El Algeciras se queda sin invasión a Marbella: solo 50 entradas en plena euforia

La afición del Algeciras CF todavía saborea la victoria del pasado sábado ante el Juventud Torremolinos en el Nuevo Mirador, pero la hinchada albirroja ya piensa en el próximo desplazamiento a Marbella. El club ha confirmado este domingo lo que eran murmullos en el estadio, todavía con el triunfo reciente, que el conjunto de la Costa del Sol tan solo cederá 50 entradas para que la entidad algecirista las ponga a disposición de sus seguidores. Y esas 50 entradas se venderán a precio de oro, a 25 euros el asiento. Dicho de otra manera, solo unos pocos elegidos podrán ir desde Algeciras con su entrada en el bolsillo el próximo domingo (12:00) en la Dama de Noche del Banús Center para la 25ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación. El resto tendrá que buscarse la vida o intentar conseguir una localidad in situ sin garantías de que vaya a tener éxito.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría entre un algecirismo que vive un momento de euforia después de siete jornadas sin perder y una sobresaliente marcha en casa. No había terminado el partido del sábado contra el Torremolinos y ya eran muchos los hinchas que se estaban organizando para viajar el próximo domingo a la vecina Marbella, un destino que está a tiro de piedra en coche y muy habitual para quienes gustan de la gastronomía y el ocio de la Costa del Sol (más allá de La Cañada).

El problema es que el Marbella FC no juega en su campo, como ya es conocido por las obras para la construcción de un nuevo estadio moderno en el centro de la ciudad, un proyecto que está vinculado a un hotel, centro wellness, parking de más de mil plazas, etc... Los costasoleños están exiliados en la Dama de Noche del renombrado Banús Center, instalaciones deportivas propiedad de Andrés Roldán, el propietario de la Real Balompédica Linense. El improvisado hogar del Marbella apenas tiene un aforo para poco más de un millar de espectadores ya que la Dama de Noche solo dispone de una tribuna y un fondo. El fondo está destinado a la grada de animación, por lo que el club tiene que habilitar un espacio precintado en un lateral de la tribuna principal para la afición visitante.

La pasada temporada el Algeciras ya vivió una situación similar en cuanto a las entradas, aunque finalmente lucieron más camisetas rojiblancas de las mencionadas 50. Los aficionados saben buscarse la forma y son muchos los algecireños que tienen amigos o conocidos en la Costa del Sol.

Desde Marbella sostienen que este paquete de 50 entradas es el que se cede habitualmente a los clubes visitantes. Así lo confirma el experimentado periodista Francisco Acedo, el impulso de Al Sol de la Costa. El Marbella está limitado en cuanto a espacio y da prioridad a los 700 abonados que se han sumado al proyecto 2025/26. No es descartable que el club saque alguna promoción para sus abonados, como viene haciendo en las últimas semanas.

El Algeciras ha explicado este domingo que "se venderá un máximo de dos entradas por carnet abonado" de este paquete de 50 una vez que se abran las taquillas este lunes a partir de las 9:30 en las oficinas del Nuevo Mirador. Los albirrojos advierten de que "el pago de las entradas solo se tramitará a través de tarjeta bancaria para pago por pasarela online" y recalcan que "el club no se hace responsable de la venta de localidades del equipo local en sus instalaciones".