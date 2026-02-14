Javi Vázquez: "Consiguen objetivos los equipos que defienden bien, esa es la clave”

Contento aunque quiere más crecimiento. El entrenador del Algeciras CF, Javi Vázquez, analizó con autocrítica el triunfo en casa ante el Torremolinos. El míster destacó la diferencia de contextos entre ambas mitades y el margen de crecimiento que aún detecta en su plantilla. El técnico reconoció que el encuentro cambió radicalmente tras el descanso: “Nos hemos encontrado un Torremolinos totalmente distinto en la primera parte y en la segunda parte”, explicó, subrayando cómo el resultado condicionó el desarrollo táctico. “Lo que podías hacer durante la primera parte, ya en la segunda parte no podías hacerlo”, añadió.

Vázquez incidió en la necesidad de adaptación ante escenarios cambiantes, especialmente cuando el rival modifica su estructura y eleva la presión. “Ahí es donde seguimos teniendo un margen de mejora todos, como cuerpo técnico también, para poder dar soluciones que realmente se adapten mejor al contexto nuevo que tenemos en la segunda parte”, afirmó. El entrenador detalló que el conjunto malagueño pasó de un sistema con cinco defensores a línea de cuatro, adelantó líneas y asumió más riesgos: “Empiezan a presionarte más alto y eso cambia el contexto del partido”.

En ese análisis, el preparador algecirista puso el foco en el componente emocional de los tramos finales. “El que va ganando siente ya un poquito de miedo por perder y el que va perdiendo empieza a hacer lo que han hecho ellos”, reflexionó. Para el técnico, la gestión de esos momentos resulta clave conforme avanza la temporada: “Tenemos que ayudar al jugador para que en esos momentos emocionales, desde los comportamientos tácticos, reduzcamos esa emotividad que se genera en los últimos minutos”.

Respecto a la clasificación, Vázquez pidió perspectiva. Aunque reconoció que el duelo era importante para abrir brecha con el descenso, mantuvo su discurso prudente: “Mientras no obtengamos los puntos suficientes como para hablar de permanencia, no se puede hablar de otra cosa”. Con 36 puntos en el casillero y un partido menos, el técnico se mostró satisfecho, pero ambicioso: “Estoy súper contento, el equipo mola mucho, pero hay que seguir; el tiempo vuela”.

Sobre el sufrimiento en la segunda mitad, el entrenador defendió el valor competitivo de la categoría y el mérito del rival. “Hay que respetar eso, esta liga está tan igualada que por eso hay que valorar lo que estamos haciendo”, argumentó. Incluso reconoció su particular manera de vivir estos partidos: “Tengo un punto de masoquismo, disfruto cuando toca sufrir, porque entiendo que esto es fútbol”.

En el plano táctico, Vázquez reivindicó la importancia del trabajo defensivo como base del éxito. “Consiguen objetivos los que defienden bien, esa es la clave”, sentenció. Destacó la capacidad de su equipo para alternar estructuras —defender con cinco o con cuatro— y, sobre todo, el compromiso actitudinal de sus futbolistas: “Cuando les superan, vuelven; y si les superan otra vez, vuelven otra vez”.

Finalmente, el técnico llamó a disfrutar del triunfo sin perder la humildad. “Hoy hay que disfrutar, la vida hay que disfrutarla, pero con los pies en el suelo”, apuntó, ya con la vista puesta en el próximo compromiso ante el Marbella. En cuanto a la fortuna, fue claro: “No creo mucho en la suerte. Cuanto más minimizas ciertas cosas, menos probabilidades hay de que aparezca”. Una filosofía basada en maximizar virtudes y reducir riesgos que, de momento, mantiene al Algeciras en una dinámica positiva.