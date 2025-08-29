El Nàstic de Tarragona - Algeciras de Primera Federación, en directo

\u00a1Buenas tardes y bienvenidos! \u00a1Vuelve el f\u00fatbol de Primera Federaci\u00f3n! El Algeciras CF inicia la temporada 2025\/26 con la visita al N\u00e0stic de Tarragona este viernes a partir de las 21:30 horas en una plaza con solera como el Nou Estadi. Los rojiblancos emprenden una nueva etapa a las \u00f3rdenes de Javi V\u00e1zquez, t\u00e9cnico madrile\u00f1o que relev\u00f3 a Fran Justo y que ha sido la gran apuesta de Jordi Figueras, el nuevo director deportivo de los algeciristas, ya en solitario. Figueras ha conformado una plantilla que mantiene parte de la columna vertebral del pasado curso, pero que ha tenido que renovarse en todas sus l\u00edneas tras la marcha de algunos pesos pesados. La intenci\u00f3n del club es incorporar a un extremo sub-23 para poner la guinda. El Algeciras llega a la primera jornada tras una pretemporada corta en cuanto a partidos en la que no ha perdido y en la que ha tenido problemas para hacer gol. Tambi\u00e9n es verdad que V\u00e1zque no ha podido echar mano de todos sus efectivos por diversas lesiones y molestias f\u00edsicas. De hecho, el entrenador no podr\u00e1 contar en el estreno con Paris Adot ni Eric Montes.