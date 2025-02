El Algeciras se cae con todo el equipo (3-1)

Durísimo golpe, de los que duelen infinitamente más en el ánimo que en los huesos. El Algeciras no estuvo a la altura de las circunstancias en Marbella. El Algeciras se cayó con todo el equipo en un partido que tenía totalmente controlado. Los de Fran Justo ganaban gracias al gol de Rodrigo Escudero en la primera mitad y enfilaron el descanso con una ventaja extra por la expulsión de Javi Duarte. Sin embargo, los albirrojos se dejaron remontar de una manera que todavía muchos tratan de explicarse. La condena comenzó con el penalti por un agarrón infantil de Lautaro que transformó Dorian. El Marbella se envalentonó con uno menos y movió mejor su banquillo. Soto y el incombustible Callejón ridiculizaron firmaron la sentencia de un Algeciras roto en el tramo final y que se montó en el autocar de vuelta metido en los puestos de descenso. Mal asunto.

El Algeciras falló a su gente, pero sobre todo se falló a sí mismo. Los de Fran Justo no dieron la talla en un día señalado, con muchas miradas puestas tras todo lo vivido esta semana en la institución y con muchas esperanzas puestas en una victoria que habría aclarado mucho el panorama en un grupo II de la Primera Federación que no perdona batacazos. Los del Nuevo Mirador perdieron algo más que tres puntos ya que se dejaron el golaveraje particular con un rival que salió del pozo a costa de un Algeciras al que ha puesto la cara colorada dos veces esta temporada.

El Algeciras ganó medio tiempo, pero zozobró en la segunda mitad. ¿Cómo es posible que un equipo muestre dos caras tan dispares en apenas 90 y pico minutos? Esa pregunta y muchas más tendrá el entrenador en la cabeza. Los de Justo cuajaron una primera parte casi redonda en la que el plan salió a la perfección: presión alta, el Marbella incómodo, el gol de Escudero a los 20 minutos y como guinda la expulsión de Javi Duarte. El exalbirrojo tuvo una tarde aciaga porque participó en el gol contra su voluntad y vio dos amarillas que pusieron muy cuesta arriba el partido para los locales. Pero el fútbol no entiende de números ni de gaitas. Los algeciristas pasaron en la segunda parte de una acción muy clara para el posible 0-2 de Escudero a la jugada del penalti de Lautaro por un agarrón tan visible como tonto a Dorian. El empate fue un jarro de agua fría para los visitantes y un revulsivo para un Marbella que no se amilanó y que jugó sus bazas de maravilla. Soto, uno de los recambios, retrató a la defensa albirroja con un golazo en el minuto 80 cuando el Algeciras buscaba el gol con más corazón que cabeza y Callejón clavó la puntilla a un equipo que ya deambulaba sobre el césped del Banús Center.

El once inicial del Algeciras en Marbella. / Rocío Navas

El duelo contra el Marbella se presentaba como una oportunidad inmejorable para que el Algeciras aparcase su crisis y para que el vestuario se reivindicase tras haber dejado atrás varias semanas de incertidumbre. El club cumplió su promesa y ahora les tocaba a los que se baten en el verde. La realidad es que el Algeciras acumula cuatro derrotas en los últimos cinco partidos y se ha metido de forma merecida en el pozo.

Fran Justo hizo debutar a Pablo Larrea, que aceptó las riendas como mariscal del centro del campo y fue de lo más destacado en los minutos que el Algeciras controló. Parecía que Larrea llevaba toda la temporada. El técnico retiró al madrileño a falta de un cuarto de hora con el 1-1, justo antes del derrumbe. Justo también dio la oportunidad a Juan Hernández en una de las bandas y sacrificó a Manín y al capitán Iván Turrillo.

El partido comenzó con alternancias, sin que ninguno de los dos agarrase el mando, aunque al Algeciras se le veía cómodo. Tras una buena combinación, se plantó Paris Adot en el área del Marbella, centró y el balón fue cortado por Zequi en el suelo. Pidieron los visitantes mano, pero le dio en la espalda al extremo exalbirrojo. La presión alta de los visitantes dio sus frutos en una pelota que luchó Diego Esteban. Javi Duarte tocó hacia atrás y Escudero ganó el cuerpo a cuerpo a su marca para batir al meta blanquillo en el minuto 19.

