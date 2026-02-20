Así es el próximo rival del Algeciras: un Marbella contra las cuerdas

Dos rachas opuestas se cruzan este domingo (12:00) en La Dama de Noche. El Algeciras CF mide su momento al alza contra un Marbella FC sumido en una profunda crisis de resultados. Los albirrojos visitan al último de la clasificación del grupo II de la Primera Federación, un equipo que ha sufrido seis derrotas en sus últimos siete partidos y que está en manos de su tercer entrenador de la temporada, un viejo conocido del algecirismo como David Cabello.

El Marbella marcha colista con 18 puntos (la mitad de los 36 que suman los algeciristas). El cuadro costasoleño ha cosechado 4 victorias, 6 empates y 13 derrotas, con un saldo goleador muy negativo de 13 tantos a favor y 28 en contra (-15). Los de Cabello tienen un partido pendiente al igual que los de Javi Vázquez por los aplazamientos que se produjeron durante las borrascas Leonardo y Marta.

Como local, los marbellíes son los peores del grupo, ya que solo han sumado 12 puntos en 11 encuentros en el Banús Center. Los blanquillos hilvanaron cinco partidos seguidos sin perder en casa al comienzo de la temporada, pero han perdido sus cuatro últimos duelos por el mismo resultado, por 0-1, ante el Madrileño, el Hércules, el Tarazona y el Antequera.

El rival del Algeciras atraviesa un momento muy delicado, ya que está a 12 puntos de la salvación y necesita victorias para reengancharse a sus complicadas opciones de permanencia. Los de la Costa del Sol comenzaron la presente temporada con unas perspectivas muy distintas a las actuales, con un proyecto que había ilusionado en verano por la llegada de futbolistas contrastados, algunos fuera ya del equipo como es el caso del goleador Rodri Ríos. El club mantuvo la confianza en Carlos de Lerma, el técnico que salvó a los blanquillos la campaña anterior.

El Marbella comenzó sumando y no perdió hasta la sexta jornada. En los primeros nueve partidos, los del Puma de Lerma solo habían encajado dos tropiezos, sin embargo, una bache de resultados llevó a la entidad a prescindir de su entrenador a mediados de noviembre para traer a David Movilla, el técnico que había ascendido al Sabadell y anteriormente al Zamora. El revulsivo no funcionó -solo logró una victoria- y las prisas y las urgencias llevaron al club a tomar de nuevo la decisión más drástica: fulminar a Movilla para traer a primeros de enero de 2026 a David Cabello.

Cabello, que como futbolista defendió los colores del Algeciras, lleva cinco partidos con cuatro derrotas y una sola victoria, la que logró a domicilio ante el Betis Deportivo. Los costasoleños vienen de perder en Cartagena (2-1) y en su última cita en casa cayeron ante el Antequera (0-1).

Frenético mercado de invierno

El Marbella ha utilizado este curso a 35 jugadores. Los últimos en debutar fueron Víctor Sánchez, Álex Gil y Cristian Vasile en una plantilla que acaba de experimentar una metamorfosis en el mercado de invierno. En el capítulo de salidas, diez jugadores abandonaron el vestuario del Banús Center durante el mes de enero: Aitor Puñal, Luis Acosta, Álex López, Rodri Ríos, Luis Alcalde, Hicham, Valentino, Pau Palacín, Álex Toper y Luis Muñoz.

El club realizó nueve fichajes en este mismo periodo: para reforzar la defensa recalaron un ex del Algeciras como Juan Rodríguez, Adri Castellano, Álex Carbonell y Lluís Llácer; para el centro del campo aterrizó Álex Gil; y para el ataque se sumaron Dani Selma, Pablo Moreno, Unai Buján y Víctor Sánchez.

Plaga de lesionados

Un factor que está condicionado la temporada del Marbella tiene que ver con las lesiones, con varias casos de larga duración. El club comunicó esta misma semana la del recién llegado Lluís LLácer, que sufre una contusión en la rodilla izquierda tras las primeras pruebas realizadas y cuyo alcance definitivo está por determinar. Los blanquillos perdieron antes al portero Vassilev (sufre un arrancamiento del tendón aductor largo derecho con tres-cuatro meses de recuperación), a Marcos Olguín (una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha), a Zinho (una grave lesión en la rodilla izquierda), a Luis Muñoz (una lesión en el cuádriceps de la pierna derecha que le mantendrá de baja lo que queda de temporada) y a Tahiru (una rotura de menisco externo en la rodilla izquierda).