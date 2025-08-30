El Algeciras, sin recompensa tras dar la cara en Tarragona (2-1)

Lo que parecía que iba a ser un buen punto de partida se tornó en un estreno sin recompensa, un derroche físico sin premio. El Algeciras CF inauguró la temporada 2025/26 con una derrota en Tarragona, donde dio la cara y batalló con todas sus fuerzas en un partido larguísimo que murió al filo de la medianoche. El debut de Javi Vázquez estuvo muy cerca de un empate que habría hecho más justicia, pero este deporte no entiende de balanzas. El fútbol es más de aciertos y errores, de detalles, y en esa parcela ganó por unas pulgadas el Nàstic. Cuando el encuentro llegaba a una recta final, una acción a balón parado, un lanzamiento de falta no blocado por el portero, dio el definitivo 2-1 al conjunto de casa en una segunda parte que estaba donde los visitantes querían.

El Algeciras se recompuso al gol del Nàstic antes de la media hora, una buena combinación de Pau Martínez con Óscar Sanz, y a un apagón que interrumpió el partido 13 minutos nada más adelantarse los de casa. Iván Turrillo, el eterno capitán, igualó nada más volver del descanso para un Algeciras que se sintió cómodo en el segundo tiempo, que se vio capaz de dar el susto en el Nou Estadi y que tenía casi amarrado un empate que habría sabido a gloria. Esa arma tan recurrente en la categoría, el balón parado, propició el empate de Turrillo y el 2-1 de un Nàstic que explotó un lanzamiento de falta de Cedric que Iván Moreno no atajó y ante el que Kaptoum estuvo más rápido que nadie para coger el rechace. Ni el VAR asistió a los algeciristas, que quemaron todos sus cartuchos.

La Primera Federación ya ha levantado el telón y el algecirismo ha podido comprobar el nivel con el que llega su nuevo equipo. El primer once de la era Javi Vázquez en el Algeciras estuvo compuesto por Iván Moreno en la portería; una defensa de cuatro con Joseca de lateral derecho accidental por las bajas de Paris Adot y Arauz, con Tomás por la izquierda, y Víctor Ruiz y Mayorga como pareja de centrales; el técnico armó el centro del campo con Óscar Castro, Jony Álamo e Iván Turrillo; y en la tripleta ofensiva se situaron Juanma, Manín y Rastrojo.

El Algeciras salió sin complejos y lo intentó Juanma García desde lejos nada más comenzar con un disparo lejano que se marchó fuera. El Nàstic trató de tener el control desde primera hora frente a un cuadro algecirista muy vivo cuando robaba y podía estirarse. El conjunto grana merodeó los dominios de Iván Moreno en varias ocasiones, casi siempre por medio del incisivo Jardí o de Cedric, su gran referencia arriba.

Ficha técnica Nàstic de Tarragona (2): Toni Fuidias; Camus, Morgado, Pujol (Kaptoum, 73’), Juncà (David Alba, 19’), Montalvo (Mángel, 73’), Jardí, Óscar Sanz, Pau Martínez (Almpanis, 73’), Cedric y Juanda (Álex Jiménez, 62’). Algeciras CF (1): Iván Moreno; Joseca, Mayorga, Víctor Ruiz (Avilés, 90’), Tomás, Óscar Castro, Jony Álamo, Iván Turrillo (Dani Garrido, 80’), Juanma, Manín y Rastrojo. Árbitro: Sergio Escriche (Comunidad Valenciana). Amonestó a Juanda (56’ de la primera parte), Tomás (51’), Víctor Ruiz (81’), Jiménez (87’), Óscar Sanz (90’). Goles. 1-0 (26’) Óscar Sanz. 1-1 (48’) Iván Turrillo. 2-1 (82’) Kaptoum. Incidencias: Partido correspondiente a la 1ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, disputado en el Nou Estadi de Tarragona ante 6.737 espectadores. El encuentro estuvo detenido durante trece minutos por un apagón de luz en las instalaciones.

Los de Tarragona sufrieron un contratiempo en el minuto 17 con la lesión del veterano Juncà, que notó molestias y fue relevado por Alba. El equipo grana, no obstante, sonrió poco después cuando Pau Martínez encontró con una asitencia medida a Óscar Sanz para romper el entramado defensivo algecirista y adelantar a los locales. En la celebración, el Nou Estadi se quedó a oscuras y el partido quedó interrumpido para desconcierto de todo el mundo. Trece minutos después del apagón sufrido en el 26:34, el árbitro pudo reanudar la contienda con 16 minutos de prolongación.

En ese alargue accidental, el Algeciras demostró que había digerido el golpe. Los de Javi Vázquez tuvieron opciones con un buen centro de Mayorga desde la derecha que iba a la cabeza de Rastrojo, un cabezazo de Manín un córner y un disparo de Juanma que obligó a Fuidias a sacar los guantes. Rastrojo fue de los más activos a la hora de buscar el marco contrario. Pero el Algeciras se expuso y el Nàstic tuvo la suya para haber puesto muy cuesta arriba la noche tras un error de Víctor Ruiz en la salida que dejó a Juanda la ocasión de chutar un balón que se fue alto.

Óscar Castro, ante el Nàstic. / Marc Bosch/Diari de Tarragona

Tras un anormal primer tiempo y el paso por vestuarios, el Algeciras empezó atacando la segunda mitad con un Rastrojo que iba a ir ganando protagonismo. El equipo de Javi Vázquez igualó pronto gracias a uno de sus puntos fuertes: los saques de banda que sirve Álvaro Mayorga. El central metió el cuero en el área y allí se anticipó Iván Turrillo para rubricar el primer tanto del curso. Marca de la casa.

Neutralizada la desventaja, el Algeciras se acopló y fue sintiéndose más cómodo en un estreno también accidentado para la televisión de la categoría, que perdió la señal unos minutos. El Nàstic trató de remover el avispero con un chut de Cedric que despejó Iván Moreno. Los rojiblancos -de negro y medias blancas en su puesta de largo- querían pausar algo más el juego, apoderarse del balón para desatar los nervios en un estadio que pedía más a los suyos. Luis César quemó las naves y agostó los cambios a falta de un cuarto de hora. Le iba a salir bien la jugada.

Javi Vázquez apuró el físico de su once y no movió ficha hasta el minuto 80 con la entrada de Dani Garrido por Iván Turrillo. Casi a renglón seguido, llegó el mazazo en una acción de ataque de Cedric que Víctor Ruiz paró con una falta tan clara como peligrosa. Cedric chutó fuerte, Iván Moreno no atajó y Kamptoum voló para cazar el rechace. El entrenador del Algeciras estrenó el VAR, pero Sergio Escriche no apreció nada inválido.

El Algeciras persistió en un tramo final que se prolongó con siete minutos largos de prolongación. Rastrojo por un lado, José Carlos por el otro. Salió Javi Avilés del banco y Mayorga colgó un par de saques de banda con veneno, pero nada. Vázquez agotó su segunda reclamación de VAR en un posible agarrón a Manín, pero tampoco. El punto había volado en esa dichosa falta, en un detalle.