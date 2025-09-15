El Algeciras de Javi Vázquez protagoniza el segundo mejor comienzo del club en la Primera Federación

Los resultados han comenzado a dar la razón a las sensaciones. Después de las tres primeras jornadas ligueras en el grupo II de la Primera Federación, el Algeciras CF de Javi Vázquez ha rubricado el segundo mejor inicio del club en los cinco años que suma en la nueva categoría de bronce. Los rojiblancos se han posicionado con cuatro puntos tras su triunfo en Alicante ante el Hércules CF, el primer triunfo del técnico madrileño al frente del equipo del Nuevo Mirador y también su primer éxito en la Primera Federación.

Obviamente, todavía es demasiado pronto para mirar más allá de lo que solamente es el pistoletazo de salida, pero no se puede negar que el nuevo Algeciras ha empezado a enganchar a muchos de sus aficionados: primero a base de actitud y comportamiento (irreprochable el espíritu competitivo en los tres primeros compromisos), y ahora, con una primera conquista en una de las plazas fuertes de la categoría como el Rico Pérez, un estadio donde muy pocos rivales sacaron algo de provecho la pasada campaña.

El Algeciras alzó el telón con una derrota en Tarragona, donde mereció al menos rascar un punto; después llegó el estreno en el Nuevo Mirador con un partido sólido y completo ante el Marbella en el que solo faltó el acierto de gol. Ese empate dio pie a la visita al Hércules de Alicante, donde los rojiblancos volvieron a mostrarse compactos y con las ideas claras. Es verdad que jugar con uno más casi todo el encuentro ayudó, pero no era fácil sacar adelante la papeleta de verse tan dominador y al mismo tiempo obligado a ganar sí o sí. Álvaro Mayorga emergió para dar ese primer alegrón que catapulta a su equipo hasta la mitad de la clasificación en un grupo en el que todavía apenas existen distancias.

La victoria, sin duda, va a ayudar al Algeciras a afrontar con menos ansias su segunda cita en el Nuevo Mirador. Una segunda que vendrá seguida de una tercera porque los de Javi Vázquez van a repetir en dos semanas ante su afición para recibir al Sabadell el sábado 20 (16:15) y al Real Murcia, el domingo 28 (18:30).

Este inicio del Algeciras 2025/26 con cuatro puntos solo fue mejorado por el del Algeciras 2023/24 de Lolo Escobar, que arrancó con cinco puntos (empate fuera con el Atlético Baleares, victoria en casa ante el San Fernando y empate fuera con el Recreativo de Granada). Aquel equipo fue a más con tres triunfos en los cuatro duelos siguientes y los de Escobar no perdieron hasta la octava jornada. Los rojiblancos fueron de más a menos aquella andadura y, tras una buena primera vuelta, perdieron fuelle hasta lograr la salvación con más pena que gloria y 46 puntos.

Fran Justo, sonriente, con Iván Turrillo y el hijo del capitán. / Erasmo Fenoy

El actual comienzo mejora a los protagonizados por el Algeciras de Fran Justo del último curso y el de Iván Ania en su primer año, ambos con dos puntos de nueve posibles. Con el gallego Fran Justo, los rojiblancos se estrenaron con dos igualadas (en Alcoy y ante el Sevilla Atlético) y encadenaron dos derrotas después. Las alarmas no saltaron con la victoria en la quinta jornada. A partir de ahí, el crecimiento del vestuario fue progresivo hasta alcanzar su punto álgido en el último tercio del campeonato con una salvación anticipada y un mínimo coqueteo con el playoff para cerrar con 52 puntos, la segunda mejor puntuación del club en la división.

Con Iván Ania, el Algeciras vivió dos temporadas que se antojan dos etapas distintas. El oventense se estrenó en la 2021/22 con un proyecto ilusionante al que le costó encender. El Algeciras sumó dos empates (fuera ante el Barcelona B y en casa ante el Andorra), sufrió una cornada grande en Cornellà y resucitó en el Clásico ante la Balona, el partido que cambió la suerte de Ania. Aquel conjunto se movió entre rachas y, a pesar de no tener porteros de garantías, aspiró al playoff de ascenso hasta el último segundo. Con 59 puntos, Ania se anotó la mejor clasificación del Algeciras en la categoría.

Iván Ania, en su retorno al Nuevo Mirador con el Córdoba. / Erasmo Fenoy

El segundo año de Ania, el curso 2022/23, quedó en el recuerdo como el peor de los rojiblancos en la Primera Federación. En medio de una transición institucional, el equipo empezó con tres puntos en tres partidos (derrota en Fuenlabrada, victoria ante el Rayo Majadahonda y revés en casa ante la Cultural), pero la trayectoria de los del Nuevo Mirador se complicó hasta el punto de peligrar la permanencia. El Algeciras se salvó con 44 puntos gracias a los resultados de terceros en una jornada final agónica que muchos hinchas todavía recuerdan con pavor.

Estos antecedentes sirven para corroborar que lo importante no es como se comienza, sino como se termina, y también suponen un recordatorio de la exigencia de una Primera Federación que exige estar enchufado a lo largo de todo el camino, con las mínimas desconexiones. Javi Vázquez y su tropa tienen casi todo el recorrido por delante, pero a partir de ahora lo harán con esos cuatro puntos que no irán a ninguna parte y, sobre todo, con unas sensaciones generalizadas de que este Algeciras tiene buena pinta.