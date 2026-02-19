Marbella, un coto vedado para el Algeciras

El Algeciras CF tiene por delante lo que en el fútbol se suele denominar como un "partido trampa". El equipo de Javi Vázquez llevará su excelente racha este próximo domingo (12:00) a la casa del Marbella FC, el colista del grupo II de la Primera Federación y un rival en horas muy bajas. En el vestuario del Nuevo Mirador llevan toda la semana remarcando la dificultad de un desplazamiento que sobre el papel da como muy favorito a los albirrojos. La historia reciente deja una advertencia clara: el Algeciras no ha ganado en tierras costasoleñas en los últimos tiempos. De hecho, la pasada temporada sufrió uno de sus tropiezos más dolorosos de todo el curso.

Hace bien la caseta de Javi Vázquez en mantener las orejas tiesas ante la visita a la Dama de Noche (o el Banús Center), el hogar temporal de un Marbella que vive su segunda andadura en el exilio a la espera de un estadio en condiciones en la ciudad. Ese mismo escenario, curiosamente en la misma jornada que ahora, la 25ª, albergó la visita de un Algeciras que cayó con estrépito ante un Marbella que también pasaba por un momento delicado. Los albirrojos llegaron al descanso con un gol de ventaja y un futbolista más por la expulsión de Javi Duarte -exalgecirista-, sin embargo, los visitantes se dejaron remontar en una segunda parte lamentable, difícil de explicar, seguramente los peores 45 minutos de la etapa con Fran Justo. Dorian (de penalti), Soto y Callejón rubricaron una goleada que este periódico tituló así en su crónica: El Algeciras se cae con todo el equipo.

En aquel partido del 23 de febrero de 2025 debutó Pablo Larrea con los algeciristas. El centrocampista fue el único refuerzo de invierno, un fichaje que a la postre se demostró fundamental para acabar la temporada con la flechita hacia arriba. Aquel trastazo en Marbella marcó un punto de inflexión para un Algeciras que cayó a puestos de descenso, pero inició una recuperación progresiva que llevó a los de Fran Justo a terminar salvados con holgura y unos números rozando el notable. Sirva como moraleja.

El caso es que al Algeciras no se le da bien visitar Marbella. En los tres desplazamientos anteriores, los albirrojos calcaron el resultado: 0-0 en la 2020/21 (la campaña de transición hacia la Primera RFEF), en la 2019/20 y en la 2015/16 (ambas en la desaparecida Segunda B).

En la primera década del siglo XXI, el Algeciras se enfrentó con la UD Marbella, club del que heredó el actual Marbella FC. Contra la Unión Deportiva tampoco triunfaron los algeciristas en sus encuentros ligueros ya que acumularon una derrota y otros dos empates. Sí hay una victoria del Algeciras desde que empezó el año 2000, la cosechada por el histórico equipo de José Luis Montes en la Copa Federación de la andadura 2002/03. Los albirrojos ganaron por 2-3 en el antiguo Municipal de Marbella y remontaron una eliminatoria para clasificarse para los cuartos de final de la competición federativa el 30 de enero de 2003. Antonio Torres, Abel y, en el último suspiro, Aitor Santos firmaron los goles de un conjunto que se hizo eterno al lograr el ascenso a Segunda División en junio de 2003, el último salto del club a la categoría de plata del fútbol español.