo se va contento desde mediados de octubre de 2025. Los albirrojos batieron por la mínima a un correoso Juventud Torremolinos, a un rival que pudo irse noqueado al descanso, pero que acarició el empate en la segunda mitad. Seguramente hasta lo mereció. No pasa nada por reconocerlo.

Pero el Algeciras está de dulce, va con la flechita hacia arriba, como suele decirse en este mundillo. Ni los parones inesperados como el aplazamiento en Antequera de la semana anterior afectan a un vestuario que parece aislado de todo ruido, que ha entendido la situación que vive en el día a día, en la semana a semana, y se ha encomendado en cuerpo y alma a los designios de Javi Vázquez, un entrenador que no deja de sorprendernos en esta segunda vuelta.

El Algeciras dominó y fue mejor en la primera parte. Tuvo dos ocasiones muy claras para ponerse por delante y se adelantó cuando ya parecía que no quedaba tiempo, en la última jugada del tiempo añadido antes del descanso con un gol de clase y temple de un inconmensurable Paris Adot. Sin embargo, el segundo acto se lo apropió el Torremolinos. Dio un paso al frente, se hizo con el balón y merodeó el área albirroja casi sin respiro. Los malagueños echaron en falta más pegada y cuando enfilaron el marco se toparon con una defensa brava y con el portero Iván Moreno, providencial para evitar el empate en la recta final. Sobre el papel, un partido de equis, de empate... pero afortunadamente esto es fútbol, papá.

El triunfo devuelve al Algeciras a la quinta plaza y a los puestos de playoff de ascenso sin mirar atrás, ya que el Villarreal B vio aplazado su encuentro con el Eldense por la borrasca Oriana que azota al levante español. Los de Javi Vázquez se encaraman con 36 puntos tras la 24ª jornada, pero con 23 partidos jugados, un ritmo espectacular para una plantilla que tiene el objetivo de la permanencia. Lo que venga de más sería un premio añadido.

Sin Rastrojo

Tras una semana en barbecho, había expectación y ganas de volver a ver al Algeciras en el ruedo. Con Rastrojo en las gradas -se ve que no estaba ni para jugar un rato-, Javi Vázquez armó un once con muchas piernas para controlar el balón. El míster mantuvo la defensa, una retaguardia en la que Paris Adot ya se parece al de la temporada pasada. Con Joseca por la izquierda, Tomás esperaba en un banquillo donde también estaba Manín y varias alternativas más para todas las líneas.

El partido tuvo un arranque cerrado con el Algeciras queriendo llevar las manijas ante un Torremolinos que se resistía a recular demasiado pronto. Con ritmo lento y pocos espacios, el reloj se movía aunque los de casa no se desesperaban. Los de Vázquez buscaban casi siempre una salida controlada para saltar la presión. Los albirrojos apretaron y ganaron metros, así en el minuto 28 se produjo la primera oportunidad de la tarde con una ocasión clarísima de Obeng cuyo disparo salvó Fran Martínez con un paradón. Poco después, una internada de Joseca por la izquierda brindó un centro al que no llegó Juanma con todo a favor. Perdonaban los albirrojos.

Paris Adot saca la mirilla

Los últimos instantes del primer tiempo se precipitaron los acontecimientos: el Torremolinos tuvo su primera y gran ocasión en una combinación en la que Fran García chutó cruzado y fuera por muy poco. El lateral reclamó penalti, pero el VAR demostró que Mayorga no llegó a golpearle antes del remate. A renglón seguido, el Algeciras llamó al videoarbitraje para buscar la expulsión de Nico Delmonte, que ya tenía amarilla. Se libró. Y con las perdidas el árbitro dio pie a un descuento en el que el Algeciras acabó atacando y marcando: Mayorga ganó de cabeza un balón, Juanma lo bajó y chutó, y su rechace lo cazó Paris Adot, que templó y sacó un disparo ajustado de muchos quilates. Golazo del navarro antes del descanso.

Paris Adot, en el Algeciras - Torremolinos. / Andrés Carrasco

Segundo tiempo de los malagueños

Con el Algeciras por delante y el Nuevo Mirador de escudo, los rivales saben que lo tienen crudo esta temporada. Quizás por eso Antonio Calderón metió mordiente a los suyos desde el intermedio y el Torremolinos salió con otra cara y con otras intenciones. El recién ingresado Peque Polo dio el primer aviso en un balón centrado de Cristóbal al que no llegó Iván Moreno. En las gradas se intuía que una vez pasase ese gas inicial, el Algeciras volvería a coger las riendas, pero no fue así. Los albirrojos se sacudieron por momentos ese empuje sin llegar a retomar el control por completo. Tocaba sufrir y defenderse. Y eso a Javi Vázquez también le pone.

Los malagueños no aprovecharon una pérdida de Mayorga que no se esperaba Pito Camacho. Calderón movía su banquillo. Vázquez no lo hizo hasta el minuto casi 70 con Javi Avilés y poco después con Manín, más por desgaste que otra cosa. La jugada pudo salir redonda porque Manín tuvo el único chispazo del segundo tiempo para marcar, pero el jerezano chutó al lateral de la red en el minuto 82.

El Algeciras manejaba el crono con cabeza y agotó recambios, pero el partido llegaba a su fin con el Torremolinos achuchando. Los de Antonio Calderón tuvieron sus llegadas claras para, al menos, empatar: un lanzamiento de falta de Sergio Díaz que sacó con el brazo abajo Iván Moreno -impresionante la forma del guardameta- y, ya en el tiempo añadido, una melé en la que el esférico rondó el área algecirista con varios remates desbaratados por la espartana defensa albirroja. Del 92 al 96, el estadio apretando y los tres puntos cogiendo sitio en la caseta. Ya son nueve partidos seguidos sin perder en el Nuevo Mirador con siete victorias y dos empates: 23 puntos de 27 posibles. Barbaridad.