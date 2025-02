Fran Justo: "A ver si con este castañazo nos ubicamos porque por este camino no puede ser"

Fran Justo, el entrenador del Algeciras CF, encajó sin reparos y con autocrítca la dura derrota de su equipo en Marbella: "El Marbella fue superior en toda al Algeciras en el segundo tiempo. A ver si con este castañazo nos ubicamos porque por este camino no puede ser", sentenció tajante el gallego.

"El primer enfandado y decepcionado soy yo. La gente está dolida y tenemos que pedir perdón. Esto no se lo merece la afición del Algeciras ni el escudo que defendemos. Nos tiene que costar muchísimo dormir y se nos tiene que caer la cara de vergüenza esta semana cuando paseemos por la ciudad", manifestó el técnico.

Justo vio un partido con "un primer tiempo igualado en el que nos pusimos por delante haciendo las cosas bastante bien" y "un segundo tiempo en el que el Marbella fue superior en todo al Algeciras y con merecimiento nos gana 3-1", resumió.

"El primer tiempo es como tiene que ser este Algeciras, a lo que nos tiene acostumbrado. El segundo tiempo tuvo un arranque igualado, ellos arriesgan con diez y aunque tenemos la sensación de que podemos meter el 0-2, el nivel de activación y de exigencia decanta el 1-1. A partir de ahí, los cambios, intentar refrescar al equipo y fue una hecatombe. No entramos con la actitud adecuada para la categoría, no le dimos la importancia a cada pequeña acción, a esos duelos en los que el Marbella fue superior. Si no ganas duelos, lo otro da igual. Es lo mínimo que debes tener en esta categoría", argumentó.

¿Qué le pasó a su equipo? "Es fútbol. Vas ganando, sabes que es importante, aparece el penalti y desde el empate el partido entró en una fase en la que pasaban pocas cosas. Tenemos alguna situación para meter el segundo, pero ellos nos transitaban. La entrega, la importancia, la lucha... le metieron esa marcha para llevarse el partido y nosotros lo opuesto. Tenemos que pedir perdón y ser conscientes del desastre de la última media hora. Por este camino no", reflexionó.

Justo centró las culpas únicamente en su equipo: "Ellos se quedaron con diez en el primer tiempo, estamos ganado 0-1, ¿qué más queremos? Lo que tenemos que hacer es ganar los segundos balones, hacer los retornos, los balances. Eso no lo hicimos, nosotros mismos lo entregamos, no puede ser", insistió.

"Es muy grave, tomaremos cartas en el asunto y seguro que todos nos vamos a ubicar", aseguró Justo, que tiene claro que la permanencia es la única meta: "En el lío estamos desde el principio. El lío es hacer 48 puntos, si los haces te quedas, sino te vas".