Algeciras - Sabadell: con el Nuevo Mirador en el punto de mira

El Algeciras CF recibe este sábado (16:15) al CE Sabadell en la cuarta jornada liguera del grupo II de la Primera Federación. Los rojiblancos se citan con su público en el Nuevo Mirador después de la celebrada primera victoria del curso, en Alicante contra el Hércules, con el deseo de prolongar ese estado de gracia y brindar el primer alegrón en casa de una parroquia que ya supera los 3.400 abonados.

El conjunto de Javi Vázquez comparece con dos bajas confirmadas, la del sancionado Jony Álamo -un partido por su expulsión en el Rico Pérez- y de un Eric Montes que avanza en su rehabilitación. "Tenemos a todos entrenando salvo a Eric Montes y estoy muy feliz con el equipo", subrayó el entrenador. "El año va a ser largo y ahí está el reto de ensamblar todo, mover piezas sin crear mucho barullo y mantener a todos enganchados. Es algo que me encanta, seguir moviendo las cosas e ir creando esa familia que es una pasada", valoró el madrileño.

El míster del Algeciras tocó el once en Alicante tras repetir las dos primeras semanas. Este sábado volverá a hacerlo. La cuestión es si será una o más piezas. La ausencia de Jony Álamo en el centro podría dar entrada a Dani Garrido aunque el técnico dejó abierta la puerta a varias alternativas. Lo que parece claro es que moverá lo justo de un bloque que está respondiendo y adaptándose. El portero Samu Casado y el atacante Isaac Obeng aspiran a estrenarse como titulares en el Mirador. En el caso del extremo, su impacto se hizo sentir en un ataque reactivado con su presencia, aunque el gol lo marcó un central como Álvaro Mayorga, un defensa que ya se ha granjeado los galones.

Alienaciones probables Algeciras CF: Samu Casado; José Carlos, Mayorga, Víctor Ruiz, Tomás, Óscar Castro, Dani Garrido, Iván Turrillo, Isaac Obeng, Juanma y Rastrojo. CE Sabadell: Diego Fuoli; Bonaldo, Sergi Segura, Káiser, Quadri, Ripoll, Urri, Miguelete, Escudero, Astals, y López-Pinto. Árbitro: Daniel Miranda (Mérida). Hora: 16:15 (4ª jornada del grupo II de la Primera Federación, en directo por el Canal Lineal y en el minuto a minuto de Europa Sur). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Precedentes: La única visita del Sabadell al Algeciras en la categoría se saldó con un empate (0-0) en la temporada 2021/22.

Con cuatro puntos en tres partidos, Javi Vázquez aspira a enlazar dos victorias por primera vez como albirrojo y enriquecer un comienzo prometedor, aunque el técnico mantiene el foco más "en el proceso" que en los resultados. "Estamos con la ambición de seguir en la línea en la que estamos compitiendo. Queremos los tres primeros puntos como locales para dar una alegría a la afición, que sabemos que después de lo del Marbella nos quedamos todos un poco con el sabor agridulce. Estamos con muchas ganas todos", expresó.

Vázquez aguarda al Sabadell tras haberlo estudiado en profundidad, incluso haberlo visto en directo en Sanlúcar: "Es un rival más de esta categoría tan bonita donde todos son tan difíciles", comenzó. "Es un equipo muy rico tácticamente, imprevisible, que es lo que pretendemos ser nosotros, un conjunto que sea difícil analizar", argumentó. "Es un buen equipo, aunque sea recién ascendido, cuenta con muy buenos jugadores, un entrenador que conoce el fútbol profesional, un gran presupuesto... Es otro retazo y estoy convencido de que harán algo distinto a lo que han hecho estas semanas", reflexionó.

El algecirista quita importancia al hecho de que el Sabadell haya cosechado dos empates en los dos partidos que pudo terminar, ya que el último fue suspendido por una tromba de granizo. "Estamos todos en un proceso de inicio. Al final las temporadas son largas, estamos de primeras semanas, estableciendo comportamientos tácticos y ellos están compitiendo muy bien. Creo que sus sensaciones son mejores que los resultados", agregó.

Mantenemos el foco en generar mucho y que nos generen poco

Vázquez encara el duelo con la premisa de "jugar más tiempo a lo que nosotros queremos", en referencia a esos minipartidos que habitualmente se dan dentro de un encuentro de 90 y pico minutos. Al entrenador no le preocupa la puntería de sus delanteros ni que los dos goles de la temporada hayan llegado a balón parado: "Estamos entre los equipos que más ocasiones generamos y en eso ponemos el foco, en generar mucho y que nos generen poco", aseguró. "Estoy intentando que no se focalicen en si hacen gol o no, aunque entiendo que los de arriba viven de los goles. Pero trato de hacerles ver los procesos que hacemos bien para que a nivel individual alguno se libere un poquito". La hinchada hace cábalas sobre quién será el primer atacante en estrenar la cuenta: Rastrojo, Juanma, Manín, Obeng, Avilés...

El efecto del Nuevo Mirador supone un atractivo más para un técnico encantado por el ambiente que vivió en su primera vez: "Es una pasada jugar con el jugador número doce que es nuestra afición, nuestro estadio. Hay que ser jugador para vivirlo porque sientes que la gente te apoya y el rival también lo palpa", reconoce. "De todas formas, hemos demostrado que vamos fuera sin tener miedo. Queremos ser un equipo potente en casa y salir fuera con la misma valentía", sentenció.