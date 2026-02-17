El temporadón de Mayorga con el Algeciras no pasa desapercibido: el Tenerife, al acecho

Uno de los nombres propios de la exitosa temporada del Algeciras CF es, sin duda, el de Álvaro Mayorga. El defensa se ha constituido en uno de los pilares del equipo de Javi Vázquez y se ha refrendado como uno de los centrales más poderosos de la Primera Federación. El campañón del madrileño no está pasando desapercibido para los ojeadores de la categoría de bronce y la de plata. De hecho, desde las Canarias se asegura que el algecirista se encuentra en la agenda del Club Deportivo Tenerife, el líder destacado del grupo I y, salvo catástrofe, uno de los conjuntos que logrará en mayo el ascenso directo a Segunda División.

En las últimas horas se ha viralizado un posible interés del Tenerife por Mayorga a través de un perfil especilizado en el club tinerfeño que sostiene que el conjunto chicharrero ha retomado el interés por Álvaro Mayorga con vistas a la próxima temporada. "Ya mostró mucho interés el pasado verano, pero se le cerró la puerta con la llegada de Álvaro González. Ya han habido contactos", avanza Diego Ichaso, que se denomina ojeador, analista de traspasos y de marketing deportivo.

Es una obviedad que el rendimiento de Mayorga en su primera andadura como algecirista está rayando el sobresaliente. El madrileño se ha asentado como titular indiscutible desde su llegada y ha disputado desde el inicio los 21 partidos que ha jugado. Nadie acumula más minutos que él en la defensa de Javi Vázquez y además acumula dos goles.

Álvaro Mayorga recaló a mediados de julio en el Algeciras procedente del Yeclano, equipo que perdió la categoría, aunque varios jugadores habían sobresalido como fue el caso del central, con 37 partidos como titular. La dirección deportiva que pilota Jordi Figueras se adelantó al resto de pretendientes -hasta cinco ofertas en firme tenía- y firmó al zaguero de 26 años, uno de los más codiciados de la Primera Federación. Cuando el club del Nuevo Mirador cerró el fichaje, muchos aficionados no tenían en el radar a Mayorga, pero los conocedores de la categoría coincidieron en su análisis: "Os habéis llevado a uno de los mejores defensas de la Primera Federación".

El tiempo está dando la razón a la apuesta de Figueras y no solo con Mayorga, en general con un vestuario que ahora mismo está clasificado donde nadie imaginaba: en la quinta plaza con 36 puntos y un partido menos tras 24 jornadas.

Una trayectoria ascendente

Álvaro Mayorga Eraña, nacido en Madrid el 23 de mayo de 1999, cuenta con una trayectoria ascendente y constante, destacando en las últimas temporadas como un central sólido, de gran presencia física y regularidad. En el curso pasado fue indiscutible en el conjunto murciano de Yecla, con 38 partidos disputados entre Liga y Copa (37 como titular) y 3.306 minutos acumulados, lo que le sitúa como uno de los jugadores más utilizados del grupo II de Primera Federación.

En la temporada 2023/2024, defendió los colores del San Sebastián de los Reyes en Segunda Federación, disputando 36 partidos y anotando 3 goles, lo que ya evidenció su capacidad para sumar en las dos áreas. En el curso anterior, 2022/2023, repartió su temporada entre el Real Avilés CF y el CF Talavera de la Reina, sumando un total de 30 partidos oficiales entre ambas escuadras en Primera y Segunda Federación.

Su trayectoria en Segunda RFEF también incluye una etapa destacada con la Unión Adarve en la temporada 2021/2022, en la que fue titular indiscutible con 36 apariciones y 3 tantos marcados.

Formado en las categorías inferiores del Trival Valderas, comenzó su etapa sénior en el Leganés C, en la 2018/2019, aunque pronto pasó al B, en Tercera división, para luego pasar por el San Fernando Henares, Paracuellos Antamira (ambos en Tercera) y Rayo Majadahonda, este último en Segunda B.