A renglón seguido tuvo Diego Esteban el segundo para el Algeciras con el Marbella aún grogui. Sin embargo, los costasoleños se pusieron las pilas y apretaron. Las ocasiones rondaron los dominios de Lucho, con una de Ohemeng y varios balones colgados y saques de esquina. El Algeciras pasó el trago durante varios minutos y consiguió templar esa empuje para acabar la primera parte donde quería y como quería. Mejor incluso ya que Duarte hizo una entrada fea a Neco y vio la segunda amarilla justo antes del intermedio.

Pablo Larra, en su debut con el Algeciras. / Rocío Navas

El segundo periodo comenzó con una variante clave en el Marbella: Luis Acosta por Zequi. Los de Abel Segovia ganaron entereza y empezaron a replicar al Algeciras desde el orden, sin volverse locos, pero dejando claro que no se iban a limitar a esperar algún fallo o alguna contra.

Lógicamente, la superioridad numérica permitía al Algeciras creer que podía manejar los tiempos. Los de Fran Justo tuvieron una gran oportunidad para haber medio sentenciado en el minuto 53 con un balón en largo de Paris Adot que Escudero corrió y a punto estuvo de llevarse ante Eric Puerto. Salvó el arquero blanquillo. Curiosamente, a renglón seguido se produjo la llegada del Marbella en la que Manrique Antequera penalizó como penalti un agarrón de Lautaro a Dorian, tan palpable como evitable. El propio Dorian ajustó para empatar y, sin saberlo, iniciar el trabajo de mina de una remontada que tuvo mucho de psicología.

Con media hora por delante y un futbolista más sobre el césped, el Algeciras buscó chispa en el banquillo sin éxito. Si acaso Javi Gómez pudo provocar la expulsión de Luis Acosta, pero esta vez el colegiado se ahorró la segunda amarilla cuando la infracción era merecedora. Y salieron más recambios por uno y otro bando.

El Algeciras merodeó a balón parado, pero el zarpazo lo pegó el Marbella cumplido el minuto 80 con un tanto de Soto, que hizo lo que quiso antes de ponerla inalcanzable para Lucho. El 2-1 mató al Algeciras, que se terminó de descomponer para encajar el tercero, obra de Callejón, y poco faltó para llevar un cuarto tanto en el saco mientras muchos algeciristas comenzaban ya a desfilar para emprender la vuelta a casa. Al menos no había mucha carretera.

Se puede perder, pero no esta manera. Hay motivos para preocuparse con un equipo que ya tiene en contra dos golaverajes con dos rivales directos por la permanencia.

Ficha técnica Marbella FC (3): Eric Puerto; Marcos Olguín, Aitor Puñal, Bernardo, Fermín, Álex López (Marcos Peña, 77’), Callejón (Tahiru, 89’), Javi Duarte, Dorian Jr. (Marco, 77’), Ohemeng (Soto, 69’) y Zequi (Acosta, 46’). Algeciras CF (1): Lucho; Paris Adot, Arnau, Lautaro, Tomás (Javi Alonso, 82’), Pablo Larrea (Iván, 74’), Juan Hernández (Javi Gómez, 60’), Marino, Escudero (Manín, 74’), Diego Esteban y Neco Celorio (Leiva, 60’). Árbitro: Juan Antonio Manrique Antequera (Motril). Expulsó al local Javi Duarte por doble amarilla (30’ y 45+1’). Amonestó a Dorian (26’), Marino (28’), Arnau (47’), Lautaro (55’) y Acosta (68’). Goles: 0-1 (19’) Escudero. 1-1 (56’) Dorian, de penalti. 2-1 (80’) Soto. 3-1 (86’) Callejón. Incidencias: Encuentro correspondiente a la 25ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, disputado en el Banús Center de Marbella. La afición del Algeciras estuvo representada por un numeroso grupo de hinchas.