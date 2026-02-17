La afición del Algeciras devora en apenas 10 minutos las 50 entradas para Marbella

Apenas 10 minutos. Ha sido el tiempo que han durado en taquilla las 50 entradas que el Algeciras CF ha recibido del Marbella FC para el partido del próximo domingo (12:00) en la Dama de Noche, correspondiente a la 25ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación.

La afición del Algeciras ha devorado el medio centenar de localidades cedidas por el club costasoleño. Cedidas a un precio de 25 euros cada una. Por si quedaba alguna duda del estado de euforia que vive el algecirismo en estos momentos de la temporada, la hinchada ha agotado en un abrir y cerrar de ojos las entradas que se han puesto a la venta este martes a las 9:30 en las oficinas del Nuevo Mirador. "Vendidas en apenas diez minutos las cincuenta localidades facilitadas para el partido de este domingo en Marbella", ha anunciado el Algeciras para informar a sus incondicionales.

¿Y ahora qué? ¿Qué pueden hacer los aficionados que quieran estar el domingo en la Dama de Noche para animar a su equipo? Al no poder comprar más entradas aquí, la única posibilidad es intentar conseguir alguna localidad en Marbella, a sabiendas de las peculiaridades del Banús Center, la provisional casa de un Marbella exiliado mientras se construye su nuevo estadio. Los costasoleños disponen de un aforo muy limitado de poco más de mil espectadores, de ahí que solo cedan un paquete reducido de 50 entradas a los visitantes. Esos 50 hinchas tienen que ir a un lateral de la granda principal, acordonados y con seguridad como exige la norma. El resto se tendrá que mezclar con la hinchada marbellí siempre y cuando la afición local no agote los asientos. El Marbella cuenta con unos 700 abonados y tiene el único fondo habilitado para su grada de animación.

El Algeciras, a través de una voz autoridad como su capitán Iván Turrillo, ha pedido el máximo apoyo posible el domingo en Marbella. Los albirrojos animan a su gente a que se desplacen a la Dama de Noche, a poco más de media hora en coche y que intenten sacar su entrada allí mismo. El club, eso sí, advierte de que no se hace responsable de que alguien se quede sin localidad el día del partido. Del Algeciras solo dependen las 50 entradas que ha despachado este martes.

El Marbella hizo públicos los precios de las entradas: 25 euros para adulto tribuna, 20 euros para adulto fondo, 20 euros para niños tribuna (5-11 años) y 15 euros para niños fondo (5-11 años).